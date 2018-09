Ca khúc nổi tiếng "Let her go" của ban nhạc Passenger đã được 4 em nhỏ người Nepal cover lại.

4 cậu bé gây ấn tượng khi cover ca khúc 'Let her go'

Xuất hiện trên một diễn đàn, bản cover "Let her go" của 4 cậu bé khoảng 8 tuổi đã nhanh chóng thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem và gần 12.000 lượt chia sẻ. Trong trang phục quần áo đơn giản, trên tay là các nhạc cụ đàn guitar, trống… 4 cậu bé đến từ Nepal vừa chơi nhạc cụ vừa thể hiện ca khúc này một cách thành thạo.

Đã có rất nhiều lời khen dành cho màn cover này. Tài khoản Nguyễn Đức Anh Tuấn bình luận: "Nhỏ tuổi mà chơi đàn giỏi ghê, mình từng này tuổi mà còn không biết đánh đàn cơ. Nhìn chúng vừa chơi đàn vừa hát lòng vui khó tả". "Đáng yêu quá, mội tội hát hơi ngọng xíu thôi", tài khoản Tô Khánh Huyền thích thú.

"Các em giỏi quá. Nghe thì không rõ lời cho lắm nhưng giọng hát khá hay, lên nhạc chuẩn, giai điệu tốt. Nghe qua biết là hát bài Let her go. Triệu like", Facebooker Kim Hoa nhận xét.

Có ý kiến còn cho rằng những cậu bé này đã được huấn luyện để đi biểu diễn chuyên nghiệp. Tài khoản Đình Anh viết: "Các em này được một nhóm huấn luyện rồi ra đường biểu diễn ý nhỉ nên mới diễn hay vậy chứ". "Dù thế nào thì mấy cậu bé này chơi quá hay luôn, đầy người học chơi đàn mà có chơi nổi đâu chứ, thậm chí bằng tuổi chúng nó chắc mấy người vẫn đang trốn mẹ đi tắm chuồng cũng nên", một tài khoản khác cho hay.

Ying Ying