Từng nét vẽ đáng yêu đã thể hiện đúng đặc trưng, tâm lý của người tiêu dùng Việt khi chọn lựa hàng hóa.

Mới đây, cộng đồng Facebook truyền tay một bộ tranh "1001 cách mua hàng của người Việt" của nhóm bạn trẻ Huế. Bộ tranh nằm trong dự án quảng bá hàng Việt Nam được đăng tải trên tài khoản Ao Nhà đã nhận được nhiều phản hồi tốt của dân cư mạng khi đưa ra các cách mua hàng và hệ quả nhận được khi mua hàng ngoại.

Những nét vẽ cực dễ thương với những hành động như bị nổ lốp xe do mua trúng lốp xe dỏm, bị nổi mụn do mua hàng mỹ phẩm quamạng, bị hết tiền do đua đòi mua hàng hiệu mà phải ăn mỳ tôm cả tháng… đã diễn tả được những khía cạnh trong việc mua hàng của người Việt Nam. Và điều đặc biệt là bộ tranh đã làm cho nhiều bạn trẻ thấy được bóng dáng của mình trong đó.

Không chỉ đưa ra cách mua hàng của người Việt mà điều đặc biệt nhất trong bộ ảnh là nhóm bạn trẻ còn đưa ra những thông điệp thông qua những câu lập luận như: "Hàng ngoại không phải bao giờ cũng tốt và chất lượng, sản phẩm tốt thì giá cao, sản phẩm rẻ thì chất lượng không tốt"...

Rất nhiều các bình luận tỏ ý khen ngợi thông điệp cũng như nói trúng tim đen của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Bạn KhangVf viết: "Ôi giống mình cực kỳ. Suy nghĩ sính ngoại đôi khi ăn cả vào máu rồi ấy". Nickname Hà Thu nhận xét: "Thực ra giờ người Việt mình cũng biết chọn lựa khi mua sắm, tuy vậy tâm lý sài đồ ngoại cho sang thì vẫn còn. Mình rất ủng hộ chuyến dịch cũng như thông điệp của nhóm. Hình vẽ và minh họa rất dễ thương".

Cùng xem trọn bộ tranh "1001 cách mua hàng của người Việt":

Haley

Ảnh: Facebook