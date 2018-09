20 khác biệt giữa phái đẹp Sài Gòn và Hà Nội

Video với những so sánh thú vị giữa con gái hai miền khiến nhiều người xem thích thú.

Video có độ dài 4 phút mang tên Điểm khác nhau giữa con gái Sài Gòn và Hà Nội được đăng tải trên Youtube, thể hiện cái nhìn tinh tế của tác giả về con gái hai miền Nam - Bắc, được khá nhiều người đồng tình.

Trong video tác giả đã có những so sánh độc đáo về con gái hai miền qua thói quen, tính cách, lối sống hay chuyện tình cảm... Từ kiểu so sánh thú vị về sở thích: "Con gái Sài Gòn thích ăn me, con gái Hà Nội thích ăn sấu", hay đến cách chọn bạn trai: "Con gái Sài Gòn thích trai hài hước, con gái Hà Nội thích trai thông minh". Thậm chí tác giả còn hài hước so sánh con gái khi chia tay: "Con gái Sài Gòn chia tay bạn trai thì khóc, con gái Hà Nội chia tay bạn trai thì cười"...

20 khác biệt giữa con gái Hà Nội - Sài Gòn

Với mỗi điểm khác biệt, video đều có hình ảnh minh họa hài hước, tạo sự hứng thú cho người xem cũng như mang tới hình dung rõ rệt về những điểm khác nhau giữa con gái Hà Nội và Sài Gòn.

Dù nhận xét phân biệt con gái hai miền Nam - Bắc trên chỉ mang tính chủ quan nhưng video vẫn nhận được sự ủng hộ đón nhận của rất nhiều người. Đây chỉ là những so sánh vui chứ không mang tính chất phân biệt vùng miền.

Bạn LinhVu chia sẻ: "Video hài quá, nhìn hình minh họa cười vỡ bụng. Có nhiều cái so sánh mình thấy rất đúng. Cám ơn tác giả về video vui vui này".

Sự chú ý khi đi dự tiệc cưới của con gái hai miền rất khác nhau. Ảnh chụp màn hình.

Ngay cả trong việc lấy chồng... Ảnh chụp màn hình.

Hay chia tay bạn trai... con gái Sài Gòn - Hà Nội cũng có nét khác biệt dễ thương. Ảnh chụp màn hình.

Văn Hiến

Video: YouTube