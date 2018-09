5 cô gái giật lại xe máy SH từ tay tên trộm

Tên trộm bẻ khóa xe SH và vừa kịp nổ máy thì bị một cô gái trong nhà lao ra, kéo chiếc xe lại, hô hoán.

Nam thanh niên đến bẻ khóa chiếc SH dựng ở vỉa hè. Chỉ trong 3 giây, hắn đã phá được khóa rồi nổ máy. Một cô gái ở trong nhà phát hiện, lao ra kéo lại và hô hoán. Sau đó, 4 cô gái khác chạy đến hỗ trợ, thấy tên cướp rút dao đe dọa vội lùi lại. Còn cô gái kia vẫn kiên quyết kéo lại chiếc xe buộc tên trộm phải chùn bước và nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy. Vụ việc xảy ra tối 28/5 tại một tiệm làm tóc trên đường Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông, Hà Nội).

5 cô gái lao ra giật lại xe SH từ tay tên trộm

Dưới phần bình luận, nhiều người chúc mừng khổ chủ giữ lại được xe và bức xúc trước độ táo tợn và manh động của tên trộm. Facebook Ngọc Diệu viết: "Chậm chút nữa thì mất chiếc SH. Mọi người nên sắm một chiếc khóa dây để xích bánh hoặc lắp khóa chống trộm cho an toàn. Trộm bây giờ chúng bẻ khóa chuyên nghiệp lắm". Cùng quan điểm, Facebook Nguyễn Loan chia sẻ: "Xe máy với đa số mọi người là tài sản không nhỏ. Vì thế các hãng sản xuất nên nghiên cứu làm cái khóa an toàn hơn chứ khóa bây giờ trộm bẻ chưa tới 3 giây là có thể nổ máy đi được. Quá mất an toàn, mất xe thì biết kêu ai".

Còn Facebook Duy Minh cho rằng, để giảm bớt tình trạng mất trộm xe kiểu này, ngoài việc nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân thì việc kiểm soát ngăn chặn mua bán xe trái phép cũng không kém phần quan trọng. "Các cơ quan chức năng nên trấn áp những cơ sở, tổ chức mua bán xe không rõ nguồn gốc, đặc biệt phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc ở chợ Tân Thành và các chợ nổi khác. Vì phần lớn các xe ăn cắp được làm giả giấy tờ để đem bán, hoặc tháo phụ tùng để bán lẻ, các cửa hàng bán xe máy không rõ nguồn gốc đầy rẫy... Nếu chúng ta thắt chặt đầu ra của những loại mặt hàng bị đánh cắp thì tự khắc việc mất trộm sẽ giảm đáng kể", anh Minh chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video ghi cảnh một tên trộm xe SH chuẩn bị nổ máy tẩu thoát thì bị cô gái từ trong shop trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) lao ra chặn đầu xe kéo lại và hô hoán. Tên trộm vội vàng vứt xe bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên ngồi uống nước gần đó truy đuổi. Đồng bọn của hắn cũng bị vây đánh và phải vứt xe lại, chạy sang phía bên kia đường tẩu thoát.

Cô gái lao ra giật lại xe SH từ tay tên trộm

Cherry Trần