10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

"Bạn cảm thấy xấu đẹp không quan trọng, đó là vì bạn đã có một gương mặt dễ nhìn. Bạn cảm thấy có tiền hay không không quan trọng, đó là vì gia đình bạn đã có tiền. Bạn cảm thấy béo hay gầy không quan trọng, đó là vì dáng bạn đã khá ổn. Bạn cảm thấy có người theo đuổi hay không không quan trọng, vì xung quanh bạn luôn có người luôn chờ bạn trả lời tin nhắn. Con người là như vậy, những thứ bạn không cần, đều là những thứ bạn đã có được", ca sĩ Huỳnh Minh Thủy.

Ca sĩ Huỳnh Minh Thủy.

Chuyện mua hàng Trung Quốc.

Khoảng 10 năm trước, công ty nơi tôi làm Tổng Giám đốc đầu tư mấy triệu USD trang thiết bị. Tôi giao cho cô Phó Tổng Giám đốc người Australia làm Tổ trưởng Tổ đấu thầu.

Sau khi nghiên cứu các quy định về đấu thầu, cô ấy bảo tôi: "Nam này, Luật Đấu thầu của Việt Nam do người Trung Quốc viết à?". Tôi bảo: "Không, người Việt bọn tao viết chứ, sao cậu lại hỏi thế?".

Cô ấy bảo, quy định thế này, kiểu gì nhà thầu Trung Quốc chả thắng? Kiểu gì họ chẳng là nhà thầu rẻ nhất? Các nhà thầu Trung Quốc thắng thật. Người thắng mục này, kẻ thắng mục khác, nhưng đều là nhà thầu Trung Quốc cả. Giá của họ bằng một nửa giá hàng xuất xứ Tây Âu. Cơ mà chất lượng hàng của họ cũng tốt mới kinh! Xài gần 10 năm rồi, vẫn chạy rất ổn.

Người ta cứ bảo, mua hàng Trung Quốc được lại quả 30%. Tôi thú thật với các bạn là tôi chả được lại quả một xu, chán thế! Cô Phó Tổng Giám đốc chắc cũng chả được lại quả xu nào.

Tôi đi Mỹ, nhiều lần chạy xe qua cầu Bay Bridge xuyên vịnh San Francisco. Cái cầu mới này do nhà thầu Trung Quốc xây, thay cái cầu cũ của Pháp. Cái cầu cũ là anh em sinh đôi với cầu Long Biên, đẹp lắm, nhà thầu Trung Quốc mua lại, tháo mang về Trung Quốc lắp lên phục vụ du lịch. Khôn thế chứ!

Gần đây thấy bảo là nhà thầu Trung Quốc lại thắng thầu đường sắt tốc độ cao ở Mỹ. Nói chung, các nhà thầu Trung Quốc thắng thầu ở nhiều nước, cả ở Mỹ, Tây Âu, Trung Đông... không chỉ ở Việt Nam đâu. Họ thắng thầu vì giá rẻ và chất lượng chấp nhận được.

Ở Trung Quốc đường ống nước của họ chẳng bị vỡ. Ở Trung Quốc, các siêu đập thuỷ điện của họ cũng chẳng bị sao. Ở Trung Quốc, đường cao tốc của họ chẳng bị sụt lún. Ở Trung Quốc, hàng điện tử nội địa đánh bại các đối thủ từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Ở Trung Quốc, họ phóng tàu vũ trụ lên trời nhưng cũng đưa được người về an toàn, không đến mức bỏ lại người trong vũ trụ.

Tóm lại, bà con ạ, nhưng chuyện vớ vẩn với hàng hoá Trung Quốc là với chính người Việt ta cả. Họ có chi hoa hồng 30% thì cũng do người Việt vòi thôi, chứ đi bán hàng, không bị vòi thì ngu gì mà chi tiền lại quả?

Nếu người Việt giỏi giang và không tham lam thì tôi đảm bảo có thể mua được nhiều hàng hoá tốt của Trung Quốc. Còn nếu ngu cộng tham thì thua. Có lên mặt trăng hay sao Hoả mua hàng thì cũng mua hàng rởm thôi!", doanh nhân Lương Hoài Nam.

"Mấy ngày nay mình đọc báo thấy viết về sự ra đi của anh Lập vì căn bênh ung thư. Ung thư là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người Việt. Chúng ta đều biết nguyên nhân một phần đến từ nguồn thực phẩm chúng ta ăn không an toàn, bị ướp hay tẩm hoá chất.

Cá nhân mình nghĩ đã đến lúc cộng đồng phải chung tay lên tiếng về sự ác độc của những kẻ kinh doanh mất nhân tính. Công khai danh tính những cơ sở kinh doanh, thương hiệu nào đang sử dụng hoá chất để làm hại người dân chứ không chỉ là xử phạt, tịch thu hay tiêu huỷ nữa vì nếu làm qua loa họ cũng sẽ quay lại đường cũ. Những nơi nào bị công khai danh tính thì xem như hết đường kinh doanh mãi mãi. Lúc đó sẽ cứu sống hàng triệu người Việt. Giết một mạng người thì tử hình, vậy đầu độc hàng triệu người dân sao chỉ xử phạt hành chính", MC Nguyên Khang.

Nguyên Khang chia sẻ quan điểm về tình trạng thực phẩm nhiễm độc gây ung thư - một vấn đề đang gây nhức nhối trong xã hội. Ảnh: Fanpage MC Nguyên Khang

"Ngày trước mình có tham gia một cái forum. Ban đầu các thành viên rất đông vui và thông tin đa dạng. Nhưng chẳng hiểu lý do gì mà thành viên hoạt động ngày càng giảm sút. Bài viết cũng ít đi mà mọi người tham gia bình luận là chủ yếu. Diễn đàn yếu đến nỗi lần nào vào tất cả topic hot nhất đều từ một thành viên nọ vẫn tích cực post bài. Một cuộc họp online được mở ra nhằm cứu vãn hoạt động của forum. Rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng chung quy vẫn chưa có một giải pháp kỹ thuật, quảng bá hay nội dung cụ thể để forum mạnh như trước kia.

Ý kiến chán chê, các thành viên bắt đầu quay sang chỉ trích rằng: "Cảm giác cái diễn đàn này như của riêng thành viên XYZ nọ. Bởi mọi topic của hắn ta đều lên hot". Nói chung là ngứa mắt. Vậy là từ đó mọi người đồng loạt quyết không vote hay bình luận mọi topic do thành viên nọ gửi. Forum vốn thê thảm lại càng nghèo thông tin và tính tương tác rồi sập luôn. Điều khiến mình buồn cười ở đây là để forum tồn tại thì cần thêm nhiều thành viên tích cực như vậy. Đằng này đã không có giải pháp nào phát triển lại đi triệt tiêu nốt yếu tố tồn tại của diễn đàn. Sự bất lực đến ngu dốt sinh ra đám người ích kỉ cố lôi kẻ khác xuống bằng mình và hệ quả là cùng chết cả nút.

Sáng nay mình đọc được vài bài viết chỉ trích chị em giờ mê phim Hàn mà cụ thể Hậu duệ mặt trời. Vạch ra nào là thực tế đàn ông Hàn không như trên phim, sự mỉa mai của người Hàn dành cho người Việt khi thấy sự xâm lăng của văn hóa họ qua bộ phim và cả tình hình đất nước đang rối ren nhưng các bạn vẫn mê muội một bộ phim chỉ vì trai đẹp. Điều này khiến mình lại liên tưởng đến cái forum ngày xưa. Tất cả chỉ là ngụy biện cho sự ích kỷ của mấy cha. Tại sao người ta lại mê phim Hàn cũng giống như mình thích phim Mỹ? Không phải phim Hàn hay đâu mà còn vì phim Việt quá dở và nhảm.

Vì sao chị em mê mệt trai trên phim dù họ thừa biết thực tế rất hiếm có là vì...? Tự hiểu. Và thay vì dựa vào đó mà học hỏi, từ các nhà làm phim, nhà văn hóa cho đến làm một thằng đàn ông tử tế thì lại đi ngụy biện bằng những vấn đề to tát hòng triệt tiêu luôn văn hóa giải trí của người ta.

Đến khi nào thì mấy cha mới thôi cái trò nâng cao quan điểm và nhìn nhận mọi chuyện thực tế là phim ảnh Việt nói chung và đàn ông mình nói riêng thiếu sót gì để chị em phải mộng tưởng một bộ phim trong hàng triệu bộ phim được xuất bản trên toàn thế giới. Rồi chẳng ai xem, nghe, đọc gì hết để tất cả chết cả nút trong sự nghèo đói văn hóa như cái forum chết tiệt ngày xưa kia à? Ý của mấy cha là vậy hả?", nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Sơn.

"Tới lúc này, tôi mới thấy yên tâm ông ạ. Mọi lần ông luôn lo lắng cho tôi và anh em, nhưng lần này thì ngược lại nhưng chắc ông cũng thấy hài lòng nhỉ? Mấy hôm có thật nhiều suy nghĩ nhưng bận, giờ thì lại chả biết viết gì, thôi cũng không có gì là quan trọng. Cảm ơn ông đã xuất hiện và kéo tôi đi cùng trên một chặng đường đẹp đẽ và ý nghĩa nhất này", anh Trần Tuấn Hùng - cựu thành viên ban nhạc Bức Tường - viết về cảm xúc sau đám tang của nhạc sĩ Trần Lập.

Trần Tuấn Hùng chia sẻ tình cảm về người bạn quá cố Trần Lập đầy yêu mến.

"Càng suy nghĩ đơn giản người ta sẽ càng dễ dàng cảm nhận hạnh phúc thật giản đơn. Hạnh phúc đến từ trong tâm bao giờ cũng bền vững hơn những chờ đợi từ bên ngoài! Lấy hạnh phúc của người khác để so sánh với mình thì mãi cảm thấy bất an! Hạnh phúc bắt đầu ngay mỗi sớm bình minh, bạn thấy những người thương yêu khỏe mạnh, bình an. Khi bạn cảm nhận được điều đó, bạn đang hiểu được ý nghĩa thật sự của hai tiếng hạnh phúc!", MC Phan Anh.

"Trong mọi cuộc đấu, bên thắng không phải là bên mạnh hơn, mà là bên sẵn sàng chấp nhận mất mát, thậm chí có những thời điểm chẳng còn gì để mất", hoa hậu Thu Thủy.

"Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"

Đã có những năm tháng ta miệt mài trên ghế nhà trường, đã có những tháng ngày ta căng tràn sức trẻ trên giảng đường đại học, đã có quãng đời ta đầy hoài bão đủ sức để tiếp tục với khoá cao học, những lúc ấy ta hoàn toàn mơ hồ về 2 từ "tuổi trẻ". Và dù những lúc đó ta có thể viết cả chục mặt giấy về "vội vàng" nhưng rõ ràng là ta chưa hề có khái niệm một cách sâu sắc về nó.

Giờ khi ta có nhiều thứ để sống chậm lại, có nhiều yêu thương để đắp bồi mỗi phút giây, có nhiều công việc để muốn mỗi ngày không chỉ 24 tiếng, có những đam mê của người thân tự ngấm vào ta từ khi nào ta không hay.

Ấy là khi ta chẳng còn trẻ. Ấy là khi sức khoẻ vơi đi nhiều. Giờ là khi soi gương tự thấy mình không còn hấp dẫn. Vẫn may mắn ta vẫn có ai đó để yêu thương, có công việc dù đam mê ở dạng này hay dạng khác. Quan trọng là có những người ấy cứ ôm hun và nói yêu ta mỗi ngày", diễn viên Diệu Hương.

"Những kẻ ghen tị với bạn không thực sự ghét bạn. Thực ra họ căm ghét chính họ, bởi bạn có những gì họ không có và bạn là một dạng người, một phong cách sống, một lối suy nghĩ mà họ rất muốn có mà không được. Họ tìm cách nói xấu bạn không phải vì họ cao hơn bạn, mà họ ở dưới bạn...", nhà báo Trương Anh Ngọc.

"Qua mỗi sự kiện lại lọc ra được ai sẽ là người còn lại bên mình. Trước dây có những con người tưởng chừng như thân thiết, sống chết có nhau "vào sinh ra tử", mình nghĩ rằng khi nhiệt thành với họ sau này điều mình nhận lại sẽ tương tự... Đó chỉ là chuyên chỉ có trong cổ tích. Đời thật thì họ xem mình còn thua một người dưng. Không buồn, không trách chỉ là thấy rõ hơn điều mình từng nghĩ. Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống chúng ta sẽ có những người bạn khác nhau. Hãy sống tốt để đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Trân trọng hơn những người bên cạnh mình!", ca sĩ Nam Cường.

