Á hậu Huyền My tiết lộ hai năm nữa sẽ lấy chồng

Người đẹp không ngại trả lời những câu hỏi của fan về việc bao giờ lấy chồng và quan điểm về người đàn ông hấp dẫn phụ nữ.

Trên Instagram, Á hậu Huyền My vừa đăng loạt ảnh về chủ đề "Tâm sự tuổi hồng". Theo đó, trước câu hỏi của fan về việc "Bao giờ chị My lấy chồng?", Á hậu Việt Nam 2014 đã không ngần ngại trả lời: "Mọi người còn sốt ruột hơn cả chị đấy. Huhu, chị nghĩ là 2 năm nữa". Khi được hỏi "Những điểm nào ở đàn ông mà hấp dẫn người phụ nữ nhất", Huyền My cởi mở: "Quan điểm cá nhân chị, thứ có khả năng trói buộc người phụ nữ là được quan tâm, che chở. Bên cạnh đó chắc chắn là sự thấu hiểu và chung thủy".

Á hậu Huyền My không ngại trả lời fan về việc khi nào lấy chồng.

Dòng tâm sự của Huyền My đã nhận được quan tâm của fan. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu hai năm nữa Huyền My lấy chồng thì quá sớm, vì khi đó mới 25 tuổi. Facebooker Nguyễn Ly viết: "Đừng lấy chồng sớm chị Huyền My à! Chị còn trẻ nên tập trung cho sự nghiệp trước. Chứ có chồng rồi sinh con vất vả lắm". Cùng quan điểm, Facebook Le Trang chia sẻ: "Nên đầu tư cho sự nghiệp, chị xinh đẹp vậy khi nào cưới chồng chẳng được. Vì có gia đình rồi sẽ bị ràng buộc nhiều thứ. Lấy được người chồng biết quan tâm, che chở thì không sao, chứ lấy phải người không biết thấu hiểu và cảm thông thì sẽ khổ lắm".

Trước đó, Huyền My đã lên tiếng phủ nhận tin đồn cô rục rịch lên xe hoa vào cuối năm nay. Cô cũng cho biết hiện tại chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp và muốn khán giả biết đến mình qua công việc chứ không phải bằng những ồn ào đời tư.

Cherry Trần