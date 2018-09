10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Điều anh yêu và cảm phục em nhất là khi sắm vai công chúa sa cơ vào túp lều của anh chàng chăn lợn, em không thở than hay trách cứ anh', diễn viên Chí Trung viết.

Status số 1

"Đã 2 năm kể từ ngày em đồng ý trở thành bạn đời của anh. Và mỗi buổi sáng khi thức giấc, anh biết ít nhất anh đã làm những điều đúng trong cuộc đời này" - Thanh Bùi (nhạc sĩ).

Status số 2

"Lẩm bẩm trước 'hoàng hôn'

Vậy là 30 năm đã trôi qua kể từ ngày 1/1/1986, ngày cưới của chúng mình.

Buổi sáng hôm ấy anh ngồi thừ ra trong căn phòng chật hẹp bởi 'không biết bắt đầu từ đâu?'

Cưới vợ? Lòng dạ cứ bâng khuâng suy nghĩ không phải vì vui sướng mà nặng trĩu lo toan! Anh biết, lúc này đây nhà em đang tổ chức rất linh đình vì chả gì cũng là "gái phố Huế ngồi ghế salon, làm ông tất cả'... Anh là một thanh niên nghèo như hàng triệu thanh niên thời đó, đến đón em bằng chiếc xe đạp cà tàng vừa đi vừa rút búa thủ trong người ra để gõ lại cái đinh ca vét chốt ở bàn đạp...! Tại nhà anh lúc đó cũng "linh đình" nhưng chỉ là một mâm cơm để cám ơn mấy người bạn bè rất thân sau khi ở phòng cưới, đêm về ăn cho đỡ đói lòng!

Chắc em còn nhớ, đêm 'động phòng hoa chúc' của chúng ta diễn ra trong căn phòng tập thể của mẹ anh với 7m2 diện tích mà chứa những 3 cặp vợ chồng (2 đôi là bạn thân ở Hải Dương lên ăn cưới ngủ lại vì tiền đâu mà thuê khách sạn cho bạn), đấy là chưa kể mẹ anh nằm trên gác xép...

Sau khi rửa chén bát xong, vợ chồng mình 'bước' qua hai cái chiếu của hai đôi kia lên giường cưới, lúc đó đồng hồ điểm 1h30 sáng. Anh bật nhạc của cái cát sét SHARP 6060 thật to để 'tiếng hát át tiếng bom' và mọi chuyện diễn ra đúng lẽ tự nhiên như nó phải có! Con gái nhỏ thân yêu của chúng ta bắt đầu phôi thai để rồi ngày 28/9/1986, Huyền Trang cất tiếng khóc chào đời.

Những năm đó là giai đoạn khổ cực không chỉ của riêng chúng ta mà của cả đất nước. Anh phải chạy vạy ngược xuôi 'buôn gian bán lậu' để kiếm từng hộp sữa bột nuôi con vì em rất đẹp nhưng lại không phải là người mẹ tốt sữa... Thế rồi ngày 18/4/1992, cậu nhóc tì thứ hai tên Minh Trung cũng lần lượt chen chân vào 'bảng điện tử gia đình'... Đời sống cũng đỡ vất vả theo đà đổi thay của đất nước.

Giữa những tháng năm khốn khó đó, điều anh yêu và cảm phục em nhất là khi đột nhiên phải sắm vai 'công chúa sa cơ vào túp lều của anh chàng chăn lợn', em không hề thở than hay trách cứ anh điều gì! Em hạnh phúc bay nhảy hát ca giữa những lần sang sửa ngôi nhà tập thể mà giờ đây nó đã khang trang hơn sau... 4 lần sửa chữa! Em không hề đặt bất cứ một áp lực nào lên vai anh, để anh bình tĩnh sắp xếp từng ô cờ nước bước đường đi của cuộc đời chúng ta, em đã thực hiện đúng như tinh thần một câu nói nổi tiếng: "Nếu muốn trở thành phu nhân của một vị Đại tướng, hãy bắt đầu tình yêu với một anh binh nhì".

Giờ đây cặp vợ chồng "Đại tướng" đó cũng đã về già, đã quen và yêu nhau 37 năm có lẻ, sức khoẻ không còn cường tráng như xưa, mỗi lần lên cầu thang tầng 3 của phòng ngủ mà cứ phải dừng lại để thở dốc lấy hơi! Bệnh tật cũng đeo bám theo cả hai chúng ta như muôn vàn sinh linh đang hổn hển tồn sinh trên trái đất! Nhưng tất cả điều đó không làm vơi nguội đi tình cảm chúng ta dành cho nhau gần trọn suốt cuộc đời mình.

Anh biết ơn em, chắc chắn vậy, bởi em đã tin tưởng và giao phó tình yêu, cả cuộc đời của em cho anh. Và anh nghĩ rằng, anh xứng đáng là người mà em lựa chọn.

Xin kết thúc những lời lẩm bẩm này bằng một câu hát trong ca khúc "Nắng chiều" của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, cũng là tên tiểu phẩm mà chúng ta sẽ diễn cùng nhau trong chương trình hài kịch tối nay tại Cung Việt Xô:

'Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy

Dịu buồn, nhìn anh, em nói...yêu anh

Mây lướt thướt trôi, khi nắng lưng đồi

Nhớ em, dịu hiền, nắng chiều ngừng trôi..."

À quên, nhân tiện mời em tham dự liveshow về vợ chồng mình, cùng những vất vả lo toan của nhiều cuộc đời nghệ sĩ... được tổ chức ngày 14/2, show diễn không bán vé mà chỉ mời bạn bè... Chắc chắn anh sẽ trao nhẫn cưới cho em vào ngày Lễ Tình yêu 14/2, điều mà 30 năm nay anh vẫn hứa suông, anh thề!

Anh sẽ mặc bộ comple của chính mình thay vì đi mượn của anh Nghị như cách đây 30 năm, vừa mặc trên ôtô đến phòng cưới vừa lên gấu quần bằng kim băng vì quá dài. Còn em, em sẽ mặc lại váy cưới chứ, vì anh và các con?..." - nghệ sĩ ưu tú Chí Trung.

Vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

Status số 3

Sau khởi đầu khá tệ vào buổi sáng, chúng tôi đã được kết hôn tại một căn phòng đặc biệt, nơi mà chúng tôi được pháp luật California công nhận. Đây cũng là nơi mà cặp đôi đồng tính đầu tiên làm lễ kết hôn, người ta gọi nơi này là “đất thánh” mà không phải ai cũng bước vào được... Thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi sẽ luôn khắc ghi và trân trọng" - Sơn Đoàn (bạn trai nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn).

(Anh chia sẻ cảm xúc sau khi chính thức trở thành vợ chồng với người bạn đời tại Sanfrancisco, Mỹ).

Status số 4

"Mới đây mà con tôi đã vào lớp 1 rồi. Bây giờ cu cậu nói nhiều lắm, ở bên tôi Kim Bảo dường như soạn sẵn một tỷ câu hỏi trong đầu với tất cả đề tài trên quả đất này. Tôi còn nhớ như in cái Tết Canh Dần 2010. Lúc đó, Kim Bảo chỉ hơn 6 tháng tuổi thì chiều 30 Tết tôi đã phải chia tay hai mẹ con để lên xe đi Cà Mau. Năm đầu tiên có con đã phải xa con, không được cùng vợ con đón Giao thừa đúng là kỷ niệm không bao giờ quên được.

Năm nào cũng vậy tôi phải xa nhà dịp Tết để lưu diễn từ Nam ra đến Bắc. Tôi ôm hôn hai mẹ con và ánh mắt của Kim Bảo nhìn tôi như muốn nói với tôi rất nhiều thứ, bàn tay nhỏ bé ấy nắm chặt ngón tay tôi không chịu buông, cứ như ai đó đã dán keo chúng vào nhau. Tôi lên xe mà trong lòng có một cảm giác rất khó tả, cứ như mang cả tấn hành lý trên người...

Đêm hôm đó, tôi đón Giao thừa ở nhà của một ông chú tại Cà Mau. Ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới tôi gọi về cho hai mẹ con và không quên chúc Tết ba mẹ, nhìn gia đình chú Út bên nhau tôi không khỏi chạnh lòng...

Giờ thì cu cậu cũng khá lớn rồi, đã biết thế nào là Tết. Nhất định phải cố gắng hết sức để không chỉ Tết năm nay mà sau này, dù bận rộn cỡ nào đi chăng nữa cũng phải dành thời gian để cùng con trai cưng và vợ yêu đón thật nhiều cái Tết ý nghĩa và đáng nhớ" - diễn viên Hùng Thuận.

Status số 5

"Hôm nay là ngày 1/1/2016, đi theo bà xã diễn tận Sa Đéc, Đồng Tháp. Cả năm qua, nhìn lại thấy nhiều chuyện mà trôi nhanh quá. Đầu năm, nghe tin mình lên chức. Biến động xoay loạn đến cả bữa cơm. Bà xã vẫn tất bật, cái bụng thì cứ nhô ra và nặng nề thế mà cứ đi dựng bài, lên hình, hát hò nhảy múa. Mình cũng lẽo đẽo cày cuốc và nhảy nhót. Mới đây lại quay cuồng với nhịp sống mới với trung tâm mới, công việc thêm nhiều. Cứ sáng tới tối mịt mới về. Cuộc sống được đề cao chủ nghĩa cơm áo gạo tiền.

Nhưng rút lại được vài điều mà đến bây giờ vẫn nghĩ là mơ:

1. Cảm ơn bà xã đã sinh cho thằng cu .

2. Cảm ơn Kubi là một bản sao gốc của ba.

3. Cảm ơn sự chịu đựng và thiệt thòi của bà xã.

4. Cảm ơn gia đình đã luôn bên mình.

5. Cảm ơn tất cả ekip đã cho mình cơ hội để thành công với Bước nhảy hoàn vũ Nhí.

6. Cảm ơn các học viên và phụ huynh trong câu lạc bộ đã luôn sát cánh .

7. Cảm ơn khán giả và bạn bè đã ủng hộ bình chọn cho gia đình mình trong cuộc thi Ngôi Sao của năm . Mẹ con Kubi đã dành chiến thắng .

Tóm lại là giờ bà xã đang ngủ trên xe đi tỉnh về thành phố. Mình chỉ thấy xót cho bà xã vì vất vả và yêu nghề quá. Thôi chúc mọi người đầu năm mới thật vui và hạnh phúc và nhiều may mắn", kiện tướng dancesport Phan Hiển.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Status số 6

Bạn kể với mình, hôm nhận được tin bị sếp sa thải, bạn vẫn đi làm về đúng giờ, tươi cười. Cả tháng sau vẫn đóng bộ đi ra đường đúng 7 rưỡi sáng, giả vờ là đi làm, dù chỉ là lang thang suốt ngày chỗ này chỗ kia. Bạn sợ đột ngột báo tin thất nghiệp cho vợ con, phá vỡ nhịp sống trong nhà. Mọi chuyện từ từ rồi tính sau...

Người bạn khác kể, vô tình mắc nợ ba chục triệu vì một cú buôn mỹ phẩm online, đành cắn răng giấu chồng, mỗi ngày bỏ thêm một tiếng làm buổi trưa và một tiếng buổi đêm để dịch tài liệu kiếm tiền trả nợ riêng. Độ hơn nửa năm mới trả xong món nợ vì nhẹ dạ kia!

Có người quen kể vô tình phát hiện chồng đi vào nhà nghỉ với gái công sở, đau đớn tự vấn cả nửa ngày còn lại, nhưng 5h chiều về đón con, mặt mẹ vẫn phải tươi tỉnh vui vẻ. Cuộc đời rồi sẽ phải khác đi sau những nỗi đau! Nhưng trước lúc nghĩ ra mình sẽ quyết định rẽ theo hướng gì, vẫn cứ phải duy trì cuộc sống ở mức an toàn bình thường nhất!

Có gia đình vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng lăn ra ăn vạ, em chồng xỉa xói, chồng cầm túi xách và quần áo vợ lẳng ra khỏi cổng. Vợ lặng lẽ ra ôm đồ vào. Đúng, vợ sẽ đi khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải theo cách bị chủ đá đít của một con chó. Sẽ đàng hoàng đi như một con người, mang đi tất cả những gì thuộc về mình. Còn đêm nay, đây là nhà tôi, đây là giường của tôi, đây là quyền của tôi!

Nếu bạn sống đến lúc, tình yêu trai gái không còn quan trọng nhất nữa, tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu, mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải, rồi bạn sẽ nhận ra:

Cái gì cũng có giá của nó hết!

Giá của tự do là dằn vặt.

Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm.

Giá của giàu là kiệt sức, giá của thảnh thơi là hời hợt, giá của an nhàn tự sướng là nghèo.

Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ.

Giá của chần chừ là mất mát. Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân.

Vì nếu không đi qua được những thử thách ấy, chúng ta đã vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi trẻ.

Nên đừng chúc nhau đầu bạc răng long. Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau.

Nếu không được như vậy, thì chúc bạn dũng cảm, ra đi đừng quay đầu lại! Đừng trả giá tới hai lần cho cùng một thứ sai lầm!" - nhà văn Trang Hạ.

Status số 7

"Hạnh phúc quá đỗi khi được ôm 2 con ngủ, con trai sống tình cảm khi nước mắt thì chảy nhưng không hề khóc thành tiếng. Cả ngày hôm nay 3-4 lần đều như thế. Mẹ thấy mình có lỗi rất nhiều. Con tự lập trong cả việc ăn, đi tiểu, ngủ, chơi một mình. Cái gì cũng tự làm khi mới 2 tuổi và chưa biết nói, sự thay đổi của một đứa trẻ trong vòng 5 tháng xa mẹ thấy thật xót xa.

Mẹ chẳng biết nói gì với con, chỉ biết xin lỗi con trai" - cựu người mẫu Dương Yến Ngọc.

(Cô chia sẻ về cảm xúc sau 5 tháng không được gặp con trai, sau cuộc ly hôn ồn ào với chồng thứ 2).

Dương Yến Ngọc và con trai.

Status số 8

"Đừng bao giờ hỏi nhau năm nay kiếm đc bao nhiêu tiền mà hãy hỏi nhau sống có vui không" - Thanh Hằng (diễn viên).

Status số 9

"Một năm đầy sóng gió đã trôi qua và mẹ có con là tài sản duy nhất và to lớn nhất Kiến ạ. Sáng nay, mẹ đã đi thanh toán số tiền cuối cùng nhận căn nhà và đó là mồ hôi nước mắt của mẹ và dì con suốt mấy năm qua chắt chiu nhặt nhạnh để có nó. Ở cái đất Sài Gòn này sống dễ mà cũng khó nên mẹ và dì mong muốn con sinh ra tránh cảnh sống nhà thuê khổ sở.

Đối với người khác, mua được căn nhà bằng tiền từ đôi bàn tay mình làm ra ắt cảm giác khi nhận nó cũng hạnh phúc dâng trào như mẹ. Từ nay trở đi, mẹ con mình cùng dì đã an tâm là có chỗ che nắng mưa con ạ.

Cám ơn tất cả mọi người nhưng fan thật sự yêu mến mẹ con đã luôn sát cánh ủng hộ gánh bún đậu nhỏ của mẹ và động viên mẹ với bao khó khăn mẹ nếm trải, họ không bao giờ quay lưng dù đôi lúc mẹ nóng nảy, bực tức và tuôn ra vài câu chửi rất con người (chứ không giả vờ thanh cao đức hạnh).

Cuộc sống dựa vào nhau để đi qua sóng gió và mẹ đã đi qua được những cơn sóng dập vùi mẹ. Sang năm mới với tinh thần tươi mới, bỏ qua tâm trạng lo lắng trả nợ ngân hàng có lẽ mẹ là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì giờ đây mẹ có con là lẽ sống và phấn đấu.

Ba năm rưỡi kinh doanh ở Sài Gòn và giờ có được nơi trú thân mẹ bỉm Khàn xin cúi đầu cám ơn các bạn, các cô chú , anh chị bạn bè trên cả nước, nước ngoài đã luôn nhớ và ủng hộ mẹ Bỉm em. Cuộc sống của mẹ may mắn và lắm thị phi. Nhưng không sao thế mới là cuôc đời! Chúc cả nhà ta bước sang năm mới đầy phấn khởi, may mắn, bình an, sống sẻ chia và vị tha!", Trang Trần (cựu người mẫu).

Status số 10

"Mình nhớ có lần để dành một chai rượu vang ngon khá lâu, chắc mẩm hèn hèn đợi dịp nào đó phải thật đặc biệt mới mở ra uống. Lần nào cũng tiêng tiếc uống chai khác, chứ nhất quyết để dành, ra vẻ nguy hiểm.

Khoảng 3 năm sau, vào một ngày lên cơn trọng đại, hí hửng mở ra thì rượu chua và không uống được nữa, đành đổ đi. Vừa tức vừa tiếc vừa ngu vừa buồn, nước mắt tồ tồ như trẻ lên hai.

Ai đó có câu: "Men are like wine, some turn to vinegar, but the best improve with age" - "Đàn ông như rượu vang, nhiều chai biến thành dấm, nhưng chai ngon nhất sẽ ngày càng ngon theo thời gian".

Mình thì lại tin rằng, như vậy thì nghe thật ăn may quá! Cách chọn lựa, gìn giữ, hành xử thế nào mới chứng tỏ sự lâu bền của một chai rượu hay một mối quan hệ.

Thứ gì để lâu thì cứ tưởng hay và chắc chắn. Nhưng kì thực, việc hiểu biết về điều bạn đang nắm giữ, cũng như cách bảo quản nó theo đúng tiêu chuẩn, nhiệt độ mới làm chai rượu giữ được hương vị và ngày càng ngon hơn, nếu không cũng chỉ là đồ bỏ.

Mọi điều nằm ở chính bạn chứ không phải ở chai rượu. Một mối tình nát tan hay một kế hoạch vỡ nát nên nhìn ra lỗi lầm từ ta trước khi đổ tại bất cứ ai.

Rượu hỏng, do bạn ngu. Điều đơn giản vậy thôi. Hãy học cách bảo quản rượu trước khi le te chơi rượu, hay đổ tại rượu không ngon.

Chúc cả nhà một năm mới biết cách bảo quản và thưởng thức những gì mình đang có và nếu có nhỡ ngu một lần cũng không sao. Hãy cứ khờ dại, cứ liều lĩnh nhưng lần sau hãy thật tỉnh táo. Nhé!" - ca sĩ Huỳnh Minh Thủy.

