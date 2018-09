10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Nghề này vốn dĩ rất bạc. Yêu trong showbiz mà chia tay, người tiếc thì ít mà người hả hê khoái chí thì nhiều', Hương Giang Idol chia sẻ.

Status số 1

"Đứng trước bao người nhiều năm có sao đâu mà hôm qua trước toàn người thân quen lại mất bình tĩnh thế không biết. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự tự hào và là giọt nước mắt của 2 thằng bạn đã từng gắn bó nhiều ngọt bùi, khó khăn cùng cả những lúc giận hờn dành cho nhau.

"Hãy chăm chỉ, tổ nghiệp sẽ đãi...", đây là câu nói của mày dành cho tao 6 năm trước, khi mà mọi thứ thật sự mất phương hướng và bế tắc trong tao. Nhưng câu nói đó lại là động lực để tạo bước ngoặt cho công việc của tao và cho đến hôm nay nó vẫn là điều tao thuộc nằm lòng để cố gắng .

Món quà mày tặng cho tao to quá. Tao làm sao mà dám từ chối cơ chứ. Cảm ơn người anh em", ca sĩ Anh Tú chia sẻ cảm xúc sau khi được bạn thân Tuấn Hưng tặng xe ôtô.

Tình bạn bền chặt của Anh Tú và Tuấn Hưng kéo dài 20 năm.

Status số 2

"Phim The Danish Girl - Cô Gái Đan Mạch kể về một anh hoạ sĩ chợt nhận ra mình là một phụ nữ bị đặt nhầm chỗ trong thân xác đàn ông! Vào những năm 1930, khi cả thế giới còn mơ hồ về đồng tính, anh (cô) ấy với ham muốn mãnh liệt, đã tìm cách trở về với chính mình, anh (cô) ấy là người đầu tiên chấp nhận nguy hiểm tính mạng để làm phẩu thuật chuyển đổi giới tính!

Cũng như những phim khác về đề tài GLBT, họ đều khắc hoạ sự khổ tâm và sự vươn lên mãnh liệt cho hạnh phúc của các bạn đồng tính, tuy nhiên tôi đánh giá cao phim này ở hình ảnh Gerda, người vợ của nhân vật chính!

Gerda bộc lộ được cảm giác, cảm xúc của một người vợ rất mực yêu thương chồng một ngày kia phát hiện ra giới tính lạ của chồng mình, từ đau khổ đến chấp nhận và trở thành người quan trọng nhất giúp chồng tìm về với chính mình, cũng đồng nghĩa là mất anh ấy mãi mãi!

Vậy đó, chúng ta hoặc khắc nghiệt hoặc quá thông cảm với GLBT, luôn nghĩ họ là bất hạnh, để rồi đôi khi làm họ trở nên ích kỷ với nổi đau của mình mà không quan tâm đến những người thân đang đau khổ vì yêu thương họ!

Phim The Danish Girl không phải dành cho mọi người hiểu thế giới GLBT mà là dành cho những bạn GLBT nhìn ra và hiểu hơn tình yêu và sự đau khổ của những người thân quanh mình! Gerda mới là vai chính!

Hình ảnh và trang phục quá đẹp đôi khi lại làm chúng ta phân tâm mất tập trung vào những chiều sâu bên trong của phim!", Huỳnh Phước Sang (chuyên gia y tế).

Status số 3

"Bài viết tôi giãi bày lương 7 triệu đồng là đúng thực tế. Với 37 năm công tác trong ngành nghệ thuật, lại đang là Phó giám đốc Nhà hát, lương tôi cũng chỉ có vậy và sau khi trừ xong muôn vàn loại "phí" cũng chỉ còn tròm trèm hơn 6 triệu thôi.

Thu nhập thêm ngoài lương là tiền bồi dưỡng cho các đêm biểu diễn (mà điều này bây giờ cũng trở nên hiếm hoi). Rồi đóng phim, thu đài, đạo diễn kịch cho các đoàn địa phương. Nói chung là "thượng vàng hạ cám", ai mời gì cũng làm miễn là chân chính, tôi cũng đủ để tồn tại giữa thời buổi thóc cao gạo kém này.

Các bạn gọi những việc ngoài lương là "lậu, bổng"? Vâng, bổng lộc của tôi là sự tin yêu của các bạn. Còn lậu của tôi chính là những giọt mồ hôi đầm đìa ở mọi "sân chơi" nghệ thuật từ 6h sáng đến 12h đêm! Nhưng tôi tự hào là không tơ hào cũng như ngửa tay xin xỏ hoặc xu nịnh bất cứ ai để mong được chút tiền bạc hay hư danh "ảo", việc mà trong cuộc sống của chúng ta, chắc gì bạn đã dễ vượt qua!", diễn viên Chí Trung.

Status số 4

"Nói về tình yêu trong showbiz có 2 kiểu:

- Yêu mà không công khai: "Công khai đi anh chị ơi, tụi em mong lắm".

- Yêu thì: "Công khai đi bày đặt, cứ làm như mình là sao Hàn Quốc không bằng, Dispatch săn đón à, không ai quan tâm đâu má", "Đẹp đôi lắm!"...

Cũng ngần đó người, sau khi công khai rồi mà lỡ có chia tay: "Biết ngay từ ngày công khai sẽ có ngày này mà", "Gớm yêu nhau post cho lắm status vào rồi giờ ngồi xoá thích chưa?", "Lúc đầu đã thấy yêu nhau sai sai rồi, ai bảo anh/chị kia thế này thế khác để chị/anh kia thay đổi cơ!"...

Nghề này vốn dĩ là rất bạc! Lúc hay người ta tung hô lên tận mây xanh, hơi lỡ bước họ sẵn sàng dìm xuống vực thẳm. Yêu trong showbiz mà chia tay, người tiếc thì ít mà người hả hê khoái chí thì nhiều.

Người nghệ sĩ cũng khổ nhưng vậy chả nhẽ không yêu, vậy khi hạnh phúc không được chia sẻ? Vì lúc nào cũng sợ một ngày người khác cười chê?

Mỗi người một lựa chọn, có điều tình yêu là thứ không phải ai muốn là giữ, ai thích là bỏ đc. Yêu nhau là cảm giác trực tiếp giữa 2người với nhau. Bạn nhìn bên ngoài cô kia sướng thế, anh kia hoàn hảo, anh kia thích quá, cô kia tuyệt vời nhưng giữa họ không tồn tại cảm giác hoàn hảo thì không thể bắt ép được.

Yêu nhau là yêu nhau, không phải là yêu cho mọi người xung quanh nhau. Chia tay không có nghĩa là nhất định một trong hai người phải có lỗi hay ai đó trong hai người phải là người thay đổi. Nhiều mối tình không như mơ không có nghĩa các mối tình khác cũng thế! Và vì tất cả chúng ta đều không ai biết rõ chuyện của ai nên bớt bớt những lời cay độc, bớt bớt những sự hả hê lại, sẽ chẳng có ai tổn thương...

Mà thôi, quyền gì mà trách móc. Là người của công chúng! Phải chịu! Nghệ sĩ nhỉ?

P/s: status viết về tình yêu của người nghệ sĩ, không phải viết về bản thân , mọi người đừng hiểu lầm", ca sĩ Hương Giang Idol.

Ca sĩ Hương Giang Idol chia sẻ quan điểm về tình yêu nghệ sĩ.

Status số 5

"Mình có biết một em học ở trường có sử dụng sổ liên lạc điện tử. Nhưng sổ này chỉ dùng cho việc báo những tin tức đại loại như: đóng tiền học, lịch tham quan và đặc biệt là báo về việc học sinh thiếu bài. Vậy nên, cuối buổi chiều, ám ảnh nhất đối với em là khi thấy tin nhắn gửi đến từ nhà trường. Vì như thế có nghĩa là: 'Con đã thiếu bài'. Và sau đó là những cơn giận dữ của bố mẹ.

Em kể với mình: 'Bạn ở lớp kiểm tra bài cô ạ, khi thấy thiếu bạn báo cho cô giáo và cô nhập vào sổ liên lạc để gửi cho bố mẹ. Có hôm em bị ghi, em sợ đến nỗi tan học không muốn về nhà'.

Mình nghe xong, tự nhiên thấy lo lắng. Có bao nhiêu em sợ việc học, sợ việc đến trường vì những kiểu liên lạc thế này.

Bởi sự giao tiếp giữa nhà trường và phụ huynh sao chỉ đơn giản và lạnh lùng thế. Có ai nói với cha mẹ về việc con ở lớp đã vui thế nào, đã chơi với bạn bè ra sao, đã có gì cố gắng so với chính bản thân con. Có ai giúp cha mẹ hiểu những nguyên nhân khiến con thiếu bài, khiến con không ghi chép đủ. Có ai ghi nhận những thành công khác của con ngoài việc học như nhặt hộ bạn cây thước, cố gắng chạy nhanh trong giờ thể dục, dám xung phong hát trước lớp...

Có ai... Nếu như con cái đã tự khép mình trong vỏ bọc của sợ hãi và lo lắng vì không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ.

Vậy nên, trước khi nhờ đến những cách “liên lạc” điện tử, mỗi cha mẹ hãy cố gắng để hiểu và khích lệ con. Việc làm này nên được thực hiện từ khi con còn rất nhỏ, để không chỉ con mà chính bố mẹ cũng “học” cách nói với con cho hiệu quả.

Mình không dám chắc những gì mình làm với con là đúng, mình viết ra để mọi người cùng tham khảo:

1. Khi khuyến khích con thực hiện những công việc mà con chưa thực sự thích, mình hay dùng mẫu câu: Nếu... thì... (Nếu em làm giúp mẹ việc nhà thì mẹ sẽ rất vui).

2. Tích cực hỏi ý kiến con và cho con lựa chọn: Dùng mẫu câu: giữa... chọn (Giữa cái áo màu xanh và cái áo màu vàng, em chọn cái nào).

3. Khi đề nghị con làm việc gì đó thuộc về quy ước giữa hai mẹ con từ trước, mình hay dùng “muốn” thay cho “phải”, “cần”. Cố gắng nói đơn giản, ngắn gọn (Mẹ muốn em thu dọn đồ chơi). Ngược lại mình cũng thường hỏi con: "Con có muốn mẹ...".

4. Tích cực dùng các cụm từ biểu đạt cảm xúc: "Mẹ rất vui"; "Mẹ tự hào"; "Mẹ thật hạnh phúc"; "Mẹ thấy hài lòng"...

5. Khi ở cạnh con, đi chơi cùng con, thường xuyên dùng các cụm từ khuyến khích con nói: "Hãy kể"; "hãy miêu tả"; "hãy tường thuật lại"; "hãy cho mẹ biết"; "hãy giúp mẹ hiểu"; "hãy tìm thông tin giúp mẹ"; "hãy đặt những câu hỏi cho mẹ nếu con muốn biết...".

6. Khi muốn con dừng lại một công việc gì đó mà con đang thích để chuyển sang công việc khác, mình thường cùng con xem xét, đánh giá một chút về công việc con đang làm rồi mới nêu đề nghị của mình: “Còn bây giờ thì...”.

Ví dụ con xem thích xem ti vi, mình muốn con tắt. Mình sẽ ngồi xem khoảng ba phút, hỏi: "Con đang xem gì? Con thích vì sao?". Sau đó mẹ sẽ nói: "Ừ, mẹ thấy cũng hay nhưng mẹ nghĩ đã đến lúc tắt. Còn bây giờ thì con đi học bài đi nhé!".

7. Khi con mắc lỗi, nhìn thẳng vào mắt con, nghiêm nghị nói: “Mẹ không vui"; "Mẹ không hài lòng nhưng mẹ tin...”.

8. Luôn dành một khoảng thời gian cho con kể chuyện trường lớp và bắt đầu: “Hôm nay có gì vui? Mẹ sẵn sàng lắng nghe... Mẹ rất muốn biết... Mẹ rất thích được tìm hiểu... Mẹ muốn được đi học cùng em...”.

9. Trẻ con cũng có những nỗi buồn của chúng. Hãy bên cạnh và an ủi: "Mẹ thực sự lấy làm tiếc...", "Mẹ rất hiểu... ", "Mẹ rất chia sẻ...", "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Mẹ cá là em sẽ biết cách giải quyết...".

10. Hãy trao thêm “quyền lực” cho con bằng việc hỏi ý kiến: "Con thấy thế nào? Con có ý tưởng gì không? Con có cách giải quyết nào không...?".

Đây chỉ là một vài gợi ý dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Trong thực tế, việc giao tiếp với con sẽ diễn ra theo “muôn hình vạn trạng”, khi nào bố mẹ tin rằng, mình thực sự vì hạnh phúc của con, vì sự tự tin của con, vì tôn trọng con thì chắc chắn sẽ tìm được cách thích hợp nhất.

Mình tin tưởng!", nhà giáo Phan Hồ Điệp, mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam.

Status số 6

"Khi con tôi đi học, cháu cũng từng bị bạn đánh vào mặt. Nhưng ngay từ đầu, gia đình tôi không bao giờ trầm trọng hoá chuyện này. Mình cũng từng là trẻ con, mình hiểu mỗi đứa 1 cá tính, va chạm ở trường là chuyện bình thường. Mặt khác, gia đình vẫn âm thầm trao đổi với thầy cô.

Trong vấn đề bạo lực học đường, tôi nghĩ yếu tố đầu tiên vẫn là gia đình. Nếu mình quát mắng, la hét, dùng bạo lực với con, thì con cũng sẽ làm vậy với người khác. Nếu con cái mình bị đánh tại trường, cha mẹ hùng hổ lao đến làm ầm ĩ, bạo lực qua lại như vậy tất cả sẽ bị tổn hại mà thôi!

Nuôi dạy con, suy cho cùng cũng là cơ hội để cha mẹ rèn luyện bản lĩnh. Yêu con, phải nghĩ cho con, thay vì yêu nó theo cách mình muốn", ca sĩ Hoàng Bách.

Status số 7

"5 tuổi, ngoài Thuỷ Thủ Mặt Trăng, chương trình TV mà tôi thích xem nhất là SV96. Đó là năm tôi biết Bức Tường, khi ấy các anh chỉ là những sinh viên Xây Dựng yêu nhạc rock, mặc áo đầu lâu và tóc tai dài thượt.

9 tuổi, tôi lại nghiến ngấu với SV2000, năm ấy tôi kịp lải nhải: "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi..."

13 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đua nhau sưu tầm poster F4, Bi Rain vs Châu Kiệt Luân, tôi nhịn ăn sáng mua liền tù tì 3 đĩa gốc của Bức Tường.

14, 15, 18, 20, 23 tuổi... những bản hit của Bức Tường cứ lẩn quất quanh cuộc sống của tôi, như Mắt Đen mà cái cậu bạn hì hục tập cả ngày để gảy cho tôi nghe giờ đã thành anh chồng lười biếng, như Bình Minh Sinh Viên vẫn vang lên trong những mùa hè xanh, như Tiếng Gọi ở Holyland với ly cafe đen và Tâm Hồn Của Đá mỗi đợt mưa dầm dề Rockstorm Mỹ Đình.

Tôi chẳng quá thần tượng anh Lập. Chỉ mộc mạc như là, subcribe và đọc báo, một năm nghe ngóng được anh cùng band diễn đâu đó đôi ba lần, phóng đến xem, đầu vẩn vơ một mẩu tự thoại: "Hey anh Lập, anh khoẻ không?" và khi nghe anh cất giọng lên là tôi biết, bao năm nay mọi chuyện giữa Bức Tường và tôi chẳng có gì thay đổi.

Và giờ, 25 tuổi, tôi đứng xem những gã đàn ông U40 trông cứ như trốn vợ đi đàn đúm hát thuê, lẩn thẩn nhìn xung quanh những thằng cha đang giật lắc tung toé, có lẽ cũng là 8X 9X đời đầu đó, đã già mất rồi, đi làm dăm ba năm mỗi sáng sáng tròng vào cổ sơ mi công sở cứng queo và nhận ra chân mình cũng đang nhún, miệng mình cũng đang hát và tim mình thì tự cho là mình trẻ lại.

20 năm Bức Tường cũng là 20 năm tôi gắn bó với rock. Ai đó có thể thấy dị cho cái hình ảnh một con bé áo da cam sặc sỡ một tối mưa phùn, chen giữa những nam giới áo khoác đen kịt, hít sặc sụa vào phổi một bồ khói thuốc lá, co rúm lại trước mấy quả pháo sáng cháy bừng bừng và hát thuộc hết lời của ca sĩ.

Cũng dị một cách bình thường và bình thường một cách rất dị, nên có lẽ là, tôi vẫn sẽ nghe rock thêm dăm chục năm nữa.

Chúc anh Lập bình an. To rock me, you can", Quỳnh Anh (nhân viên văn phòng) chia sẻ cảm xúc sau đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa của Trần Lập.

Status số 8

"Mới đó mà đã hơn 4 năm. Nhớ ngày ba mẹ đi siêu âm về, ngắm tấm hình này của con, mỗi ngày mẹ đã tưởng tượng ra gương mặt, hình hài Levin. Không biết Levin sẽ nhìn như thế nào. Ba mẹ chờ đợi từng ngày để được gặp con.

Rồi khi gặp con, còn nhớ cảm giác thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cô y tá đặt con lên người mẹ không lâu sau khi con chào đời. Sau đó mẹ con ta tạm xa nhau chút xíu để bác sĩ, y tá chăm sóc riêng cho mẹ con ta.

3 tiếng sau khi con sinh, cô y tá lại mang con vào phòng mẹ đang nghỉ dưỡng để mẹ con ta hội ngộ. Con nhớ mẹ, con hôn lên đôi vai trần của mẹ. Hôn từ từ rồi tìm đến cổ và nhắm mắt nằm bình yên ở đó. Rồi con hôn hôn, ngửi ngửi tìm sữa mẹ. Lúc đó, mẹ như có một luồn điện chạy qua người mẹ, mẹ nhận ra có người yêu mẹ nhiều như thế. Biết cách tìm mẹ. Máu mủ là như thế đó.

Ba mẹ đặt tên con Levin là tên ghép giữa tên của mẹ (Lanie) và papa (Vince). Ba mẹ muốn có một phần của chính mình trong tên của con nên đã ghép các chữ cái và thay đổi một chút xíu cho dễ gọi. Tên Levin đọc cũng gần giống với tên của Adam Levine trong nhóm nhạc Maroon 5. Ba mẹ yêu âm nhạc và mong con có cuộc sống sáng tạo và đam mê hết mình.

Hãy sống cuộc đời của mình con nhé. Yêu con.

Mình đang viết một cuốn nhật ký cho con. Dự định khi con sắp lập gia đình, mẹ sẽ gửi tặng con làm quà cưới. Đỡ tốn tiền", MC Huyền Ny.

Bé Levin nhà Huyền Ny kháu khỉnh, khôi ngô.

Status số 9

"Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh. Dù tình mình hết nhưng nghĩa luôn còn em nhé. Anh là người thân của em".

Câu nói này của Tiến Đạt dành cho Hari khiến tôi nhớ tới cảnh nhân vật Amanda nói về người chồng cũ Damon trong phim Mái ấm gia đình. Dù Amanda và Damon chia tay đã lâu nhưng khi anh thất tình (họ mới chỉ ly thân), Amanda vẫn đón anh về nhà để chăm sóc, lo lắng, vẫn hỏi han anh trìu mến với người làm: "Cậu chủ đã về chưa? Cậu chủ có uống rượu không?".

Khi bị ép ký thỏa thuận ly hôn, Amanda đã bực bội nói rằng: "Dù chúng tôi đã chia tay, chuyện đã là quá khứ nhưng cú shock lần này với anh ấy quá lớn, anh ấy lại không có người thân. Tôi đón Damon về là để chăm sóc vì không muốn anh ấy phải lẻ loi đúng những lúc đau lòng nhất. Với tôi, Damon không phải người ngoài, anh ấy mãi mãi là người nhà của tôi, dù chúng tôi không còn là vợ chồng".

Thế rồi, sau cùng, họ cũng ký vào giấy tờ ly hôn, vì Damon vô tình đã nghe được câu nói này của Amanda: "... tôi sẽ mãi mãi không bao giờ ký vào giấy tờ này, trừ phi chính Damon nói tôi ký". Người chồng cũ không muốn cô vì vướng bận bất cứ điều gì khi đi tìm hạnh phúc mới. Họ chấm hết quãng thời gian hôn nhân nhiều năm, nhưng giữa họ, dù không còn ràng buộc, tôi tin, vẫn còn tình thân.

Đích đến cao nhất của tình yêu chính là tình thân. Người ta kết hôn với nhau, âu cũng vì muốn biến người tình thành người thân. Nhưng mấy ai kết hôn mà thực sự coi người tình là người thân chứ. Ngược lại, có những người cả đời không có ràng buộc gì, lại luôn luôn coi nhau là người nhà, vĩnh viễn không phản bội", Chi Nguyên (nhân viên văn phòng).

Status số 10

"Cuối cùng thì báo chí cũng đã đưa tin: 'Tiến Đạt - Hariwon chia tay sau 9 năm mặn nồng'. Tôi nhớ lại ánh mắt đượm buồn lúc em nghẹn ngào thổ lộ cho tôi biết câu chuyện chẳng có gì lấy làm vui này khi quay chung phim "Bệnh viện ma".

Tôi hỏi em:

- Ngày nào cũng quay tới khuya mà sao chẳng bao giờ anh thấy anh Đạt nhắn tin, hỏi han, hay đưa đón gì em vậy?

- Uhm. Tụi em chia tay được hơn 2 tháng rồi.

- What?

Đó là phản ứng chung của đại đa số khán giả Việt Nam, đặc biệt là những ai dành tình cảm cho cô bé người Hàn gốc Việt đáng yêu này và mối tình 9 năm đẹp đẽ của cô. Một cặp đôi dễ thương, vẫn yêu nhau nhiều năm sau đó bất chấp tất cả định kiến về những chênh lệch nhiều khía cạnh. Họ đẹp. Chúng ta ngưỡng mộ mối tình này!

Nhưng... chúng ta đang làm gì thế này?

Hàng vạn người lao vào tấn công, chỉ trích, phán xét một cách không căn cứ một cô bé ngoại quốc chân yếu tay mềm từ sáng tới giờ chỉ vì cái tội "làm mất đi trong mắt của các bạn một mối tình đẹp mà chỉ có các bạn muốn nó duy trì trong thời điểm này ư?

Hariwon là một người em tôi cực kỳ yêu thương trong nghề, vì em là người ngoại quốc mà lại am hiểu rành rọt về ngôn ngữ, văn hoá và cả con người Việt Nam. Chọn ở lại Việt Nam, làm công tác văn nghệ ở Việt Nam và có bạn trai người Việt Nam. Đáng quý lắm chứ!

Tôi nhớ cô ấy được chú ý qua "Cuộc đua kỳ thú", thật sự nổi bật qua "Ơn giời cậu đây rồi". Cô ấy chinh phục người Việt (ngoài mối tình với một anh chàng rapper) bằng chính tính cách thật thà, thông minh, văn minh và đáng yêu đến khó cưỡng của mình. Chúng ta yêu mến và 'cấp visa' cho bạn ấy vào showbiz Việt thông qua sự yêu mến dành cho những đức tính trên. Vậy mà, bây giờ chúng ta lại tuyệt nhiên phán xét người ta tham phú phụ bần, ham danh bạc nghĩa một cách thật vô căn cứ.

Chỉ trích anh Tiến Đạt sai lầm khi đưa cô vào làng giải trí để cổ thay đổi. Mắng nhiếc, đình chỉ yêu quý cô vì tội vắt chanh bỏ vỏ, không tiếp tục yêu thương người đàn ông mà các bạn cho là hoàn hảo theo suy nghĩ chủ quan của mình. Sao lại thế nhỉ? Chắc gì ai là chanh, mà ai là vỏ? Chúng ta có là họ đâu mà chúng ta biết?

Tôi thấy "không trong chăn không biết chăn có rận". Chúng ta chỉ được họ cho thấy những hình ảnh về một mối tình đẹp khi lên sóng, chứ ta không thấy được nội tình và những chịu đựng của hai bên trong sâu thẳm câu chuyện này. Vì tốt mới khoe chứ xấu ai khoe làm gì? Nếu như vậy, thật quá bất công và tàn nhẫn khi ta đổ dồn vào ăn hiếp một cô gái vừa bị đau vì tan vỡ trong tình yêu chỉ vì những lý do mà mình tự suy diễn.

Khi quay phim, tôi thấy Hari lúc nào cũng lủi thủi một mình, ngồi một góc, chẳng nói chuyện với ai. Hiểu là em phải bắt đầu tập sống những tháng ngày một thân một mình, cũng chẳng vui sướng gì. Em nó có kể: 'Em từng từ chối một hợp đồng lăng-xê làm ca sĩ tại Hàn Quốc trị giá hàng chục tỷ đồng chỉ để được về Việt Nam sống bên anh Đạt". Tôi tin em. Nên thiết nghĩ việc em chấm dứt mối tình vì tham tiền và danh lợi là hoàn toàn không thể.

Mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao ta biết được đằng sau những hình ảnh đẹp trên truyền thông về mối tình này, thì bên trong, cả Hari và anh Đạt có những mâu thuẫn gì và họ đã phải chịu đựng những điều đó như thế nào? Họ giữ được nhau, ta vui. Không được, ta chia buồn, nuối tiếc. Chứ còn công kích một người phụ nữ một cách vô căn cứ, với tôi, là hành động không đẹp mắt tí nào.

Mọi người chỉ trích: 'Vì Hari ngày càng nổi tiếng và được quan tâm hơn anh Đạt nên đã bỏ rơi ảnh để tìm một người giàu hơn, tốt hơn'. Câu hỏi được đặt ngược lại: 'Nếu trong thời điểm này, Tiến Đạt vẫn đang nổi tiếng đình đám, hơn hẳn Hari về mọi mặt thì cách nhìn của các bạn có thay đổi gì không?' Chắc chắn là có!

Vì vậy, hãy yêu thương một nghệ sĩ bằng tài năng, tính cách và đạo đức chứ đừng bằng tình trạng hôn nhân của họ.

Luôn ủng hộ Hariwon! Cố gắng lên em! Mạnh mẽ bước qua cơn bão này. Vì anh, đồng nghiệp, và bạn bè biết em là người như thế nào! Bất cứ lúc nào em cần một người bạn để chia sẻ, Trấn Thành luôn sẵn lòng. Good luck!", MC Trấn Thành.

