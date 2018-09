Á hậu Hoàng My gửi thư cho sĩ tử rớt đại học

'Xin bố mẹ cô dì cho con ở đậu một năm để học hành, chỉ một năm rồi con sẽ cuốn gói', Á hậu viết.

Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My vừa viết một lá thư dài để gửi đến những thí sinh vừa trượt kỳ thi đại học vừa qua. Người đẹp chia sẻ, cô viết những dòng này nhờ Ngoisao.net gửi các bạn vì thấy bản thân mình trong số những người vừa trải qua kỳ thi. Cô hy vọng lá thư sẽ phần nào giúp họ có thêm ý tưởng để lên kế hoạch cho thời gian sắp tới. Á hậu Hoàng My từng tốt nghiệp một trường Đại học quốc tế ở Việt Nam và hiện theo học ngành Điện ảnh tại Học viện điện ảnh New York, Mỹ. Trong thời gian nghỉ hè, cô về nước và đảm nhận vai trò truyền thông cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My.

Gửi các sĩ tử (chú thích: các chiến sĩ vừa tử nạn trên đấu trường cầm thư),

Cuộc đời là hết kỳ thi tốt nghiệp này đến kỳ thi đại học khác, và hết éo le này đến éo le khác. Cách đây một cái chớp mắt tớ cũng như các cậu, cũng cắm đầu miệt mài đèn sách, cũng căng thẳng vác chõng đi thi, rồi run rẩy cầm trên tay tờ giấy báo trượt, rồi gào thét với tờ giấy báo đậu, rồi lạnh lùng quẳng luôn hai tờ giấy vì không tấm vé nào có thể đưa tớ đến nơi mình muốn đến - hoặc thoát khỏi nơi mà mình muốn thoát.

18 tuổi ai có thể tự định hướng đi cho mình? Ai có thể tìm được đúng đam mê, ai có đủ can đảm để theo đuổi niềm đam mê và ai có đủ can đảm để bỏ thời gian đi tìm đam mê? Ai trong chúng ta ngon giơ tay lên đi nào? Nếu đó là cậu thì tặng cậu một ánh nhìn ganh tỵ vì cậu có khởi đầu suôn sẻ hơn cả chị Hoàng My lẫn anh Steve Jobs. Nhưng vấn đề không phải cậu bắt đầu nơi nào, mà vấn đề ở chỗ cậu sẽ đi về đâu. Nhớ nghe chưa!

18 tuổi chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết mình, chưa đủ trải nghiệm hiểu đời để có một cái nhìn tổng thể về thế giới. 18 tuổi lầm lũi với một mớ bất mãn. Bất mãn hệ thống giáo dục, bất mãn bố mẹ không đủ tài chính cho mình đi học trường xịn, bất mãn bản thân có cái đầu chậm hơn cả cái đầu CPU đời cũ. Bất mãn trường học không dạy mình các bộ môn 'Bí kíp thành công', 'Tìm ra đam mê' hay 'Những kỹ năng cần thiết để hiện thực hoá ước mơ'... Nói túm lại là đâu đó trong chúng ta có cùng mẫu số "Tôi chỉ muốn đi học thôi mà? Tại sao không nơi nào muốn nhận tôi?" Rồi đau khổ. Rồi cay đắng. Rồi muốn văng ra vài câu chửi tục dù trước giờ luôn cộp mác học sinh duyên dáng - đứng đắn - gương mẫu. Đấy! Sau này nhìn lại thì nó chỉ là một vỡ bi hài kịch thôi cậu ạ... (vỗ vai).

Ấy, nhưng ý tớ không nói các cậu là hãy thôi bớt đau lòng. Ý tớ là các cậu hãy gặm nhấm thật kỹ nỗi đau và thưởng thức nó đi vì có khả năng các cậu sẽ không bao giờ có được cảm xúc đó thêm lần nữa...

... mà phải đối diện với những cảm xúc nặng đô hơn. Tất nhiên rồi. Các cậu nghĩ sống dễ lắm chắc? (Trời ơi hoang mang quá!!! Đã 18 tuổi rồi, đã sắp bị đá ra khỏi cửa đi kiếm miếng ăn rồi mà giờ còn trượt tuột thế này đã vậy còn bị chị Hoàng My hù em phải sống ra sao???)

'Tớ đã từng rùng mình với mong muốn trở thành một nhà làm phim, và bây giờ tớ đang bắt đầu làm phim. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy nếu tiếp tục theo đuổi', Á hậu chia sẻ.

Thôi được rồi, hôm nay lương y như từ mẫu này kê cho các cậu một toa. Toa này dành cho những bệnh sĩ đang mắc hội chứng "hoang mang tự kỷ" hậu cuộc thi tốt nghiệp và đại học vừa rồi. Đơn thuốc có tên “Chờ thời”. Lười thì in ra đốt uống, siêng thì để đầu giường sáng mở mắt thức dậy niệm thần chú. Làm được những điều dưới đây các cậu sẽ thành thánh trước tớ một năm.

Toa đây:

1. Ngay lập tức lên lịch học tiếng Anh. Thời hạn: 3 tháng dứt điểm cơ bản và giao tiếp, 9 tháng dứt điểm Toefl. Tớ đưa món này lên đầu là có lý do đấy. Vì ngôn ngữ là chìa khoá, nó sẽ mở các cậu đến kho tri thức nhân loại mênh mông ngoài kia. Chúng ta không muốn bơi mãi trong một cái hồ, nhé?

2. Kế hoạch ăn bám: xin bố mẹ cô dì chú bác cho con ở đậu một năm để con có một cơ hội học hành. Chỉ một năm thôi rồi con sẽ cuốn gói. Ngồi xuống tính chi phí ăn-ở-điện-nước và "ngu phí" trong một năm đó là bao nhiêu rồi đứng dưới ánh đèn tuyên thệ sẽ trả lại trong 10 năm. Và nói được là phải làm được. Không ai nuôi mình suốt đời và cũng không được để ai phải nuôi mình suốt đời nghe chưa!

3. Nếu kế hoạch ăn bám được phê duyệt thì xin chúc mừng! Các cậu có 1 năm để tạo sự khác biệt. Vậy thì đọc sách đi! Đọc xem các bậc vĩ nhân đã làm gì với cuộc đời họ để mình có thêm ý tưởng cho cuộc đời mình. Đọc quyển Đối thoại với thượng đế, Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh, Nghĩ giàu làm giàu, Tiểu sử Steve Jobs, Nói theo cách của Obama hay IQ trong nghệ thuật thuyết phục... đi!!! Trời ơi nhiều sách lắm, nhiều luồng tư tưởng vĩ đại đang còn lửng lơ trên kia. Thiên tài Albert Einstein, Stephen Hawking, Davinci, Steve Jobs, Bill Gate, đạo diễn Christopher Nolan, hay ông hoàng nhạc pop Michael Jackson... Cậu muốn sáng tạo cuộc đời mình thế nào?

4. Nếu chưa biết mình muốn gì thì đừng trả ngu phí cho việc luyện thi lại chi cho tốn tiền ba mẹ lãng phí tuổi trẻ. Đi làm thêm đi! Tiếp xúc thêm người va chạm thêm đời để có chút kinh nghiệm sống đi. Lúc nào cũng quay lại trường được. Và không nhất thiết phải học đại học. Sau này làm sao xin việc được ư? Lúc 18 tuổi tuy không có gì trong tay nhưng tớ cũng tự thề với lòng là không bao giờ phải "đi xin việc”, cự tuyệt luôn bài học viết thư xin việc (Xin lỗi bố mẹ vì sự ngông cuồng này). Và kết quả là tớ chưa bao giờ phải đi xin việc. “Tìm một thứ yêu thích để làm và tìm một người trả cho mình để làm việc đó” - đây là tuyệt chiêu nhé! Ngon hơn nữa thì đi tạo việc làm cho người khác để giúp dân mình thoát nền kinh tế nô bộc. Cậu có can đảm nghĩ vậy không hay vẫn muốn đi theo một lối mòn?

5. Nếu quyết định trở lại trường học thì đã đầu tư quyết không được để mất vốn. Học cái gì phải sài được cái đó. Phải hết sức tập trung. Bỏ tuổi trẻ, thời gian, sức lực, tiền bạc ra thì phải gom sạch sành sanh kiến thức từ những thầy cô giỏi nhất nơi đó về rõ chưa?

6. Học một nhạc cụ đi. Nó làm cậu thông minh hơn đấy.

7. Đọc tin tức đi xem thế giới cần gì. Đừng đọc những tin rẻ tiền hại não!!!

8. Chơi game luyện trí não đi (Brain Challenge). 15 phút một ngày để cho đầu óc linh hoạt.

9. Thiền đi. Kho trí tuệ nhân loại nằm trong tiềm thức ấy. Đột nhập vào đó.

10. Tập thể thao đi. Nhìn cậu ngon lành cành đào chắc chắn người khác sẽ trả cao hơn để có cậu về.

11. Tìm hiểu thêm về nghề nghiệp đi. Một đống thứ để làm chứ không chỉ có bác sĩ, kỹ sư, đối ngoại, thiết kế, kiến trúc sư không đâu. Trong Kinh doanh có một đống vai trò, PR khác Marketing. Trong làm phim có: nhà sản xuất, đạo diễn, kịch bản, quay phim, diễn viên… Nhà sản xuất có 5-7 loại, đạo diễn có tổng có phó, kịch bản có khâu viết khâu sửa, hình ảnh phim có giám đốc hình ảnh, camera, đánh đèn, rồi âm thanh, rồi âm nhạc… Làm truyền thông có các khâu văn hoá, giải trí, thể thao, thời sự, hoa hậu… Làm gì đó khác người đi em!

12. Đi du lịch bụi một mình đi, để thấy thế giới bằng góc nhìn thật thà nhất.

Toa đó! Sắt uống thế nào cho một năm? Ngồi xuống đếm ngón tay xem

Mình có mấy tiếng một ngày?

Mấy tiếng để ăn ngủ vệ sinh và làm ba chuyện linh tinh?

1 tiếng dành cho thể thao

4 tiếng học tiếng Anh (tối quan trọng)

2 tiếng đọc sách

2 tiếng học âm nhạc/nghệ thuật

30 phút tiếng thiền

15 phút chơi game

1 tiếng đọc tin tức

2 tiếng dành cho việc gặp gỡ gia đình/bạn bè…

Thêm chút thần chú nè:

Hãy tìm thì sẽ gặp

Cơ thể và bộ não có thể rèn luyện được, đừng tự ti.

Cậu có thể làm bất kỳ điều gì miễn là cậu thật sự muốn. Nhưng nhớ cần chọn lọc vì cuộc đời không đủ dài để liên tục nhảy cóc hết nghề này đến nghề khác.

Trong giai đoạn tìm kiếm đam mê, khi cậu thấy cơ thể mình run lên vì sung sướng, như là khi tớ xem bộ phim Avartar ấy, và có một sự thôi thúc mãnh liệt rằng “Đây là thứ mình muốn dành trọn cuộc đời để làm", thì đấy, chính hắn là tình yêu vĩnh cửu của cậu đấy.

Đừng sợ sệt nếu ước mong của cậu quá lớn. Tớ đã từng rùng mình với mong muốn trở thành một nhà làm phim, và bây giờ tớ đang bắt đầu làm phim. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy nếu tiếp tục theo đuổi.

Tìm được tình yêu thì đừng để ai cướp mất. Sẽ có hàng đống thứ và hàng tá kẻ đến để thử thách cậu.

Chọn bạn mà chơi. Chọn người giỏi mà ở gần. Chọn đúng thần tượng mà follow. Nhớ kỹ nhé!

Hi vọng sau một năm sẽ đến thời của các cậu. (Đá lông nheo)

Hân Quy