Á hậu Phương Lê 'gây sốt' với hình ảnh rửa chân cho chồng

Á hậu Doanh nhân cho biết cuộc sống của cô hiện tại không khác gì bà và mẹ ngày xưa, vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho chồng con.

Bức ảnh Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2015 Phương Lê rửa chân cho chồng sau khi được cô đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Người đẹp cũng chia sẻ: "Một Tổng giám đốc với cái tên Á hậu nhưng lúc ở nhà chỉ là vợ, là mẹ, là người đàn bà của gia đình. Thương trường chiến đấu không ngừng nghỉ nhưng với gia đình tôi đúng nghĩa là hậu phương vững chắc cho cả nhà".

Bức ảnh đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước cử chỉ ân cần, hết lòng vì chồng của nữ doanh nhân. Những bình luận có nội dung như “Vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà, ngưỡng mộ chị quá”, “Mẫu phụ nữ chuẩn của thời hiện đại là đây”… xuất hiện khá nhiều.

Trước những ý kiến phỏng đoán, cho rằng khi nhìn vào bức ảnh thấy chồng Phương Lê khá gia trưởng, “thời nào rồi mà vợ còn phải rửa chân cho chồng”, người đẹp cũng chia sẻ: “Lâu lâu em mới chiều bạn ấy một tí vì lý do chân bạn ấy bị bệnh, phải ngâm thuốc mà nước thì nóng, bạn ấy nhát nên em phải đè chân bạn như thế cho thuốc ngấm vào, có tác dụng tốt nhất thôi”.

Cô cũng viết thêm: “Có lẽ mọi người rất thích thú muốn hiểu phía sau vai trò CEO, Á hậu có cuộc sống làm vợ, làm mẹ như thế nào. Đây là một góc nhỏ trong gia đình lớn của Phương Lê. Cuộc sống của mình thời nay không khác gì bà và mẹ mình ngày xưa, vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho chồng con, chăm sóc chồng con từng tí một. Rửa chân hay bóp chân thì có khó gì đâu, không có gì phải xấu hổ hết đúng không cả nhà. Đàn ông vì tình thì sẽ chạy theo tình. Đàn ông vì nghĩa họ trả mãi cũng không hết. Tôi không chọn tình, tôi chọn nghĩa”.

Phương Lê được biết đến với danh hiệu Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2015, cô từng được giải "Queen of the Night" trong Đêm hội chân dài 10 do ông bầu Khắc Tiệp tổ chức và được giải thưởng Doanh nhân phong cách 2016 do tạp chí Elle bình chọn.

Maruko Chan