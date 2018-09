10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Những ai cho rằng nên dùng tiền mua trang phục để làm từ thiện thì là chỉ nói một mà không nghĩ hai', chồng Thu Phương viết.

Đã là đàn ông, một là đứng thẳng dậy làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu, hai là ngồi bệt ngay xuống để cô ấy còn thấy thằng đằng sau. - Hồ Quang Hiếu (ca sĩ)

Có thằng cu học lớp 8 trường chuyên hẳn hoi, trong buổi ra mắt sách giáo khoa dám đứng lên chỉ trích (mà thực ra là chửi) Bộ Giáo dục nước nhà, thế là nhân dân cả nước vỗ tay ca ngợi thằng cu.

Có ông giáo sư Toán cũng vừa chỉ trích (mà thực ra là chửi) lãnh đạo một tỉnh là thần kinh khốn nạn vì một dự án chưa được phê duyệt, thông tin chưa hẳn đã chính xác, nhân dân cả nước trầm trồ chửi theo.

Có chị gái kia đi du lịch sang tận Italy, đến hội chợ thăm ngôi nhà Việt Nam, chụp vài pô ảnh, cảm thán vài câu về chất lượng hàng hoá trưng bày, thái độ phục vụ và so sánh với các bạn nước ngoài khác, nhân dân cả nước ôm đầu than khóc nhục quốc thể.

Có chuyện gì với nhân dân đất nước tôi vậy ạ? - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Mấy hôm mất ngủ, đọc tin thấy nhiều bé mới sinh đã bị bỏ rơi, bé thì ở góc tối đường bê tông Hà Đông, bé thì ở cửa chùa Nam Đồng. Ôm con bé nhà mình mà xót xa cho cho các bé kia. Sự chia ly đã là khởi nguồn cuộc sống, và thấy lòng tốt ở khắp nơi, của những mẹ đang có con nhỏ như mình đến sẻ chia. Đúng là dấu chấm hỏi ngơ ngác cho đời bé bỏng. Chỉ mong những kẻ sinh ra hãy biết sám hối mà quay về tìm con. Đói khổ thế nào thì cũng vẫn có thể nuôi được con. Bỏ con đi là dứt bỏ cả tình thương loài người cao nhất, bỏ đi nắm ruột của mình thì còn gì dã man hơn. Thương cho đứa trẻ, mong điềm dữ qua đi và điềm lành sẽ đến. - Khánh Linh (ca sĩ)

Trên đời,

Có ai thích để những lời chê bai, không phải góp ý, lọt vào tai không?

Có ai chê nghe khen, thích nghe chửi không?

Có ai đi yêu thương và ngọt ngào với kẻ thù không?

Và,

Có ai thành danh mà không có kẻ thù?

Có ai đẹp che xấu khoe?

Có ai quan tâm đến lời nói xấu của những kẻ phá hoại chỉ mong mình thất bại?

Có ai thích chủ động chọc ngoáy người khác cho dù họ không hề động chạm đến mình?

Kẻ bĩu môi luôn là kẻ thất bại.

Người mỉm cười ai hại cũng bằng không.

Cuộc đời dài rộng, chẳng việc gì phải ăn hay uống những thứ mình không thích và để tâm những kẻ mình không ưa. - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

Có một em xin mình add Facebook, mình add. Sau đó thấy trong một Facebook khác, em nói xấu mình. Mình xoá em ấy, giờ em ấy nhắn tin xin mình add lại. Chắc tại em không biết mình đọc được những dòng nói xấu kia. Đó là trên mạng xã hội.

Có một em quen biết lâu năm rồi, hay bảo thương mình nhất trên đời. Mình tin, thương lại. Mình tâm sự, em đi kể hết chuyện này đến chuyện khác của mình cho những người mà mình không muốn họ biết. Em vẫn vô tư. Chắc em không biết mình biết... Đó là ngoài đời thực.

Thật ra, sống trên đời không cần phải cho người khác thấy mình thế nào, mà quan trọng là bản thân thấy mình thế nào, biết mình đã làm gì... Thật may mắn khi trong Facebook không có thêm một người hai mặt, và may mắn hơn khi ngoài đời thật đã nhìn rõ mặt một người. - Tú Vi (diễn viên)

Trang phục như trang sức.

Tôi thường nói với mẹ nâu nóng rằng: "Trong thời buổi sống vội này, người làm nghề đứng trước công chúng như em chỉ có vài khoảnh khắc để ra mắt khán giả, và họ có thể sẽ không nhớ em nói gì, làm gì nhưng họ sẽ nhớ em mặc gì. Hãy khoác lên người em bộ trang phục nào làm em thoải mái, tự tin và tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ. Hãy dùng thời trang làm ngôn ngữ riêng của bản thân em, những chuyện khác để bố lo".

Mỗi ngành nghề đều cần có trang phục chuẩn mực để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ. Quan điểm của tôi là những bộ trang phục tôn vinh nét đẹp, dáng của mẹ bọn nhỏ thì tôi đều khuyến khích, cổ vũ và đôi khi phải ép nàng mua, vì đó là sự đầu tư cho công việc. Bạn bè ai cũng biết Thu Phương và tôi không thuộc diện thích hàng hiệu, tiêu chí của chúng tôi là sử dụng những món đồ nào thích hợp, thoải mái và đẹp, không nhất thiết là hàng hiệu.

Đôi khi người ca sĩ chỉ tập trung vào giọng hát mà không đầu tư cho ngoại hình lại bị khán giả cho rằng thiếu tôn trọng họ, thậm chí còn bị nói là bê bối. Đúng là cái nghề làm dâu trăm họ.

Mẹ nâu nóng không thích giải thích, nhưng quan điểm của tôi luôn cho rằng không ai sinh ra hiểu biết tất cả, nhất là những người không phải trong nghề, nên tôi luôn dành cho những người đó cũng như bản thân tôi một cơ hội. Những ai cho rằng mua đồ đắt tiền chỉ mặc một lần là sai hoàn toàn. Một lần là xuất hiện trên truyền hình, nhưng sau đó bộ trang phục ấy sẽ được sử dụng trong những show diễn khắp thế giới thì có gì là phung phí.

Còn những ai cho rằng nên dùng tiền mua trang phục để làm từ thiện thì là chỉ nói một mà không nghĩ hai. Trang phục là những công cụ, phụ kiện hỗ trợ người hành nghề đảm bảo vị trí của họ trong lĩnh vực họ đang tham gia và đảm bảo danh thu cho họ, từ đó họ mới có điều kiện để làm những chuyện khác. Không có bột sao gột được hồ? Có thực thì mới vực được đạo chứ! - Dũng Taylor (quản lý, chồng ca sĩ Thu Phương)

Người Việt Nam đến thăm nhà triển lãm Việt Nam ở Expo và ngay lập tức chê "nhục quốc thể". Còn các bạn Tây, đối tượng phục vụ chính, nghĩ sao, thì không thấy ai hỏi gì cả. Khi các bạn Tây có thể xếp hàng chờ đợi hàng giờ liền để vào thăm nhà triển lãm Việt Nam thì "người Việt Nam" lại phá hàng với lý do chỉ có một ngày ở triển lãm, vội. Khi các bạn Tây vui lòng tự lấy đồ ăn tại quầy (take away) thì "người Việt Nam" lại bắt bẻ nhân viên phải phục vụ tận bàn (theo cách ở Việt Nam). Vậy quốc thể ở đây là gì? Nhục hay không nhục? Cơ mà, các bạn trẻ giờ dễ nhục thật...

Việt Nam là một trong 5 nhà triển lãm được khách tham quan khen ngợi và là điểm đến đông nhất. Các báo chí nước ngoài thì ca ngợi giữa một rừng nhà triển lãm các nước toàn bê tông cốt thép mà nhà triển lãm Việt Nam lại làm bằng tre, rất thân thiện với môi trường và hợp chủ đề. Trung bình có 4.000 khách thăm nhà triển lãm mỗi ngày. Chưa thấy một vị khách nào nói điều không tốt về nhà triển lãm. Họ ngưỡng mộ khi thấy kiến trúc, chú ý tìm hiểu về lịch sử các đồ trưng bày, xúc động khi ngồi gần 1 tiếng để xem những tiết mục nghệ thuật dân tộc, và đồ ăn Việt Nam là một trong những thứ họ trông đợi nhất. Chỉ với 300 mét vuông mà nhà triển lãm trưng bày được tất cả những đồ vật qua những niên đại lịch sử của Việt Nam. Đồng nhất với nhà tre của triển lãm là trang phục dân tộc Tày (mà các bạn nói là quần áo của Tàu). Vậy mà "người Việt Nam" vẫn cứ chê.

Chốt lại là các bạn đọc gì cũng nên suy nghĩ một tí, đừng để những nhận định cảm tính lấn át lý trí. - Thiện Bình (độc giả chia sẻ)

Từ đêm qua, mình cứ canh cánh về câu chuyện này. Một người đàn ông câm, không nhà cửa, gia đình và một chú chó con mù hai mắt. Cả hai nương tựa vào nhau mà sống qua ngày...

Muốn làm gì đó, nhưng cứ lăn tăn mãi về việc làm như thế nào? Nghĩ đơn giản nhất ư? Quyên tiền, cho tiền...

Nhưng tiền đôi khi không giải quyết được vấn đề, mà nó còn có thể làm xáo trộn cuộc sống của họ cũng như làm con người biến chất. Biết bao bài học trước mắt chúng ta đã thấy, đã nghe (như câu chuyện thằng bé Hào Anh ngày nào). Đành rằng xuất phát điểm của tất cả đều từ lòng tốt, nhưng lòng tốt không đúng chỗ, làm không đúng cách sẽ để lại hậu quả đau lòng. Chưa kể đến lũ cú diều sẽ lợi dụng việc này để trục lợi...

Thế nên, mình tha thiết mong các hội nhóm, các tổ chức nào có ý định quyên tiền cho anh Ân thì nên suy nghĩ lại.

Họ còn cả cuộc đời dài phía trước phải vật lộn mưu sinh. Mình đang nghĩ cách nào đó thiết thực hơn: Một chỗ để hai chủ tớ trú qua những ngày Sài Gòn mưa bão, một phiếu ăn để họ không còn phải lo đến miếng cơm trong những ngày không kiếm được khách đánh giày mưu sinh, một thẻ bảo hiểm xã hội để nếu nhỡ mà ốm đau thì cũng có nơi chạy chữa... Những điều đó thiết thực hơn là bỗng nhiên cho anh một số tiền lớn hoặc những đồ đạc mà anh không cần; và nó cũng không làm xáo động cuộc sống vốn đã bình yên (về một khía cạnh đó) của hai người... - Le Truong Son (độc giả chia sẻ)

Trên đường đi học, trên chuyến xe bus số 39 từ quận 8, mình vô tình chứng kiến câu chuyện này.

Một người phụ nữ lớn tuổi dẫn theo một cô con gái đi khám bệnh. Cô bé bị đứt dây thần kinh bên phải từ nhỏ nên lớn lên bị khờ và hay co giật. Xe đang chạy thì cô bé bị co giật nhẹ, tay chân quíu lại. Người mẹ lo lắng, một tay vội kéo túi xách lấy thuốc, một tay giữ chặt con gái. Người đàn ông già với khuôn mặt phúc hậu ngồi bên cạnh vội quay sang giúp đỡ. Cụ xoa bóp chân tay cho cô bé, nhẹ nhàng mở từng ngón tay đang quíu chặt vào nhau ra. Bất ngờ cô con gái trẻ của cụ quay sang gạt tay cha mình ra và có vẻ cau có. Cô nhìn hai mẹ con kia bằng một ánh mắt sắc lạnh và chẳng màng thương cảm.

Cô bé kia được uống thuốc, khỏe hơn, ông cụ mỉm cười. Chuyến xe quay trở lại không khí im ắng.

P/S: Hai cha con, một dòng máu chảy trong người. Nhưng trước một nghịch cảnh, họ có hai hướng xử lý và hai hành động khác nhau. Tiếc cho cô con gái, không sở hữu được từ cha mình một trái tim nóng đỏ đầy yêu thương. - Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên)

Hôm qua, tôi có đọc một status của chị Kỳ Duyên. Chị kể chuyện gì đó tôi cũng không nhớ nữa. Một cậu trẻ trâu nhảy vào hỏi đại ý: "Kỳ Duyên ngủ với MC Nguyễn Ngọc Ngạn rồi phải không?". Với đa số người, chửi cái thằng hỏi câu mất dạy kia là điều nên làm. Chí ít, họ kiềm chế và lặng lẽ xoá thứ rác rưởi đó đi, block ngay lập tức.

Nhưng Kỳ Duyên trả lời: "Ngủ với nhau không sao, thức với nhau mới có vấn đề". Vậy đó, nhẹ như lông hồng.

Tôi khâm phục người đàn bà này, một nhan sắc không quá nổi bật nhưng luôn biết cách làm đẹp, một giọng nói đớt đớt không ra Việt chẳng ra Tây, tuổi không còn trẻ nữa... Chỉ bằng cái đầu, Duyên xây nên một đế chế MC còn rất lâu mới có người mong vượt qua chị.

Bữa trước xem một clip Trấn Thành đứng dẫn chung với Kỳ Duyên, Thành kể chuyện cười có chữ "vô duyên". Kỳ Duyên quay sang cười hơ hơ như cách chị vẫn thường làm. "Nè, đứng đây mà nói từ vô duyên là có tí động chạm đó nha".

Vậy đó, khi người phụ nữ thành công, xinh đẹp, hạnh phúc, luôn vui vẻ và hài lòng với bản thân, thì người ta sẽ không còn nghi ngờ, bon chen, đố kỵ hay sợ hãi những điều tầm thường nữa. Phụ nữ biết làm đẹp, có công việc tốt, yêu và được yêu, có bạn bè chân thành, có niềm tin vào tôn giáo thì cả đời bận rộn với niềm vui! - An Xinh Truong (độc giả chia sẻ)

