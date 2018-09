10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Sau tất cả những gì em đã trải qua, em xứng đáng được hạnh phúc, có anh đây rồi!', diễn viên Thanh Bình dành lời lẽ yêu thương cho bạn gái Ngọc Lan.

Status số 1

"Em ơi, em nói quá hay! Một học sinh mà không đi du học, cũng không ở TP HCM hay Hà Nội - những nơi có điều kiện tốt hơn để học tiếng Anh mà là ở Nghệ An thì để được như em chắc chắn phần lớn là do đam mê và tự học rồi.

Mình đã từng hỏi 2 người bạn là Suboi và Toàn shinoda là làm thế nào để em nói được như người bản ngữ, thì câu trả lời đều từ âm nhạc, đặc biệt là Suboi. Em ấy nói là em chẳng hề du học, cũng chẳng học trường quốc tế nào, tiếng Anh của em có được là nhờ nghe nhạc của Eminem.

Cũng như em gái này chia sẻ em học ngôn ngữ là qua phim ảnh, âm nhạc... Thế mới nói, nghệ thuật nói chung và đặc biệt âm nhạc nói riêng làm cho tâm hồn của một đứa trẻ nhạy bén và phong phú hơn. Dù sau này nó có làm nghề gì đi nữa thì những đứa trẻ có niềm đam mê với âm nhạc và được đầu tư đúng cách sẽ khác với những đứa trẻ không coi trọng âm nhạc.

Trong thời buổi này, muốn gì cũng có thể lên mạng học được, miễn là có đủ đam mê, chúng ta không thể biện lý do mình không có điều kiện nên dốt hơn người ta là phải! Nothing impossible! Tóm lại đây mới là nhân vật đáng hot và đáng là tâm gương cho giới trẻ nè!" - ca sĩ Lưu Hương Giang nói về nữ sinh Nghệ An nói 7 thứ tiếng trong video gây sốt.

Status số 2

"Buông bỏ quá khứ. Biết rằng điều này là rất khó, nhưng bạn phải hiểu rằng điều ở thực tại mới là điều bạn đang có. Đừng mê hoặc chính mình, cuộc đời là một hành trình đi về phía trước chứ không phải là một điểm kết thúc... Hãy mở rộng cách suy nghĩ, có thể bạn sẽ bay cao hơn những gì bạn tưởng tượng trong suy nghĩ. Buông, là trí tuệ của cuộc đời" - ca sĩ Thanh Lam.

Status số 3

"Hôm rồi sinh nhật Bờm, e vui lắm. Suốt từ ngày 7 đến hết ngày 10 (chủ nhật) Bờm cứ lâng lâng, em ước ao mấy ngày này kéo dài để được gần bố mẹ và mọi người trong nhà.

Cô Thuỷ có việc sáng chủ nhật vọt vào Vũng Tàu, thế là tối qua Bờm được bố cho phép ngủ cùng bố và em Bách. Bờm thích lắm, mãi chả ngủ được. 12h đêm bố con cháu vẫn rì rầm tâm sự hết chuyện các vị thần (trong thần thoại Hy lạp) lại đến nhà ma ở phố Vạn Bảo (nằm trên đường đến nhà ông bà) xong háo hức hỏi bố về Đôn Ki hô tê và cối xay gió, cuốn sách mà anh Hoàng chị Vân hứa tặng em.

Bách nằm giữa ngọ nguậy, ọ ẹ. Bố đưa tay ra, Bách ôm ghì, ngủ tiếp. Im lặng một lát, bố với Bờm lại thì thầm to nhỏ.

- Bố, bố.

- Bố nghe đây.

- Sau này con lớn thì bố có già đi nhiều không?

- Tất nhiên rồi con.

Bờm im lặng. Bố cháu thiu thiu, díp mắt.

- Bố, bố!

- Ừ, đây.

- Khi con bằng tuổi bố thì bố già bằng ông nội đúng không?

- Đúng rồi con.

- Thế có cách nào để con và bố không già đi không hả bố?

- Không con ạ. Mí lại quy luật cuộc sống là thế rồi, thời gian cứ trôi, con lớn lên còn bố thì già đi. Bình thường mà con.

- Con ước gì thời gian dừng lại để nhà mình cứ mãi thế này.

Không gian im ắng, tĩnh lặng. Tưởng em đã ngủ, bố cháu nhổm người ngó sang Bờm, 2 mắt Bờm vẫn mở to nhìn lên trần nhà.

- Ngủ đi con trai yêu!

Bố cháu cũng không ngủ được. Một nỗi buồn dâng trào... Buồn man mác... Yêu lắm, các con của bố ạ" - đạo diễn Trần Lực.

Bố con Trần Lực - Trần Bờm được yêu thích trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?.

Status số 4

"Ai cũng có một góc khuất cho riêng mình để không ai có thể chạm tới... và nhiều khi khuất đến nỗi bản thân mình cũng không thể tìm thấy", diễn viên Kim Tuyến.

Status số 5

"Hôm nay mới thấy được tấm hình này từ hôm cưới, thích quá. Lúc này là rước dâu, chẳng hiểu sao nhìn đám cưới ai cũng thấy cô dâu chú rể cười tươi rói, còn của tụi mình thì cảm xúc dâng tràn, ai cũng rơi lệ giọt ngắn giọt dài... Lúc bước từ trong ra, thấy anh đứng đó cùng bó bông cầm trên tay, ảnh nhìn mình, xúc động, mắt rưng rưng, mình cũng rưng rưng theo.

Cuộc đời ta sẽ gặp nhiều người, thậm chí yêu nhiều người. Nhưng chỉ đến khi ta gặp đúng người đó, ta sẽ hiểu tại sao với những người kia, ta không đi đến đâu... Cho nên ta cứ bình thản mà cùng nhau đi hết quãng đường còn lại anh nhé... Và mặc cho quá khứ đối với ta thế nào, ta sẽ vẫn cứ đối với nó một cách lịch sự thôi, anh nhỉ", diễn viên Tú Vi.

Tú Vi và Văn Anh hạnh phúc trong ngày cưới.

Status số 6

"Bố ơi, con chưa kịp đến thăm bố, sao bố không cho con cơ hội gặp bố lần cuối? Con đang trong phòng thu mà nghe tin của bố con không cầm được nước mắt. Làm sao con hát được khi nghe tin thế này bố ơi. Thương bố quá. Con cầu mong bố luôn lạc quan và bình an nơi cõi vĩnh hằng", ca sĩ Quang Hà nói về sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Status số 7

"Từ nhỏ đến lớn mình luôn cố gắng sống không tranh dành bất cứ điều gì, cho dù đó là tiền tài , danh vọng hay tình yêu. Luôn cố gắng giảm tối đa tham, sân, si . Tuy nhiên khi làm việc, mình luôn cố gắng hơn sức mình có trong các công việc mình nhận được. Vì mình muốn thành công và không muốn những người cộng tác với mình thất vọng.

Điểm yếu của mình là sống khép kín và không tụ tập, nên không có ekip, không bè phái. Vì vậy mà mình đánh mất đi nhiều cơ hội làm việc và thể hiện bản thân. Đôi khi mình bị đánh giá là sống nhạt. Nhưng mình thích sự bình an và cuộc sống giản dị thuận hoà. Mình chưa từng ghét ai, nhưng có người mình sẽ không thích. Trời thương mình nên cho mình một nút xoá. Không thích ai mình xoá và sẽ không nhớ đến họ nữa. Tan vào hư không .

Cuộc đời không có đúng hay sai. Mà chỉ là những chọn lựa. Tôi chọn cuộc sống giản dị bình yên. Chúc mọi người luôn hài lòng với sự lựa chọn của mình nhé. Thân ái", diễn viên Anh Thư.

Status số 8

"Rạng sáng hôm nay 10/4 của 33 năm trước, có một người mẹ bé nhỏ đã oằn mình "rặn" ra một bé gái nặng 3 cân 7 trong sự mong chờ hào hứng của cả gia đình. Mọi người gọi nó là "bé Ly".

Bé Ly có đôi mắt tròn thô lố và đôi môi cong vếu và đặc biệt rất thích bò lổm ngổm nhặt những thứ dưới đất lên cho vào mồm ăn. Lớn chút, bà hỏi bé sau này thích làm gì, bé bảo: "Cháu muốn mang nụ cười và ánh nắng cho tất cả mọi người mỗi nơi cháu đi qua". Ba gọi bé là "nắng sớm", mẹ gọi bé là "nàng tiên cá"

Ngày hôm nay trưởng thành, cô bé ấy đang làm tất cả những điều mà cô ấy từng mong muốn - mang lại nụ cười và ánh nắng cho tất cả mọi người, mỗi nơi cô ấy đi qua!" - siêu mẫu Hà Anh chia sẻ cảm xúc trong ngày sinh nhật.

Status số 9

"Sau vẻ hào nhoáng lung linh ấy là những chuỗi ngày dầm nắng ăn sương miệt mài ở những vùng nắng gió! Sau những bộ phim hay, những vai diễn khiến khán giả trầm trồ khen ngợi ấy là cả một quá trình làm việc cần mẫn, hết lòng!

Để có những vai diễn hay cô ấy đôi khi với bàn chân rướm máu, trầy da! Những cảnh đánh nhau là ăn đủ vài vết thẹo trên người! Và vân vân, rất nhiều những cảnh cơ cực khác nữa! Bởi lẽ cô ấy giỏi trị mấy vai khắc khổ lam lũ!

Ngoài vẻ tưng tửng thường ngày thì cô ấy cũng vẫn là một cô gái bình thường thôi, cũng có lúc yếu đuối, có lúc rơi nước mắt vì những clip cảm động nào đó trên mạng, rồi cũng có mong muốn được che chở yêu thương bình thường! Vì vậy nên dù thích dù không thì cũng hãy nhìn nhận và trân trọng những gì cô ấy đã đem lại cho mọi người .

Còn cô Ngọc Lan, cô bớt suy nghĩ nhé, hãy để bình yên lấn át mọi thứ! Vẫn câu nói cũ: "Sau tất cả những gì em đã trải qua, em xứng đáng được hạnh phúc, có anh đây rồi!"

P/S: mấy hôm nay thấy cổ ngày nào cũng đi phơi nắng từ sáng sớm ở tít tận mấy chục km, giờ đang bệnh mà cứ phải phơi nắng ở đồng ruộng lúa ở Củ Chi mà xót quá! Lúc mình ngồi máy lạnh lướt Facebook like hình này nọ thì cổ đang vác lúc ngoài đồng dưới cái nắng trên 40 độ! Hỏi sao không xót, nên tự nhiên muốn viết vài dòng động viên, cố lên nha Nì mặp. Thương lắm! Anh sẽ luôn bên cạnh để cõng em nhé, mặc dù nặng muốn xỉu.

P/S of P/S: lâu lâu sến chút cho đời lại đẹp!" - diễn viên Thanh Bình viết cho bạn gái - diễn viên Ngọc Lan.

Thanh Bình và Ngọc Lan tình cảm bên nhau.

Status số 10:

"Anh bạn người Đức vừa từ Hà Nội về message cho mình nói rằng: "Tao chả hiểu ở nước mày, cái vạch đi bộ sinh ra để làm gì, vì không thấy mấy người sang đường bằng vạch, và ngay ở những chỗ có vạch và đèn đang đỏ, vẫn thấy người ta băng sang". Mình trả lời ổng rằng, "cái đèn và cái vạch ở nước tao có nhiều tính năng lắm, không chỉ để qua đường".

Đùa thế thôi, nhưng trong lòng nghĩ khác lắm. Hồi trước còn ở nhà, đi ăn với bọn bạn, đến đèn đỏ mình dừng lại đợi chuyển sang xanh thì mới bước qua vạch để sang đường, dù lúc đó giữa trưa, đường vắng tanh. Nhưng hội kia thấy thế thì đi nhanh qua, được một đoạn không thấy mình đâu, quay đầu lại kêu ầm lên, "thằng hâm kia, đây có phải là ở Tây đâu. Cứ đi đi". Mình lúc đó nghĩ, thế hóa ra, trong cái xã hội kiểu này, mình lại thành thằng hâm vì mình đi đúng ư?

Vậy đó, người ta vô hiệu hóa cái đèn đỏ bằng những suy nghĩ như thế, và ở mình, người ta cứ thấy ai làm được cái gì mà không bị sao thì mình cũng phải làm bằng được. Luật lệ có tồn tại, nhưng nó chưa từng được tôn trọng, dù chỉ là trong một chuyện rất nhỏ, như đi qua đường. Có những chuyện nhỏ nữa bất thành văn, vì nằm trong ý thức của con người, trong văn hóa sống, cũng không bao giờ được tôn trọng.

Chúng ta thường đưa ra hàng tỉ lí do để biện minh cho hành động của mình, và nói những người khác "điên", "hâm" hay "lẩm cẩm" chỉ vì họ không hành động (sai) như chúng ta. Một hành động tưởng như đơn giản và bình thường như xin lỗi hay cám ơn đôi khi cũng tạo ra những phản ứng trái ngược, bởi chuyện đó giờ dường như rất hiếm. Và mọi thứ trở nên hỗn loạn khi các chuẩn mực và luật lệ được dạy trong các gia đình, trong sách giáo khoa, trong các văn bản luật bị vặn cong đi.

Khi ý thức không tồn tại, hoặc ý thức được điều không tốt mà vẫn làm sao cho có lợi cho mình, dù chỉ là đi bộ sang đường khi còn đèn đỏ hoặc đi xe vượt đèn đỏ dù chỉ còn vài giây, hoặc vượt cả đường sắt khiến tàu phải phanh lại như mình đọc được trên mạng hôm nay.. thì chỉ có thể tạo ra một xã hội hỗn loạn. Bọn trẻ hư không phải vì trường học không dạy chúng biết làm người, mà vì chúng nhìn thấy, cảm thấy, nghe thấy những điều tệ hại, dù chỉ là nhỏ nhất, từ bố mẹ chúng, từ những người khác trong xã hội, mà không bị ngăn cản hoặc trừng phạt.

Và rồi, khi bọn trẻ thắc mắc về việc nó nhìn thấy ta đã làm một việc không đúng như nó được dạy, ta sẽ bao biện cho hành động sai ấy bằng một "lí do đúng". Ta nói thế mà không nghĩ rằng, chính ta đang cung cấp cho bọn trẻ một cơ hội để học cách biện minh cho một hành động sai. Cái sai nhỏ lặp lại nhiều lần sẽ thành những cái sai lớn. Đừng đổ cho mỗi ngành giáo dục. Hãy nhìn lại chính bản thân mình" - nhà báo Trương Anh Ngọc.

SuZi Nguyễn tổng hợp