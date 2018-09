21 dấu hiệu bạn hướng nội 

Dễ phân tán tư tưởng, thích ngồi ghế cuối, luôn thấy lạc lõng hay quá 'nồng nhiệt'...

Hướng nội là một tính khí cơ bản thường thấy, tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng phát hiện ra mình là một người hướng nội. Không những vậy, đây là một tính cách dễ gây hiểu lầm và thường gắn với những suy nghĩ tiêu cực. Theo Huffingtonpost, có 21 dấu hiệu cho thấy bạn có thể là một người hướng nội.

1. Không muốn có những cuộc trò chuyện 'to nhỏ'

Người hướng nội thường rụt rè nên thích những gì nhỏ nhẹ. Thế nhưng trên thực tế, họ lại không thích những tiếng thì thầm khi người khác nói chuyện, thậm chí cảm thấy bị ám ảnh, lo lắng, khó chịu.

Trong bài có tựa đề "Introvert Power: Why your inner life is your hudden strength" (tạm dịch: Sức mạnh nội tâm: Tại sao cuộc sống bên trong bạn chính là sức mạnh tiềm ẩn của bạn), tác giả Lauire Helgoe cho rằng không phải những người hướng nội ghét những cuộc trò chuyện kiểu to nhỏ bởi họ cảm thấy chúng đang tạo ra rào cản giữa mọi người".

2. Tham gia những bữa tiệc... nhưng không phải để tiếp xúc với mọi người

Nếu bạn là một người hướng nội, thỉnh thoảng bạn có thể thích thú khi tham gia một bữa tiệc, nhưng không phải là lý do bạn cảm thấy hào hứng vì sắp được gặp gỡ và giao lưu với những người mới.

Tại một bữa tiệc, hầu hết những người hướng nội đều dành thời gian để nói chuyện với những người họ đã quen biết từ lâu và cảm thấy thoải mái về điều đó. Viêc gặp hay làm quen với một người mới dường như là điều rất hiếm gặp đối với tuýp người này.

3. Luôn cảm thấy lạc lõng với những người xung quanh

Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lòng ngay cả khi đang ở giữa một tập thể hay một buổi tụ tập, thậm chí với những người bạn đã quen biết trước đó? Nếu câu trả lời là có, điều này có thể cho thấy bạn là một người có tính cách hướng nội. Bạn có xu hướng để cho bạn bè hay các hoạt động tự "tìm đến" với mình, thay vì việc chủ động tham gia.

4. Mạng Internet khiến bạn cảm thấy như một sự lừa đảo

Việc sử dụng mạng để nói chuyện dường như là một thứ không thể tin tưởng đối với người hướng nội, họ luôn khao khát sự xác thực trong tương tác của mình.

5. Hay tỏ ra 'quá nồng nhiệt'

Bạn đã bao giờ có thiên hướng đến tham dự các buổi nói chuyện về triết học hay dành tình yêu "cuồng nhiệt" cho những cuốn sách, bộ phim có nội dung kích thích sự suy nghĩ? Nếu có, bạn là một người hướng nội.

6. Rất dễ bị phân tán tư tưởng

Nếu như những người hướng ngoại dễ bị buồn bực khi không có tác nhân kích thích, thì người có xu hướng hướng nội lại khác, họ rất dễ bị phân tâm và cảm thấy bị choáng ngợp trong môi trường có quá nhiều tác nhân.

Các nhà nghiên cứu cho rằng: "Người hướng ngoại dễ rơi vào trạng thái buồn chán hơn những người hướng nội trong trường hợp họ phải làm đi làm lại những công việc nhàm chán, đơn điệu. Trong khi đó, người hướng nội dễ bị phân tán tư tưởng hơn, vì vậy họ thích làm việc trong một môi trường ít sự kích thích".

7. Luôn cảm thấy khoảng thời gian 'chết' không bao giờ đem lại hiệu quả cho mình

Một trong những đặc điểm cơ bản nhất của người hướng nội là cần thời gian một mình để "sạc pin". Trong khi đó, một người hướng ngoại có thể cảm thấy buồn chán nếu chỉ dành một ngày để ở nhà một mình, uống trà và đọc sách, những khoảng thời gian như vậy luôn là cần thiết cho những người thuộc tuýp hướng nội.

8. Phát biểu trước đám đông 500 người còn dễ dàng hơn việc phải trò chuyện với từng cá nhân cụ thể

Người hướng nội có thể trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc vì họ có khả năng phát biểu trước đám đông. Họ cũng không phải là người sợ ánh đèn sân khấu. Các nhân vật nổi tiếng như Lady Gaga, Christina Aguilera hay Emma Waston đều thuộc tuýp người hướng nội. Không những vậy, các ước tính cho thấy có tới 40% các CEO cũng thuộc loại tính cách này. Thế nhưng họ lại luôn cảm thấy khó khăn nếu như phải tiếp xúc với từng người trên phương diện cá nhân.

9. Khi sử dụng các phương tiện công cộng, bạn ngồi ở ghế cuối thay vì ngồi ở giữa

Bất cứ khi nào có thể, người hướng nội luôn có xu hướng không thích bị bao quanh bởi những người khác. "Họ thích ngồi những chỗ nơi mà có thể nhìn ra mọi hướng, khi tới rạp hát, hay luôn thích ngồi ghế ở gần ngoài lối đi hoặc những cái ở đằng sau cùng" - tác giả Sophie Dembling viết.

11. Hẹn hò với một người hướng ngoại

Một thực tế thú vị là những người hướng nội thường có xu hướng bị thu hút và thích hẹn hò với những người hướng ngoại. Bởi những người này, thường đem lại cho họ niềm vui, khuyến khích họ tham gia những hoạt động vui chơi và không quá khắt khe với họ.

12. Thích làm một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó hơn là thử làm mọi nghề khác.

13. Thường xuyên tránh bất cứ buổi game show nào, nơi có nhiều sự tương tác và các hoạt động mà nhiều người cùng tham gia.

14. Né tránh các cuộc gọi từ bạn bè

Trong không ít trường hợp, bạn không muốn trả lời điện thoại, thậm chí người ở đầu dây bên kia là người mà bạn thích. Tuy nhiên, bạn sẽ gọi lại cho họ khi nào đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần.

15. Tập trung vào chi tiết mà những người khác có thể bỏ qua

Một ưu điểm của người hướng nội là họ thường có khả năng tập trung vào những tiểu tiết, ngay cả khi người xung quanh thường bỏ qua. Các nghiên cứu cho thấy ở người hướng nội, não bộ sẽ hoạt động nhiều hơn khi xử lý các thông tin mà thị giác tiếp nhận.

17. Bị huyết áp thấp

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2006 tại Nhật Bản cho thấy những người hướng nội thường có huyết áp thấp hơn so với những người có tâm lý hướng ngoại.

18. Thường xuyên bị gọi là "tâm hồn già cỗi" từ khi bạn bước sang tuổi 20

Người hướng nội có khả năng quan sát và trao đổi thông tin rất đa dạng. Họ thường nghĩ trước khi nói, điều này giúp họ xuất hiện khôn khéo và già dặn trước mặt mọi người.

19. Không thích cảm giác mình là người trung tâm

Những thứ như những buổi tiệc hoành tráng không thuộc về người hướng nội. Không những vậy, người hướng nội và hướng ngoại thường có nhiều điểm khác nhau trong cách bộ não xử lý những trải nghiệm và cảm giác được coi là "nhân vật trung tâm".

20. Thích nhìn vào những bức tranh khổ lớn

Khi mô tả suy nghĩ của những người hướng nội, một nhà nghiên cứu đã giải thích rằng người thuộc tuýp này thường thích thú với những ý tưởng hay bức tranh lớn hơn là chi tiết. Đương nhiên, người hướng nội luôn chú trọng các chi tiết trong bức tranh đó, nhưng họ thường hay tập trung đến những quan niệm trừu tượng nhiều hơn.

21. Thích viết lách, thậm chí có thể là một nhà văn

Người sống nội tâm thường giỏi truyền đạt ý tưởng thông qua câu chữ hơn là phải giao tiếp trực diện với người khác. Vì vậy, hầu hết những người sống nội tâm, như tác giả cuốn Harry Porter - J.W.Rowking cho biết họ có thể cảm nhận được nhiều nguồn năng lượng để sáng tạo khi ở một mình.