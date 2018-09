10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Thành công của tôi là cô gái tròn 41 tháng tuổi bên cạnh cô gái khác, 380 tháng tuổi', nhạc sĩ Quang Huy, chồng Phạm Quỳnh Anh viết.

Status số 1

"Cuộc đời đó, có bao lâu, mà ghét người

Trên Facebook thật không khó để thấy những status ghét bỏ một ai đó, một điều gì đó của một người nào đó. Nhiều có khi hơn cả những status khen ngợi hay thích thú. Tôi thường không like những status đó bởi tôi không thích góp phần lây truyền nỗi ghét bỏ. Kể cả đồng tình với điều đó thì tôi cũng không like. Chúng ta đã có quá nhiều thứ tệ hại rồi, thêm bất cứ một tệ hại nào nữa cũng là ác độc với chính ta, với chính những người thân yêu của mình khi đọc thấy ABC đã like điều này. Và bên dưới là những nội dung ghét bỏ.

Thực sự ra, là một con người, chúng ta vốn không thể không có thứ cảm xúc tiêu cực như ghét bỏ, phẫn nộ, bức xúc, phản đối, kinh tởm, ghê rợn... Chỉ là, như một chiếc bình, chúng ta đựng gì trong đó? Một màu đỏ đục ngầu của phẫn nộ, giận dữ hay màu đen kịt của ghét bỏ, ghê tởm, hay màu xanh của mong đợi, kỳ vọng, màu đỏ rực rỡ của yêu thương, những trái tim? Chúng ta đựng gì trong chiếc bình ấy?

Những người giữ chiếc bình đựng đầy tiêu cực. Họ từng tổn thương nên họ sợ hãi, họ nghi ngờ bởi họ chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực. Họ mất lòng tin vào những thứ tốt đẹp bị che lấp bởi sự xù xì. Họ chỉ nhìn thấy những gai mít sắc, gai hoa hồng nhọn mà không nếm thử những múi mít, hít thử hương thơm của hoa hồng.

Nếu ví năng lượng trong mỗi người như một khối lượng đong đếm được thì chúng ta sử dụng chúng cho việc ghét bỏ quá nhiều sẽ không còn năng lượng để tạo ra những yêu thương. Bởi thật khó để đang căm ghét một điều gì đó mà lại có thể mỉm cười yêu thương một điều gì đó.

Tôi chẳng khuyên ai nên ngưng ghét bỏ. Bạn vẫn có thể ghét bỏ đoạn quá khứ của lính Đại Hàn mà không thèm xem phim Hậu duệ mặt trời. Nhưng đừng nhân nó lên thành nỗi hận thù để từ chối tất thảy nước Nhật với 2 triệu người Việt chết đói năm Ất Dậu, nước Mỹ với cuộc chiến tàn khốc, nước Pháp với 80 năm đô hộ hay gần hơn là Trung Quốc với việc 90% những gì chúng ta đang dùng là của Tàu. Thậm chí với cả chính người Việt đang hàng ngày đầu độc chính người Việt. Ghét bỏ vậy mệt lắm!" - nhà báo Hoàng Anh Tú.

Status số 2

"Thành công của tôi là cô gái tròn 41 tháng tuổi bên cạnh cô gái khác, 380 tháng tuổi" - nhạc sĩ Quang Huy, chồng nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Nhạc sĩ Quang Huy và 2 "cô gái" của mình.

Status số 3

"Nhân vụ hai em sinh viên xinh đẹp bị tạt axit, người bị tạt axit thì sống không bằng chết! Đau đớn thể chất ghê gớm hơn các bạn tưởng nhiều, sẹo co rút đau đớn suốt đời, ăn uống, thở, nói khó khăn, mù loà... Còn tâm lý tinh thần thì khỏi nói, họ phải chịu một sự đày đoạ tâm hồn ghê gớm!

Vì thế, cần phải xem tạt axit người khác là một tội ác nặng nề hơn các loại tội ác khác, không thể cứ tính theo thang đo thương tật thông thường! Kẻ tạt axit người khác tôi cho ác độc hơn kẻ giết người, thà thù hằn xuống đao đoạt mạng còn cố tình đưa kẻ thù vào cuộc đời sống không ra sống mà chết không ra chết là kẻ tâm địa ác độc cần loại trừ ra khỏi xã hội!

Và cần phải xem axit là một công cụ giết người nguy hiểm, cần quản lý mua bán sử dụng chặt chẽ như là quản lý súng ống vậy! Cần truy tìm kẻ thủ ác đã mua axit ở đâu, có giấy phép bán hàng hàng không? Tại sao bán cho người ko được phép kinh doanh? Bỏ tù vì trách nhiệm liên đới, nếu thiếu khung luật thì ban hành thêm để quản lý!" - chuyên gia y tế Huỳnh Phước Sang.

Status số 4

"Muốn chồng luôn yên tâm mỗi khi Ny đi xa làm việc, Ny có 10 câu thần chú và ngày nào cũng đem ra niệm để khắc cốt ghi tâm:

1. Trong mắt em chỉ có chồng em đẹp trai nhất, dù có những ngày mới ngủ dậy mặt ảnh như cái mền nhưng em vẫn nói: Sao hôm nay mình nhìn sexy quá vậy?

2. Tìm 1-2 điểm gợi cảm nhất trên người chồng rồi khen lấy khen để vào. Còn 7-8 điểm xấu kia coi như em câm, em điếc và không bao giờ đả động tới.

3. Đi làm xa nên mang theo một cái áo có mùi của chồng, đêm nằm ngửi để luôn nhớ. Đừng mang theo quần, ngửi xong coi chừng ngưng thở.

4. Luôn kể cho chồng nghe ngay khi có một người đàn ông nào đó để ý. Đàn ông ấy có xấu, có già thì khi kể luôn là một anh cao to, đẹp trai nhưng tất nhiên thua chồng chút xíu. Nhìn anh ấy kém duyên mà em chỉ nghĩ đến chồng thôi. Điều này chỉ nên áp dụng khi chồng chưa có thái độ ghen.

5. Khi chồng tỏ ra ghen tuông chút xíu, Ny đổi chiến lược ngay. Dù ra ngoài có anh nào khen thì chị em ta cũng nên câm nín, đôi khi cũng chêm vào những câu kiểu: 'Chắc em xấu lắm nên chẳng ma nào theo mình ạ'. Chỉ cần một mình anh thấy em đẹp là quá đủ rồi. Cám ơn mình đã chịu cưới em.

6. Không bao giờ hẹn bàn công việc với người khác phái riêng lẻ một mình trừ khi gặp nơi công cộng.

7. Người khác phái chưa rõ thẳng/cong thì cũng không hẹn làm việc ở nơi vắng vẻ. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

8. Khi làm việc với người khác phái, nếu họ có những hành vi đi quá giới hạn thì nên rõ ràng là mình không thích và đã có gia đình.

9. Nếu đã nói có gia đình mà vẫn không chịu lùi bước thì nói tiếp là đã có 3 con. Mọi bước chân giang hồ đều dừng tại đây.

10. Hôn nhân chúng ta đã vượt qua được nhiều thử thách, hiện diện trong đời nhau gần 18 năm nay, đối với em chỉ cần mình và các con là đủ. Biết đủ là hạnh phúc.

Úm ba la xì bùa! Úm ba la xì bùa! Úm ba la!" - MC Huyền Ny.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của MC Huyền Ny.

Status số 5

"Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều nhưng bạn sẽ không thể tồn tại nếu bạn không có niềm tin" - người mẫu Ngọc Trinh.

Status số 6

"Đêm qua tôi nằm mơ thấy một người bạn trai cũ của tôi từ thời còn là sinh viên ở bên Anh. Trong giấc mơ của tôi, cũng như trong tiềm thức thực tại, tôi luôn cảm thấy sự yêu mến và trân trọng dành cho anh. Trong giấc mơ, tôi nhớ nụ cười hiền của anh, cách anh luôn chiều theo mọi ý thích trẻ con của tôi lúc đó. Tất cả những gì còn đọng lại trong tôi không còn là sự lưu luyến của tình yêu nam nữ, mà đó là trân trọng. yêu mến tới một người đã từng chia sẻ một quãng cuộc đời hạnh phúc cùng tôi.

Thực tình, tôi cảm thấy rất bất ngờ vì tôi là người không mấy khi nghĩ về quá khứ, không bao giờ tiếc nuối những gì đã xảy ra. Bởi mọi chuyện đều xảy ra có lý do của nó.

Hối tiếc, tôi nghĩ về điều này để chia sẻ cùng các bạn. Không, tôi không hề hối tiếc về quá khứ, bởi hiện tại của tôi là hạnh phúc. Tôi có người đàn ông yêu tôi bằng cuộc đời anh ấy và tôi cũng vậy. Sau mỗi chia ly là những giọt nước mắt, bận luận sự chia ly đó đến từ đâu, gây tổn thương cho ai. Nhưng chia ly không phải là tận cùng của thế giới.

Đừng tuyệt vọng, bởi phía trước lại là bình minh. Vì sao tôi biết? Bởi vì tôi đã trải qua chúng! Sau mỗi trải nghiệm, chúng không làm trái tim ta tan vỡ - không, chúng làm trái tim ta cứng cáp hơn, đập mạnh hơn bởi khát khao hạnh phúc, chúng làm chúng ta hiểu được rõ bản thân mình muốn và không muốn điều gì, chúng trao cho chúng ta những cơ hội khác nhau. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy, và nắm bắt.

Người ta sẽ thương tiếc thay cho chúng ta về các cuộc chia ly. Chỉ vị họ quen thấy chúng ta cùng một người ấy. Chẳng sao cả. Chúng ta sống vì bản thân mình! Hãy bước đi, đừng ngoảnh lại. Hãy nhìn về phía trước và rộng mở với các cơ hội hạnh phúc mới. Để ngày sau này nếu chúng ta có tình cờ ngoảnh lại để nhìn thấy những cuộc chia ly, chúng chỉ ở trong giấc mơ, đằng sau những nụ cười" - siêu mẫu Hà Anh.

Status số 7

"Tôi và Minh Béo.

Nhiều người thắc mắc hỏi sau trang nhà của tôi lại sôi nổi việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ? Trước đây ba hôm, tôi cũng sẽ không có câu trả lời và cũng không biết dư luận đang nói gì. Đó chính là cảm giác của tôi khi tối 26/ tôi nhận được hàng loạt tin của phóng viên Việt Nam trong inbox Facebook của tôi hỏi về sự việc Minh Béo. Tôi và Minh Béo cho đến hôm nay chưa gặp nhau và chưa từng nói chuyện với nhau. Cách đây hai tháng tôi mời Minh Béo cho một show diễn sắp tới. Khi nhận được câu hỏi của báo chí Việt Nam tôi liên lạc với bầu show của Minh Béo tại Mỹ. Người này đã xác nhận tin anh ấy bị bắt và đồng thời hỏi ý kiến tìm cách tiếp cận Minh Béo để tìm hiểu thêm sự việc và đề nghị tôi giúp một người đồng hương xa cơ, thế cô nơi đất khách.

Từ đó tôi đi tìm hiểu thực hư của câu chuyện và nắm bắt được khá nhiều chi tiếc phía sau sự việc, nhưng vì tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ tôi chỉ cung cấp được những thông tin cơ quan chức năng loan tải cho công chúng... Vì biết Minh Béo là công dân Việt Nam và không có thân nhân ở Mỹ nên tôi cung cấp thông tin cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ can thiệp và tìm hiểu thêm sự việc để giúp anh ấy. Ở Mỹ khi trẻ em bị xâm phạm hoặc bị bắt cóc cho dù bởi bố mẹ hoặc gia đình thì hệ thống "Amber Alert" gửi thông tin vào cho tất cả hàng triệu triệu điện thoại di động trên toàn nước Mỹ. Việc công tố viên gửi thông cáo báo chí sự kiện Minh Béo là đúng theo quy luật Hoa Kỳ.

Tôi lớn lên ở Mỹ nên không chấp nhận việc những người già, phụ nữ và trẻ em bị xâm phạm, nhất là đối với một người có 4 con như tôi. Vì thế, tôi không bảo vệ cho hành động của Minh Béo nếu bị toà kết án. Tuy nhiên, đến giờ phút này, nam diễn viên hài chỉ mới bị khởi tố, chưa bị kết án và phải đang đợi kết quả từ công tố viên của quận Cam về sự việc này.

Nếu Minh Béo sai, hãy để anh ấy trả lời trước pháp lý và mọi người không nên xô họ xuống vực thẳm. Trong lúc này, Minh Béo phải đương đầu với pháp lý và lao lý. Nếu bị dồn vào đường cùng, trong lúc quẫn trí, có thể người ta sẽ có những hành động làm ảnh hưởng đến mạng sống của chính mình. Nếu Minh Béo cùng đường, sẽ không còn ngày đối diện với pháp lý vì thế tôi khuyên mọi người hãy tin tưởng và để pháp luật công minh của Hoa Kỳ hành luật.

Trái với lời khuyên của nhiều bạn bè vì năm nay là năm tuổi của mình, nhưng nếu không đến tù thăm Minh Béo thì tôi thấy có điều gì sai trái với lương tâm và bản chất của tôi. Tôi sẽ tìm đến tù thăm anh ấy và sẽ giúp đỡ trong khả năng cho phép và nếu bạn ấy cần" - ông bầu Dũng Taylor (chồng ca sĩ Thu Phương).

Ông bầu Dũng Taylor (chồng ca sĩ Thu Phương) tích cực giúp đỡ Minh Béo trong vụ án tại Mỹ.

Status số 8

"Nhà nào có những lúc cơm không lành canh không ngọt, nhà mình cũng không ngoại lệ. Nhiều người cứ hỏi, gặp những trường hợp thế thì giải quyết thế nào? Mình nghĩ là trong lúc nóng giận thì một trong hai bên nên nhường nhịn, chứ cả hai mà cùng nóng thì lại dễ lớn chuyện. Các cụ đã dạy rồi: 'Cơm sôi bớt lửa', 'Một điều nhịn, chín điều lành; mà.

Bên cạnh đó mình nghĩ nên mình hai vợ chồng cũng nên cố gắng dành thời gian ngồi trò chuyện để hiểu nhau hơn. Mỗi khi cả hai có thời gian rảnh, tụi mình thường dành thời gian cùng nhau đi du lịch, khoảng thời gian đó cả nhà sẽ dành trọn vẹn thời gian bên nhau và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Mình nghĩ rằng, hôn nhân muôn màu nhưng bí quyết nối dài hạnh phúc chính là chia sẻ nhiều hơn đối với bạn đời, để thêm thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau" - cựu người mẫu Thúy Hạnh.

Status số 9

Có một cuộc sống ổn định, có một công việc đam mê để theo đuổi, kiếm đủ tiền để sống bình an, gặp được những con người tốt, được đi du lịch một năm hai lần, được chăm sóc các con và nhìn con lớn mỗi ngày, được yêu thương thương và trân trọng.

Đâu cần phải giàu thiệt giàu, đâu cần phải xe hơi, nhà cao, cửa rộng. Sống nhẹ nhàng, sống yêu đời, không buồn chán, biết tha thứ, biết quên. Tham vọng của nàng là tham vọng bình yên" - cựu người mẫu Dương Yến Ngọc.

Status số 10

"Không thành công nào không có nước mắt. Không thành công nào đến trên con đường trải đầy hoa hồng và cũng không đến từ may mắn. Mà đó là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt con người mà nó chọn. Chỉ cần có niềm tin, khó khăn mấy cũng có thể vượt qua. Về nhà thôi" - hoa hậu Phạm Hương.

SuZi tổng hợp