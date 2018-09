10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Tôi không khoe khoang, nhưng những việc tôi làm là muốn góp sức lớn lao hơn với Việt Nam - nơi tôi có duyên gắn bó', Kyo York viết.

Status số 1

Thường nghe phụ nữ sợ mất chồng, nên phải giữ chồng. Nếu gia đình tan nát thì người vợ bị cho cái tiếng là không biết giữ chồng. Còn nếu gia đình hoà thuận vui vẻ thì lại nghe, không phải người vợ đó giữ chồng giỏi mà là người vợ đó có phước lấy được người chồng tốt...

Chồng mà ngoại tình thì vợ bảo: "Em vẫn là nhà của anh, anh đi rồi về lúc nào thì về". Vợ mà ngoại tình thì không có nhà để về!

Có một câu chuyện về việc người cha giải thích với cậu con trai của mình lý do tại sao ông lại thương cô con gái hơn, ông nói: "Là vì con trai của ba chỉ khóc lúc mới sinh, còn con gái thì khóc từ lúc mới sinh cho đến khi lìa đời...". - Tú Vi (diễn viên)

Status số 2

Sáng nay vừa bước ra đầu hẻm, một bà cụ liền gọi lại bảo: "Kyo, nhờ con mà mấy bà trong xóm không dám bỏ rác trước quầy hàng của bà nữa". Kyo ngạc nhiên hỏi: "Dạ, con có làm gì giúp bà đâu?". Bà cụ: "Mấy bà ấy xì xào, sợ thằng ca sĩ Tây ở xóm trong, nó mà chụp hình đưa lên Facebook là nhục mặt chết. Sáng nay thấy báo đưa tin cái vụ này nè!".

Haha... Đó, người có thói quen bỏ rác họ còn sợ quê mà thay đổi! Thế tại sao giờ này mà có bạn còn bình luận kiểu: "Sao mày không lo đi lụm rác mà đăng hình lên Facebook làm chi?".

Sẵn đây Kyo cũng chia sẻ, những người ngoại quốc ở lại và gắn bó với Việt Nam thì ít nhiều trong lòng họ cũng có một tình yêu thật sự với vùng đất này. Đừng đòi hỏi họ phải đi nhặt rác của những người thiếu ý thức, bởi phần lớn thời gian họ sẽ làm điều ý nghĩa và lớn lao hơn thế.

Những bạn hiểu sai vấn đề thân mến!

Phải chi mỗi lần các bạn "ném đá" khi ai góp ý vì mình sai, mình chưa tốt, mà "gạch đá" đó xây được trường học cho trẻ em vùng cao nghèo khó, thì Kyo cũng chấp nhận làm người nhận "gạch đá" mà không cần lên tiếng hay trả lời gì với các bạn.

Tôi không khoe khoang, nhưng những việc tôi làm là muốn góp sức lớn lao hơn với mảnh đất này - nơi tôi có duyên gắn bó, và tôi cảm thấy vui vì điều mình làm còn có số đông ủng hộ. Nên những điều bạn phẫn nộ hay chửi bới chỉ là một cơn gió nhẹ trong vô số các khó khăn, thử thách mà tôi phải đối diện trong những hành trình ý nghĩa của mình lên vùng cao, như rét buốt, vực sâu, đèo dốc, bùn lầy nguy hiểm..., có khi tưởng mình mất mạng. - Kyo York (ca sĩ)

Ca sĩ Kyo York rạng rỡ trao quà cho các em học sinh miền núi phía Bắc.

Status số 3

Ai có con nhỏ thì vấn đề chọn trường, gửi con đi học cũng chiếm một phần lớn tâm trí, sự bận tâm, thời gian và cả tài chính của mình để cho con một con đường học vấn tốt nhất.

Thật sự bất bình với cách hành xử giáo dục không ra giáo dục, kinh doanh không ra kinh doanh của ban giám hiệu ngôi trường này.

1/ Không nhất quán từ nguyên tắc, quyền con người, cho đến phát ngôn, hành động, xử lý vấn đề. Là một nơi "trồng người" nhưng hành xử thiếu chuẩn mực, nặng cảm tính như thế thì khó mà tin họ có thể dạy học sinh của mình có căn bản về ứng xử và chuẩn mực được.

2/ Thiếu cam kết với chính chất lượng quản trị điều hành, từ đó chất lượng "sản phẩm" đầu ra khó mà ổn định và chất lượng.

3/ Nếu đã dạy câu: "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", thì nhà trường cũng phải tự răn được câu: "Một ngày cũng là trò, nửa ngày cũng là trò". Là nhà trường mà không đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu, không quan tâm đến tương lai, tâm lý của học sinh sẽ ra sao khi cho thôi học một cách thô thiển như thế, chẳng khác nào đã không còn dạy cháu nữa thì từ nay sẽ không còn là thầy trò chi ráo!

Sẽ có nhiều người đồng tình hoặc không đồng tình chuyện phụ huynh phát biểu về cái cà vạt trên Facebook cá nhân, nhưng đó là quyền cá nhân và nếu có phát sinh tranh chấp thì đó là vấn đề tranh chấp giữa chủ thể là nhà trường và người phụ huynh đó. Chẳng có một nguyên tắc hay cơ sở lý luận nào chỉ ra rằng nó có liên quan đến đứa trẻ cả. Không thể dùng biện pháp trừng phạt một đứa trẻ để trả đũa, xử lý hành vi của một người lớn cho dù là đúng hay sai.

Đây là ngôi trường mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cho con của mình theo học, và những ngôi trường nào sau này có những nhà quản lý này làm việc tại đó.

Thiết nghĩ, trường hợp này cũng có thể coi là ngược đãi trẻ em. - Quang Huy (đạo diễn)

(Đạo diễn Quang Huy lên tiếng về việc một phụ huynh chê cà vạt đồng phục của trường xấu nên con chị bị đuổi học).

Status số 4

Mình nghĩ đá bóng thì quan trọng tỷ số thắng hay thua, đá giỏi hay dở thì kết quả vẫn là quan trọng nhất. Đi đá bóng về có người hỏi hôm nay đá thế nào.

- Ôi hôm nay đá hay lắm, tốt lắm.

- Thắng hay thua?

- Thua.

Còn có người hỏi đá thế nào?

- Ừ hôm nay đá dở lắm, kém lắm.

- Thắng hay thua?

- Thắng!

Vậy chọn cái nào? Người ta ai cũng đòi hỏi sự hoàn hảo, vừa thắng mà phải vừa đẹp nữa. Nhưng ngẫm lại cuộc đời chính bản thân mỗi người, mấy ai dám tự nhận mình hoàn hảo nhỉ.

Có những người tuổi trẻ tài giỏi lẫy lừng mà về già lại quá khổ, thậm chí không có cơm ăn, người ta cũng chép miệng và "Tiếc thế, tội thế" chứ ai chia sẻ được gì nhiều đâu. - Công Vinh (cầu thủ bóng đá)

Status số 5

Nhiều người suy nghĩ thật lạ, dùng thị phi để giết chết một con người.

Có nhiều người cũng rất lạ, tin lời thị phi để bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc với một con người.

Có nhiều người lại chỉ vì những lời thị phi mà sống trong đau khổ, suy sụp, tự mình giết mình.

Chúng ta vui hay buồn, xấu hay tốt, thân biết, Phật biết là đủ rồi. Thế gian đầy nghịch cảnh, càng thêm hoài nghi, rắc rối. Nếu đã lỡ sai lầm, thì sửa chữa nó. Đời còn dài, khi chúng ta chết mới hết chuyện.

Muốn cuộc sống cân bằng tốt, trì tụng nhiều lên và bớt bày tỏ. Cứ loanh quanh, luẩn quẩn trong việc phải giải thích, thanh minh thì thời gian đâu để làm việc của ngày mai. - Dương Yến Ngọc (diễn viên)

Status số 6

Lúc mẹ xa nhà, bạn ấy ôm ông ngoại và nói: "Con ước gì sáng mai ngủ dậy sẽ thấy mình đang ôm mẹ Vân".

Lúc mẹ ốm sốt, bạn ấy nhẹ nhàng lấy khăn mặt ướt đắp lên trán mẹ và lo lắng hỏi: "Người mẹ nóng thế này, con có được ôm mẹ ngủ không, có làm mẹ nóng hơn không?".

Lúc mẹ xấu xí nhất, bạn ấy vẫn vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ và an ủi: "Mắt mẹ xinh, môi mẹ xinh, mụn của mẹ cũng xinh mẹ ạ".

Làm gì khiến mẹ không vui là xin lỗi mẹ ngay lập tức, rồi không quên thộn mặt ra như là kẻ vô tội và ngây thơ nhất quả đất này, thế là mẹ lại hết giận ngay được!

Làm sao mà ông trời lại cho tôi có được tình yêu to lớn nhường này cơ chứ! - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

MC Thanh Vân Hugo và con trai.

Status số 7

"Con kiến" đã thắng "củ khoai".

Vụ việc người lái xe Lương Hoàng Mỹ được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang xét xử, chấp nhận khiếu kiện của anh đòi Trưởng công an huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang hủy quyết định xử phạt hành chính, trả lại tiền nộp phạt (1 triệu đồng) và bồi thường thiệt hại (8,75 triệu đồng) trong 35 ngày bị tước giấy phép lái xe, tại phiên tòa ngày 8/9 của TAND tỉnh Kiên Giang, cho đến hôm nay vẫn gây nên tiếng vang không nhỏ trong dư luận, không chỉ giới hạn ở địa phương này.

Mặc dù tính chất vụ việc khá đơn giản và số tiền đòi bồi thường không lớn, nhưng đây lại là một vụ việc khá điển hình trong mối quan hệ khá phổ biến của những người dân với cơ quan công quyền. Đặc biệt là giới hạn trong quan hệ của cán bộ, cảnh sát giao thông (CSGT) với các chủ xe, người lái xe. Lâu nay, người ta chỉ thấy việc xử lý một chiều của CSGT với người vi phạm, nhưng có không ít cán bộ, chiến sĩ CSGT có dấu hiệu lạm quyền trong việc xử lý, nhưng đa số, người bị xử lý phải chịu phần thiệt về mình, gây nên tâm lý bức xúc nhất định.

Cho nên, lần đầu tiên, việc một tài xế đứng đơn kiện và kiện thành công người đứng đầu một cơ quan CSGT như vậy đã cho thấy, khi người dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của mình, hiểu biết pháp luật thì những người đại diện cho cơ quan quản lý, bảo vệ pháp luật lại làm trái quy định, lạm quyền, khi hành xử sẽ không thể tự tung tự tác như trước được nữa. Qua đó, quy định luật pháp được tôn trọng cả về phía người dân (ở đây là người điều khiển phương tiện giao thông) và cả những người có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn pháp luật (CSGT).

Một điểm rất đáng chú ý là trong vụ kiện trên, tài xế Lương Văn Mỹ đã tham gia phiên tòa khi không có mặt luật sư bảo vệ, nhưng anh vẫn được Tòa án tuyên thắng kiện dựa trên những căn cứ, bằng chứng, lập luận xác đáng. Trong khi đó, phía bị đơn: có đủ cả Phó trưởng công an huyện, các cán bộ phòng CSGT tỉnh, thanh tra công an tỉnh…, một bộ máy hùng hậu đi theo, nhưng những bằng chứng, lập luận đều đuối lý và bị tòa bác bỏ. Ở đây, cần phải ghi nhận sự công tâm của các thẩm phán TAND tỉnh Kiên Giang khi họ đã đứng về người dân yếu thế để bảo vệ công lý, thực thi đầy đủ trách nhiệm pháp luật của mình - một việc mà không phải nơi nào cũng làm được. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, đáng tiếc, trong việc này, phía nguyên đơn, có đầy đủ chứng cớ lại không nhận được sự hỗ trợ tích cực nào từ phía luật sư hay của một cơ quan, tổ chức hỗ trợ về pháp lý của Nhà nước khác. Luật sư của nguyên đơn đã có hành động đáng xấu hổ khi cáo bệnh để không đi cùng thân chủ của mình đến Tòa án vào phút chót.

Trên thực tế, những vụ việc mà người dân bị xử lý, nhận phần thua thiệt trong quan hệ với cơ quan công quyền không phải là ít, nhưng cơ bản họ luôn thiếu phương tiện để tự bảo vệ mình. Họ luôn ở thế yếu hơn khi đối lập với cơ quan công quyền. Cho nên, khi có việc phải khiếu nại, kiện cáo, người dân hay chọn cách gửi đơn thư khiếu kiện lên cấp này, cấp kia, và thông thường, việc giải quyết hay đi theo các con đường lòng vòng, mất nhiều thời gian và hiệu quả thấp, nên niềm tin vào công lý của người dân bị giảm sút. Nhưng qua vụ việc trên, có thể thấy, nếu như Tòa án làm tròn trách nhiệm của mình, nếu các cơ quan nhà nước khác: Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp, Thanh tra… có những hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ hơn; các tổ chức hỗ trợ pháp lý của Nhà nước, của các đoàn luật sư cấp tỉnh hỗ trợ tích cực hơn cho người dân trong những vụ việc có dấu hiệu họ bị oan, sai… để kiện trực tiếp ở các tòa án, được xử lý công khai và công tâm như vụ xét xử ngày 8/9 vừa qua của TAND tỉnh Kiên Giang, chắc chắn, người dân sẽ biết đấu tranh, bảo vệ lợi ích của mình ở đúng địa chỉ nhất, chứ không phải chỉ gửi đơn thư, khiếu kiện vượt cấp… mà không biết khi nào được giải quyết như hiện nay. Và qua đó, đem lại niềm tin cho công dân vào luật pháp, và cũng buộc cán bộ, công chức Nhà nước, các cơ quan Nhà nước phải thực thi công vụ một cách minh bạch, công khai và đúng pháp luật. - Mạnh Quân (nhà báo)

Status số 8

Khi bạn dạy con trẻ, bạn phải mắng nó đúng việc nó làm sai, và khen nó đúng việc nó làm tốt, thì giáo dục mới hiệu quả. Còn rất nhiều bạn thì chỉ mắng lúc bực mình và khen thưởng lúc vui vẻ, như vậy con bạn sẽ không biết cái nào đúng, cái nào sai cả, mà nó chỉ biết cái sai lớn nhất là lảng vảng bên bạn khi bạn bực mình.

Đối với nhân viên của bạn, cũng tương tự thế. Khen thưởng, kỷ luật phải rõ ràng, nghiêm minh.

Ở bình diện lớn hơn, một xã hội, một nền giáo dục đang cố gắng thay đổi, cái họ làm có thể chưa tốt nhất, nhưng hãy nói để họ tiếp tục cải tiến. Chứ cái gì cũng chửi hết, họ trâng tráo cũng chửi, họ nhìn thấy khuyết điểm và xin lỗi, hứa điều chỉnh cũng chửi...

Sự không công chính trong việc thể hiện ý kiến chửi bới của các bạn như vậy sẽ còn tiếp tục làm cho các bạn ở trong một xã hội thiếu văn minh mà thôi.

Hãy chửi sao cho sáng suốt nhé! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 9

Gánh nặng của tình thương

Hình ảnh chú bé Syria đã đánh thức tình cảm của rất nhiều người. Và châu Âu gần như mở rộng hết mức vòng tay của mình cho những người tị nạn. Đấy là khi tình thương lên tiếng. Con người sống trên mặt đất này cần phải có tình thương, nhưng loài người tồn vong hay không lại còn phải nhờ vào lý trí.

Có ai biết được rằng, trong số những người tạo nên làn sóng di cư vào châu Âu hôm nay có bao nhiêu phần trăm là những phần tử IS được cài cắm vào, để tạo nên một cuộc chiến bạo liệt theo kiểu khủng-bố-du-kích ngay trong lòng châu Âu?

Có ai dám chắc chắn rằng 100% người nhập cư kia không có bất kỳ liên đới nào tới IS hay các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác? Có ai dám đoan chắc rằng các biện pháp an ninh tối tân nhất của châu Âu không thể nào bị IS hay Hồi giáo phiến quân vượt mặt?

Tất cả chỉ có một niềm tin duy nhất: Tình thương có thể cảm hoá được. Nhưng đó là một niềm tin không lý trí.

Tiên tri Vanga từng dự đoán, năm 2016, châu Âu sẽ gần như không còn người sống ở đó, một dự đoán "quái dị", "khó tin". Nhưng có lẽ nào, một cuộc tương tàn trong nội hạt châu Âu sẽ khiến chính chủ nhân của mảnh đất ấy phải chạy trốn khỏi nó, đến những vùng đất an toàn hơn, ở tư cách của những người tị nạn.

Lúc ấy, liệu có tình thương cho những người châu Âu trốn chạy? Hay chỉ có tình thương dành cho những người châu Âu có tiền?

Đó là cả một viễn cảnh dài, với nhiều suy đoán. Suy đoán nào cũng có lý, và hiện thực thì chỉ có một khả năng trong vô vàn khả năng được suy đoán mà thôi.

Nhưng có quá nhiều suy đoán, chứng tỏ thế giới này là một thế giới hoang mang... - Hà Quang Minh (nhà báo)

Status số 10

Tối qua bà dì của mình vào viện cấp cứu. Và bác sĩ bảo chỉ cần trễ 10 phút thôi thì bà sẽ tử vong, hoặc bại liệt hoàn toàn.

Bà dì mình là bác sĩ, nhận biết sức khoẻ bản thân tốt hơn người khác. Vậy mà cũng lâm vào hoàn cảnh không ngờ đến.

Hôm qua, giờ cơm tối, cả nhà gọi bà xuống ăn mà không thấy bà trả lời. Người giúp việc lên phòng thì thấy bà đang nằm ngủ nên để bà ngủ.

Ăn xong, con gái của bà, tức là cô mình, hôm nay có mua trái cây cho bà nên đã lên phòng gọi bà dậy ăn. Đó là xui khiến thế nào chứ bình thường cô mình ăn cơm xong là lên phòng cho con trai cô học bài chứ không qua phòng mẹ và vào tận giường bà ngủ như thế.

Bản thân cô mình cũng là bác sĩ nên nhận thấy nét mặt của mẹ mình tuy rằng như đang nằm ngủ nhưng có vẻ bất ổn, không bình thường. Cô mình lay bà dậy, nhưng bà không động tĩnh gì. Cả nhà lúc đấy cuống lên gọi xe cấp cứu. Vào đến bệnh viện, bác sĩ nói bà bị hạ huyết áp đột ngột dẫn đến bất tỉnh nhân sự. Nguyên do vì sao thì bà chưa khoẻ hẳn nên chưa thể hỏi được.

Nhưng qua chuyện này, mình chỉ muốn nhắc mọi người hãy quan tâm, chăm sóc, để ý hơn đến các thành viên khác trong gia đình. Đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bạn có thể mất họ cả đời. - Lâm Chu (độc giả chia sẻ)

Studs tổng hợp