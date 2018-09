10 tác dụng thần kỳ của nút 'Like'

Không có cách nào dễ hơn việc tàn phá Notification của người cần tán bằng một cơn... "bão Like".

Quang Giò

1. Đồng cảm: Đây là tác dụng cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều biết, bấm "Like" để thể hiện mình "thích" hoặc "ủng hộ" một vấn đề nào đó.

2. Gìn giữ các mối quan hệ: Đôi khi có một số thứ rất nhạt, chả "Thích" lắm nhưng vẫn phải "Like điểm danh" vì người post mới là thứ mà ta... "Like". Để cái tên của mình ló mặt lên Notification của họ cho họ biết "Tao vẫn đang quan tâm đến mày lắm đó".

3. Tác dụng phụ: Với một số status buồn như "Vừa rơi mất ví tiền..." hoặc "Mới chia tay Gấu..." thì một số kẻ bình thường không bao giờ xuất hiện bỗng dưng Like status của bạn. Lúc này, nút Like có hai tác dụng: "chia sẻ cảm thông" hoặc "đang vô cùng vui vẻ và phấn khích về điều đó".

4. Thể hiện cá tính: Nhiều khi "Like" mấy Page chỉ vì cái tên của nó, nghĩ: "Mọi người thấy tôi Like một cái Page tên như vậy thì họ sẽ nghĩ về tôi đúng là như tên Page vậy!".

Nút "Like" có nhiều tác dụng thần kì hơn ta tưởng. Ảnh: Thích Ăn Phở.

5. Tán tỉnh: Không có cách nào dễ hơn việc tàn phá Notification của người cần tán bằng một cơn... "bão Like". Một số người cao tay hơn, mang giông bão đến nhưng kiên quyết không "Add", ra vẻ chảnh để "nạn nhân" phải add mình.

6. Cảnh cáo, dằn mặt: Đọc được comment của em gái khác trên ảnh của người yêu... Rồi lại đọc được comment của người yêu trên Avatar của em gái khác... Bạn biết phải làm gì rồi đấy.

7. "Đã xem": Khi một cuộc hội thoại comment dài bất tận diễn ra mà bạn không biết phải làm thế nào để chấm dứt nó, "Like Comment" như một giải pháp cứu cánh mang ý nghĩa "Tao đã xem và không còn gì để nói với mày nữa".

8. Khai quật "mồ mả": Muốn hại một ai đó, tìm một tấm ảnh thật "bựa" của họ từ rất lâu rồi, nhấn nút "Like" và hả hê ngồi chờ kết quả.

9. Bắt chuyện: Bạn Like ảnh của tôi, tôi cũng Like lại ảnh của bạn... Qua lại lâu lắm rồi, thích lắm rồi nhưng không chịu bắt chuyện trước. Chờ tới đêm muộn, lúc chỉ còn thấy 2 cái nick sáng trưng, Like mấy tấm ảnh cũ rích trên Timeline của đối phương, thế kẻ kia sẽ nhanh chóng bại trận và gửi mess cho bạn "Giờ này mà vẫn chưa ngủ à?".

10. Một số tác dụng khác của nút "Like" vẫn chưa được kiểm chứng: ủng hộ trẻ em châu Phi, làm từ thiện, kêu gọi một thành viên K-Pop quay trở lại với nhóm nhạc hoặc làm hồi sinh người đã khuất.