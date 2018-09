10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Em không làm vì nhà và xe, mà vì tình yêu của em. Anh thương em thì đừng làm lơ nếu em lỡ rơi vào cảnh không nhà', Quỳnh Chi nói với chồng cũ.

Status số 1

Ta chưa từng thấy ai thích đạo đức bằng thích nhan sắc. Nhưng thực tế, đạo đức thì tồn tại, còn nhan sắc thì nhất thời. - Thu Hiền (người mẫu)

Status số 2

Khi đứng trong một tập thể, không phải cô gái đứng giữa là người nổi bật nhất, mà là cô gái nhường chỗ cho bạn mình đứng.

Khi trong bàn tiệc, không phải cô gái gồng lên tạo dáng mỉm cười giữ hình ảnh là người thu hút nhất, mà là cô gái biết tận hưởng khoảnh khắc đó, thân thiện tự tin giao tiếp với mọi người, không vồ vập.

Người trải nghiệm chỉ cần liếc qua 3 giây là thấy em thế nào, chỉ qua cách em xếp hàng chụp hình, cách em mỉm cười, hay cách em gật đầu chào người khác.

Các cô gái xinh đẹp, các em trong sáng đáng yêu cũng được, điềm đạm sâu sắc cũng được, miễn là các em đừng che mất vẻ đẹp độc đáo riêng biệt của chính mình bằng vẻ của một cô gái nào đó khác em. - Hoàng My (Á hậu Việt Nam 2010)

(Á hậu Hoàng My tâm sự với các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay).

Á hậu Hoàng My.

Status số 3

Câu chuyện của tôi và cô bạn thân May Pham (vợ ca sĩ Anh Khoa):

Bình thường chúng tôi hay nhường nhau, miễn sao hợp lý và bạn vui hay tôi vui thì cũng tốt. Nhưng tối qua, cả hai cùng đáp chuyến bay, cùng về trên một chuyến xe, cùng nhận điện thoại một lúc. Thế là ậm ừ, không biết xe sẽ đưa đứa nào về nhà trước, mặc dù nhà cách nhau không xa...

Im lặng thật lâu, bạn May lên tiếng trước, bác tài dừng xe, Thảo sẽ bắt thêm một chiếc xe nữa, nhà đứa nào đứa đấy tự về. Cả đám thở phào nhẹ nhõm... Vì cuộc điện thoại đấy là của các con, các con hỏi bao nhiêu phút nữa bố mẹ về đến nhà. Các con đợi...

Đó chính là bản năng của những người đã làm bố làm mẹ. Một khi đã đụng đến con thì không gì có thể sánh được.

Câu chuyện người ta:

Sáng đọc báo, thấy mọi người rất hứng khởi phê phán một người mẹ cho con bú không phải ở nhà, hay một cái hốc nào đó... Mà nơi đây đâu có cấm. Thiết nghĩ, điều đó là sai? Hay cứ đang ở ngoài và không chui vào được hốc nào thì đành dán miệng con lại cho xong, cho thiên hạ vừa lòng? Sao không ai nghĩ đó là bản năng, là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của những người làm mẹ, được làm mẹ, và bản thân đứa con rất cần... Hay những người phê phán đó sinh con ra là con lớn luôn, không cần nuôi?

Cuộc sống có quá nhiều thứ để quan tâm: bản thân, con cái, đời sống... Còn nếu không có cái gì ý nghĩa để quan tâm thì đi chơi cho khỏe. Đừng cố phán xét cho đã miệng mình, mà làm tổn thương nguời khác. - Thanh Thảo (cựu người mẫu, vợ ca sĩ Hoàng Bách)

Status số 4

Anh đạo diễn Đức Thịnh trong buổi cà phê gần đây đã chia sẻ với Trinh một câu chuyện rất hay. Anh nói: "Đàn ông yêu theo từng khoảnh khắc, còn phụ nữ yêu mãi mãi, yêu dài lâu". Anh còn lấy tình huống rất hay từ một bộ phim để Trinh có thể dùng để thử lòng đàn ông. Trong phim, ngôi nhà bốc cháy, và người đàn ông chỉ có 30 giây để lấy những thứ quan trọng nhất của mình. Anh chàng đã gom giấy tờ nhà, tiền bạc, máy tính... và quên mất người phụ nữ của mình.

Đặt mình là người đàn ông ấy, bạn sẽ hành động thế nào? Nhưng còn khó hơn, nếu bạn là người phụ nữ bị người đàn ông của mình quên vào khoảnh khắc quyết định ấy, bạn sẽ phản ứng ra sao? - Angela Phương Trinh (diễn viên, ca sĩ)

Status số 5

Cuộc sống mang đến cho chúng ta rất nhiều màu sắc, lúc hạnh phúc nhất và lúc cùng cực nhất. Những khi khó khăn ập đến khiến bạn sa ngã, tôi không nghĩ đó là lý do, mà đó là lúc bạn đang sống với bản chất thật của mình. - Thanh Hằng (người mẫu)

Status số 6

Đó giờ mình luôn né tránh những thứ gọi là vật chất, đòi hỏi ai đó mua gì đó cho mình, dù là người thân, bạn bè, mình cũng không thoải mái. 25 tuổi. Mọi người hỏi thích gì, mình bảo chỉ thích hoa. Mọi người bảo khờ quá, hoa mau tàn, lại không dùng được. Mình bảo mọi người thích mua gì mua, còn khi mình đã "chỉ định" rồi, tự dưng thấy không còn ý nghĩa nữa.

Kể cả chồng cũ, thích thì mua tặng mình, một cách bất ngờ, mình không bao giờ đòi. Lúc ly dị, chồng cũ bảo em đứng tên nhà và xe nhé. Mình bảo: "Em biết anh không có ý gì, nhưng em không làm thế đâu. Em lấy anh vì em yêu anh, sinh con vì em yêu con, em ra đi mà cầm gì theo thì chẳng khác gì được trả công. Em không làm vì nhà và xe, em làm vì tình yêu của em. Anh thương em thì đừng làm lơ nếu em lỡ rơi vào cảnh không nhà". Mình nói vậy thôi, anh hiểu, và sau bao giông bão vẫn còn làm bạn. Mình sau này có gì cũng không lo không có chỗ che mưa, khôn đấy chứ, hihi.

Bạn bè trách mình sao không tham vọng, tham vọng thì mới phấn đấu, mới thành công. Cách mọi người thường làm, mình đều biết, nhưng không muốn làm. Cách mọi người thường nghĩ, mình đều hiểu, nhưng không muốn nghĩ. Mình nghĩ tham vọng là gen, là máu. Mỗi người sinh ra đều có một số phận, và đời mình, mình hài lòng với sự bình yên đang có. - Quỳnh Chi (MC truyền hình)

MC Quỳnh Chi và chồng cũ.

Status số 7

Gõ những dòng chữ này mà cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn.

Mới tối qua thôi, thấy chị đeo khẩu trang bước vào từ ngoài cửa, em còn nhoẻn miệng thì thầm: "Sao hôm nào chị cũng vào...", có vẻ chán gặp chị lắm rồi. Ừ đấy, suốt tuần nay, cứ hôm nào chưa được vào nhìn thấy em cười là cả ngày bứt rứt không yên. Gặp ai cũng giục vào thăm em đi. Và mỗi một lần tạm biệt là lại nắm tay: "Gắng khoẻ, mai chị lại vào nhé". Lần nào em cũng cười và cũng gật đầu kia mà.

Chiều nay, chỉ vào trễ có vài phút thôi, mà em đã không còn nói, không còn cười nữa rồi. Nghe mẹ gào gọi tên em, nhìn người em yêu đờ đẫn giày vò cái nhẫn cưới trong tay... Đau quá!

Em đã chọn một chiều thứ 7 - trời rất đẹp, để ra đi trong hạnh phúc, phải không? Đủ đầy những yêu thương quanh mình. Không thiếu một ai. Đi về một nơi - chị không hình dung được nó sẽ thế nào, nhưng chắc chắn, với những gì em đã mang đến cho cuộc đời này, đó sẽ là nơi đẹp và vui lắm.

Mọi người và bạn ấy nhớ em, yêu em vô cùng. - Diệp Chi (MC truyền hình)

(MC Diệp Chi chia sẻ những tâm sự của mình dành cho Ngọc Nữ - nhân vật chính trong chương trình "Điều ước thứ 7" phát sóng tháng 10/2014 mà Diệp Chi là một trong những thành viên của ekip thực hiện)

Status số 8

Mình nghĩ hơi khác mọi người vụ Giám đốc mới tuổi 30.

Mình nhớ 33 tuổi, mình được đề bạt Phó trưởng ban (kiểu Vụ phó). 39 tuổi, mình nhận chức Phó Tổng giám đốc (người ta hay nói tương đương Thứ trưởng). Mà việc đề bạt mình không hề dễ. Trong cuộc họp của Ban Bí thư, đại diện cơ quan có trọng lượng tham mưu bậc nhất đề nghị không bổ nhiệm vì mình "non". Khi phải nói lý do non cái gì, người ta đưa ra ví dụ chuyện mình "đánh" vụ đê Yên Phụ. Mình được bổ nhiệm có lẽ vì một ủy viên Bộ Chính trị đưa ra câu hỏi: "Thế cuối cùng thì nó đúng hay nó sai?".

Và mình nghĩ nếu 30 tuổi, chứ không phải 39, mình được bổ nhiệm như thế thì mình có làm dở hơn không? Chắc chắn không. 30 tuổi làm được tất cả mọi việc.

Bởi vậy, mình không có suy nghĩ là điều bất thường nằm ở con số tuổi 30. Người ta nói: "20 tuổi chưa khoẻ - Yên tâm đi, chẳng bao giờ khoẻ hơn đâu. 30 tuổi chưa tài - Yên tâm đi, chả bao giờ tài đâu. 40 tuổi chưa giàu - Yên tâm đi, chẳng bao giờ giàu đâu. 60 tuổi chưa chết - Yên tâm nhé, rồi sẽ có lúc chết".

Dĩ nhiên có khác biệt là bố mình kết thúc cuộc đời "cống hiến" với hàm trung uý và lương cán sự. Còn bố bạn Giám đốc 30 tuổi kia là Bí thư tỉnh. Nhưng có lẽ nên chờ xem, để thực tế chứng minh.

Nếu thực tế cho thấy anh ấy làm việc tốt, dù không khỏi có yếu tố thuận lợi riêng, thì chẳng lý do gì phàn nàn. Dân cần hiệu quả chứ quan tâm gì chuyện khác.

Còn nếu ngược lại, thì cũng là thêm một chuyện cũ như Trái đất. Ngạc nhiên làm gì cho tốn sức. Những vô lý chất chồng lên sẽ khiến sự hợp lý đến nhanh hơn. - Trần Đăng Tuấn (nhà báo)

Status số 9

Các bạn bớt mơ tưởng về các bài thuốc hay cách điều trị quái lạ nào rẻ mà chữa được bách bệnh hay bệnh hiểm nghèo đi.

Để nói cho nghe, tất cả các hãng dược hay trường đại học lớn trên thế giới đều có một đội ngũ nghiên cứu tinh hoa lương nghìn đô mỗi ngày vất vả nghiên cứu tìm kiếm các phương thuốc mới, cách điều trị mới, ở tất cả các loại Đông y, thần y, kỳ bí y chứ không phải mỗi Tây y đâu nha. Họ mà nghe ở đâu có vụ gì hay mà khả thi chắc chắn bay đến tìm hiểu, nếu thật sự ok sẽ mua ngay với giá triệu đô!

Bởi vậy, sẽ hoàn toàn không có bài thuốc nào trị được hữu hiệu hay bà thầy nào chữa bằng nước lã mà bà ấy chưa thành triệu phú cả. Đó là chắc chắn!

Vì thế, hãy nhận thức đúng mức độ tác dụng của bất kể loại thuốc hay phương pháp điều trị nào. Bình thường thì tôi cũng kệ cái tính mơ mộng, ngây thơ của các bạn, nhưng những việc này là tiền mất tật mang nên tôi mới nói. - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 10

Cứ lên Facebook lại thấy các chị, các mẹ đăng status, nào là xinh đẹp thông minh không bằng may mắn, nào là phụ nữ hơn nhau ở tấm chống... Mắc mệt!

Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh, dám yêu dám chịu! Buồn vui sướng khổ do các mẹ chọn, muốn ông chồng chung tình dễ bảo thì kiếm mấy anh nhu nhược, kêu đâu có đó. Còn một khi sống chết cưới bằng được anh chồng đẹp trai, đào hoa hay đại gia gì đó thì phải chấp nhận, phải hy sinh. Đời cái gì cũng có giá của nó! Chấp nhận leo lên lưng ngựa thì tự học cách thuần hoá nó, không thì nhảy xuống, đi bộ cho lành. Than vãn được gì?

Bằng mọi giá, hãy xinh đẹp, rồi kiếm tiền cho giỏi, lo được cho bản thân và gia đình rồi hẵng tính yêu đương. Tình yêu tự khắc tìm đến một cách vô điều kiện. - Minh Uyên (độc giả chia sẻ)

