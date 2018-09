An Nguy từng lên án 'người thứ 3' trước khi công khai yêu Kiều Minh Tuấn

Nữ diễn viên bị người hâm mộ chỉ trích gay gắt vì cho rằng cô "nói một đằng làm một nẻo".

Năm 2015, An Nguy từng làm vlog nói về Người thứ 3. Khi chuyện cô khóc và thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn công khai, video này được fan "đào mộ". Cụ thể, trong video An Nguy liệt kê những kiểu người thứ ba phổ biến nhất: "Hôm nay mình sẽ nói vấn đề khiến nhiều người bức xúc và phát điên mỗi khi nhắc đến, đó là vấn đề về người thứ ba. Người thứ 3 có ba loại: Loại vô tình, cố tình và kiểu người yêu cũ". Cô nhấn mạnh đến loại cố tình trở thành người thứ ba với biểu cảm gay gắt. "Kiểu cố tình là thịnh hành và gây ức chế nhất. Biết người ta có người yêu vẫn thích nhắn tin, gọi điện, ra vẻ đàng hoàng, kiểu: 'Đi thế này có sợ người yêu anh ghen không? Có thoải mái không? Xin lỗi, gặp bạn, bạn có ghen và thoải mái không? Như thế thì phải hỏi làm gì?", An Nguy nhấn mạnh.

Đồng thời, nữ vlogger cũng cho biết phản ứng với người thứ 3 như thế nào là do mình. "Con chó nuôi lâu ngày bị bắt mất còn khóc lên khóc xuống, mất ăn mất ngủ huống hồ là người yêu. Nhưng người yêu không phải là cái bút, quyển vở ai thích lấy đi là lấy được. Nó cũng có suy nghĩ nên thích đi thì cho đi, cái gì của mình là của mình. Trong chuyện tình cảm, nếu không hạnh phúc được với nhau thì giải tán, không yêu nữa thì thôi đừng lừa dối nhau", An Nguy khuyên nhủ.

An Nguy từng lên án về 'người thứ 3' trước khi công khai yêu Kiều Minh Tuấn An Nguy lên án về 'Người thứ 3'

Nhiều ý kiến chỉ trích An Nguy, cho rằng cô nói được mà không làm được. Facebooker Hạ Băng bức xúc: "Cứ nói đạo lý cho nhiều rồi sống như này đây. Thật thất vọng, sau ai còn tin cô giảng giải nữa. Hãy nói cho tôi biết là chỉ là chiêu trò PR phim thôi đi?". Facebooker Giáp Eduardo chế giễu: "Chị ơi người ta đi vệ sinh còn phải xếp hàng chứ nói gì là chuyện yêu đương. Nghe câu này quen không chị. Chính chị đã nói câu nói đó đấy". Còn Facebooker Nguyên Minh Khang thất vọng: "Đã từng yêu An Nguy vô điều kiện, chờ từng vlog mới để chỉ vào nghe giọng Nguy thôi. Nhưng Nguy và Tuấn thật ích kỷ cho tình cảm của hai người. Có thấu cho nỗi đau của chị Cát không?".

Hình ảnh Cát Phượng (trái) và Kiều Minh Tuấn (giữa) ở sân bay Đà Nẵng được một khán giả chụp được trưa 14/9.

Nói về tình cảm của mình với Kiều Minh Tuấn, An Nguy biết mình sai vì yêu một người có gia đình như Kiều Minh Tuấn. Cô từng cắt đứt liên lạc với anh, sang Mỹ tìm cách điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng đã không làm được. Riêng Kiều Minh Tuấn lại tiết lộ, tình cảm anh dành cho bà xã Cát Phượng lúc này là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Mới đây, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bị bắt gặp cùng nhau đi Đà Nẵng giữa scandal.

Cherry Trần