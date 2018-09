10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Mình nhìn anh nghĩ thầm, rồi choàng tay, ngả đầu lên vai anh nói: Người đàn ông của em!' - người mẫu Hà Anh viết về chồng sắp cười.

Status số 1

"4h sáng :

Trong lúc bố vẫn đang mơ màng về những ảo ảnh hoan ca thì tiếng 'oa oa' đòi sữa của con cất lên như thúc giục, mệnh lệnh đòi hỏi trọng trách lớn từ bố. Sữa từ bình xong con lại đòi bố phải hát khe khẽ mới chịu thiếp đi. Cảm xúc thật khó tả.

Bố biết và sẽ luôn sẵn sàng thức dậy nhiều nhiều đêm nữa vì con! Chàng trai bé bỏng - tình yêu thiêng liêng của bố.

Bố lại ngắm con ngủ rồi lại tiếp tục trôi vào giấc mơ hoan ca" - ca sĩ Tùng Dương.

Status số 2

"Hoa hậu Serbia vô tình thấy hình ảnh của cô ấy đăng trên báo của Việt Nam khi nhìn vào điện thoại mình. Cô ấy hồ hởi hỏi là: 'Báo Việt Nam đăng hình mình hả? Báo nói gì thế? Bạn dịch tựa đề cho mình đi. Ôi thật bất ngờ'. Mình biết trả lời sao? Trả lời là nước mình đang chê bạn? Nhìn gương mặt hào hứng của cô ấy khi thấy hình ảnh mình xuất hiện trên báo đi rồi nghẹn ngào" - hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê.

(Lan Khuê là gương mặt đại diện cho Việt Nam, đang tham dự cuộc thi Miss World 2015 tổ chức tại đảo Hải Nam, Trung Quốc).

Status số 3

"Nỗi thương huyết thống!

Đọc loăng quoăng thông tin về phiên tòa xét xử Dương, Tiến và Thoại ở Bình Phước. Ngẫu nhiên mà thương cho cha mẹ của những kẻ ấy. Chẳng biết thế nào nữa, chỉ là mình cũng làm bố trẻ con rồi.

Con dại thì cái mang, mũi dại thì lái chịu đò. Ai sinh con ra mà không đặt hết kỳ vọng của mình vào đấy. Mỗi sáng mỗi tối nhìn con ngủ, mình đều cảm thấy đời sống của mình gom cả trong nét mặt bình an của con.

Tất nhiên, mình luôn muốn con mình sau này hơn người khác. Hẳn nhiên, không hơn người khác cũng được chỉ cần nên người thôi. Nên người theo nghĩa hẹp nhất, tức là không làm gì khiến người khác phiền lòng, khiến người khác lên án hay căm phẫn. Tận thẳm sâu, chỉ mong hai chữ an yên đón chờ con. Còn nếu số phận trêu ngươi, mình vẫn sẽ thương con mình bằng tất cả tình thương mà mình có được.

Thế nên, nghĩ đến cảm giác mà bố mẹ của những cá nhân ấy đang chịu đựng, xót xa khủng khiếp.

Họ không biết bảo vệ con họ ra sao đâu trong hoàn cảnh này, mặc dù mình vẫn tin rằng họ luôn muốn ôm con vào lòng để thủ thỉ, vỗ về. Dẫu, cả thế giới đang chối bỏ và muốn loại trừ con của họ. Bởi có ai lớn lên mà không bi bô, chập chững trong niềm hạnh phúc của cha mẹ đâu, lại có cha mẹ nào vĩnh viễn không lưu giữ ký ức tươi đẹp ấy.

Làm người trọn vẹn cũng là một sự phụng hiếu rồi, phải vậy chăng?" - nhà báo Ngô Nguyệt Hữu.

(Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu bày tỏ quan điểm sau phiên tòa xử các nghi phạm trong vụ thảm sát gia đình chủ xưởng gỗ ở Bình Phước)

Status số 4

"Đừng bao giờ nói lời tạm biệt, nếu bạn vẫn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói không yêu nữa, nếu nước mắt của người kia vẫn còn có thể giữ chân bạn" - nhà báo Lại Văn Sâm.

Status số 5

"Mỗi lần đưa anh đi tham dự các buổi event mình lại thường cảm thấy áy náy vì mình phải làm việc, khi thì hát, khi thì MC, khi thì phải chỉ đạo đạo diễn chương trình. Thế là người đàn ông của mình phải bơ vơ, đành phải đứng dõi theo mình từ xa một cách tự hào.

Ấy nhưng lần này mình hứa với anh, sẽ chỉ rời xa anh chút thôi, để dẫn dắt talkshow rồi sẽ quay về bàn thưởng thức tiệc tối cùng anh cả đêm.

Cả hai đứa đều hào hứng mặc đồ đẹp, còn nhún nhảy với nhau theo điệu nhạc trong lúc sấy tóc, thoa kem dưỡng... Nhí nha nhí nhố.

Sau đó, sánh bước bên nhau tay trong tay: 'Wow, anh thật là hot chứ, trong bộ tux đen!' Mình nhìn anh nghĩ thầm, rồi choàng tay, ngả đầu lên vai anh nói: 'Người đàn ông của em!'

'Em thật xinh đẹp và lộng lẫy, người phụ nữ của anh!' - anh đáp, mắt nhìn mình đầy tình tứ!" - người mẫu Hà Anh.

Người mẫu Hà Anh tình tứ bên bạn trai ngoại quốc.

Status số 6

"Để sau đi...

Càng đến những ngày cuối cùng của năm, cái câu "để sau đi" càng trở nên đau thắt! Bởi thời gian có bao giờ nán đợi ai chờ cái "để sau đi" ấy?

Tôi từng một thời thất vọng và nghĩ mình bất hạnh khi trải qua một tuổi thơ có bố mẹ buôn bán - kinh doanh mà quên cả con mình. Tôi từng nghĩ mình chẳng được quan tâm. Trong khi bạn bè tôi đi học về muộn nửa tiếng, một tiếng là bố mẹ chúng cuống cả lên. Trong khi tôi bỏ nhà đi bụi 3 ngày, đến lúc bố mẹ tụi bạn đến nhà tôi tìm con họ thì bố mẹ tôi mới biết tôi 3 hôm rồi không ngủ ở nhà.

Nhưng thực ra, tôi sai rồi! Bố mẹ chưa bao giờ vô tâm với tôi. Chỉ là đứa trẻ nào cũng vậy, hay nhạy cảm với những điều chúng tưởng tượng ra. Khi có con rồi, đôi lần tôi chểnh mảng với các con, tôi lại nhớ mình từng là chúng, mình đã từng hiểu sai cha mẹ. Thế nên tôi mới thường nói với con mình về việc tôi yêu chúng thế nào. Nhiều hơn nữa! Nhiều nhất có thể!

Tiếc rằng trong cuộc đời này không phải mấy cha mẹ hiểu con mình nghĩ gì, đặc biệt là khi chúng đang tuổi chớm lớn. Thế nên, trong suốt 12 năm làm Chánh Văn, tôi vẫn thường nhận được những lá thư kiểu "để sau đi" như thế, của những đứa trẻ khát đói sự quan tâm của cha mẹ. Ai đó sẽ bảo, sự quan tâm thực sự con cái sẽ nhìn ra. Nhưng tôi dám chắc rằng 90% chúng sẽ nhìn ra khi chúng... đã già! Còn lúc 13-19 tuổi, thứ chúng nhìn thấy sẽ luôn chỉ là cha mẹ quan tâm mình chưa đủ! Thế nên, tôi vẫn muốn nhắn các cha mẹ hãy nói ra nhiều hơn. Yêu thương thì cần hành động. Và nói cũng là một trong số những hành động cần làm vậy!

"Để sau đi" không bao giờ là một điều tốt cả. 'Để sau đi' với những yêu thương thì càng tệ! Không chỉ là với con cái, với bạn đời, với bạn bè... mà còn là cả với chính mình, chính những ước mơ, muốn mong, hy vọng của mình nữa! Đừng nói nữa câu "để sau đi" khi bạn có thể làm nó "ngay lúc này"!

Những ngày cuối năm bận rộn, đừng "để sau đi" rồi năm tháng phủ bụi mờ nhau..." - nhà báo Hoàng Anh Tú.

Status số 7:

"Hôm qua vừa kể cho mấy anh chị bạn nghe về vấn nạn ca sĩ đi hát bị ném đồ, bị quỵt tiền. Cái vụ này hầu như ca sĩ, dancer nào cũng trải qua. Khổ lắm...

Thế mới nói không có nghề nào là sướng cả. Mà em hâm mộ anh Tuấn Hưng. Hâm mộ luôn cách anh phản ứng, chứ em thì...

Bên cạnh đó, các anh bảo vệ ở đây cũng làm việc tốt, có tâm và biết cách xử lý ạ. Chứ lần e bị tương tự như thế mấy anh bảo vệ chỗ em đứng nhìn rồi coi như không thấy gì thôi ạ. Tội nghiệp em chưa.

Nhớ lần đó Quỳnh đi diễn, khán giả lúc đó chắc xỉn rồi. Có vị khách nam ra hiệu tay, kêu mình xuống bàn chơi. Vì là khách nam mình rất ngại và đang hát nên mình không xuống nhưng vẫn cười với anh ấy. Vừa quay lưng vô chuẩn bị nhảy động tác tiếp theo thì thấy một cái ly được quăng lên trúng ngay bạn dancer của mình và nước trong ly thì vắng trúng mình... Các bạn thử nghĩ xem cảm giác của mình lúc đó thế nào. Vừa sợ vừa tủi, vừa tức nữa. Tay chân run rẩy.

Có hôm bạn dancer của Quỳnh ăn thẳng cái ly hay miếng trái cây luôn, với lý do là nhìn mặt bạn dancer này "láo, nhảy mà không cười". Trời, ở nước ngoài dancer nhảy cũng đâu cười. Lý do kì vậy. Lý do thế này là được ném đồ lên người ta sao. Thương dancer quá.

Hôm nào đi diễn gặp các anh chị khán giả hiền dễ thương là mừng lắm, còn gặp người như vị khán giả em kể trên thì thật là tôi nghiệp cho nghệ sĩ, ca sĩ em ạ.

Bản thân chúng em đi hát, không phải chỉ đúng một chỗ hát mà còn phải nhảy phải giao lưu và hoạt động hết công suất, trí não cũng như cơ thể, để làm cho mọi người vui, thoải mái, hài lòng. Còn dancer cũng phải nhảy vã cả mồ hôi suốt mấy bài liền. Mọi người được chơi, được hưởng thụ, chúng em thì làm việc hết mình để phục vụ các anh chị.

Có nhiều hôm bệnh cũng phải ráng. Không thương cảm, không ủng hộ tui em thì thôi chứ sao ném đồ này vật kia cho tụi em chi ạ. Tội tụi em lắm. Tình trạng này em hỏi ra thì đa phần ca sĩ nào cũng đã từng gặp phải" - ca sĩ Khổng Tú Quỳnh.

(Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh chia sẻ sau sự việc ca sĩ Tuấn Hưng bị khán giả ném ly khi đang biểu diễn).

Status số 8:

"Nói về văn hóa xếp hàng, thì thế giới xếp hàng dọc, còn Việt Nam xếp hàng ngang" - nhà văn Ngọc Thạch.

Status số 9:

"Hạnh phúc là khi chúng ta được sống là chính mình, được làm con người thật mà mình muốn trở thành. Che giấu đi bản thân trước người khác không phải là cuộc sống mà con người nên hướng đến. Bên cạnh cuộc sống vật chất nhung lụa, gấm vóc, cao lương mỹ vị… là cuộc sống tinh thần giàu có, đó mới là giá trị làm nên hạnh phúc đích thực, phải không các bạn? Thế nên, hãy đối diện với những sai lầm mình đã gây ra, khi còn cơ hội sữa sai và thẳng thắn thừa nhận chúng. Đừng để người khác uy hiếp mình vì những sai lầm mà cố mình giấu kín! Hãy tự tin là chính mình" - hotgirl Tâm Tít.

Status số 10:

"Bàng hoàng, cay đắng, không tin vào sự thật. Chỉ muốn đây là một giấc mơ và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy khi tỉnh giấc. Em đã luôn ở bên chị từ lúc âm thầm lặng lẽ chị không biết em là ai, cho đến lúc chị nhận ra em và em đã trở thành một người thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày với chị. Bao nhiêu phút giây em ở bên cạnh chị là bấy nhiêu mũi dao đang cấu xé vào tim gan. Những giấc mơ và nụ cười tuổi trẻ của mình em đã gửi hết cho chị. Bây giờ nước mắt và đau thương của chị sẽ biết gửi cùng ai đây. Tại sao..." - ca sĩ Minh Hằng.

(Ca sĩ Minh Hằng đau buồn sau khi một fan thân thiết bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông).

SuZi tổng hợp

Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về nguyenchi@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.