Ảnh chó ôm gà nằm ngủ khiến cộng đồng cười ngất

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi phì cười và thích thú với 'tình thương mến thương' của hai con vật.

Hình ảnh ghi lại cảnh chó ôm gà nằm ngủ say sưa được Facebooker Hoài Nam chia sẻ trên diễn đàn với hơn 500.000 thành viên. Người này cũng cho biết: "Lần đầu tiên em thấy chúng nó ngủ với nhau như này đấy, ôm ấp nhau từ lúc trưa đến giờ rồi anh chị ạ".

Những bức hình này sau khi đăng tải đã nhận về hơn 11.000 lượt like cùng rất nhiều bình luận có nội dung hài hước, thích thú từ cộng đồng.

Một tài khoản bình luận: "Nhìn dễ thương ghê đó, chẳng bù cho chó nhà mình, hễ mà thấy con gà nào là đuổi cho chạy tán loạn, có hôm còn cắn gà nhà hàng xóm gãy chân, bị mẹ mình đánh cho một trận cơ".

Facebooker Thanh Hà còn hài hước chia sẻ: "Hôm nay anh mệt rã rời, muốn ôm em ngủ mặc đời được không? Nhìn buồn cười quá đi mất".

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng bức ảnh có sự sắp đặt từ trước. Nick name Milky Way viết: "Nhìn cưng dễ sợ, mà có khi nào con gà chết rồi nên đem qua bày đặt chụp ảnh kiếm like không vậy. Từ hồi đến giờ có bao giờ thấy con gà nào ngủ nằm đâu cơ chứ".

Maruko Chan