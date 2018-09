10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Tôi đã đưa Ngọc đi làm một thẻ ATM cho riêng mình, nạp 500.000 đồng gọi là tiền may mắn', Hùng Thuận viết về bạn diễn trong 'Đất Phương Nam'.

Bản sắc của showbiz Việt nằm ở chỗ nó tạo ra nhiều kẻ trộm nổi tiếng, tạo ra những kẻ trơ tráo lửng lơ lúc chính lúc tà không xấu hổ, kèm theo đó là một đám đông đần độn do bị đánh thuốc dài ngày.

Thật tuyệt vời, không thể tin nổi. - Đỗ Bảo (nhạc sĩ)

"Hai mươi năm", chỉ có ba từ, nhưng khi ai sống để mưu sinh trong nghệ thuật thì mới cảm nhận được quãng thời gian đó dài như thế nào...

Tôi từng là một ngôi sao và bây giờ chuyên đóng vai phụ, tôi không hề buồn vì điều đó, bởi sau ngần ấy năm, tôi hiểu và thuộc lòng cái định nghĩa về showbiz. Tôi hiểu được giá trị của đồng tiền, biết rõ hai chữ gọi là "đạo đức". Đã từ rất lâu, tôi và Phùng Ngọc không liên lạc, chắc hơn 10 năm. Khi đọc báo, tôi thật sự xót xa và tôi hứa sẽ làm những gì trong khả năng của mình để giúp anh ấy...

Tôi đã xài số điện thoại này hơn 8 năm và rất nhiều người biết số của tôi, làm sao tôi có thể biết được đúng là anh ấy trong hàng trăm số gọi cho tôi tự xưng là "Cò"? Và đặc biệt hơn nữa là gọi vay tiền? Làm sao tôi biết được đó là ai? Đối với tôi, bạn bè khó khăn hoạn nạn, tôi sẽ giúp trong điều kiện có thể, nhưng tôi không có trách nhiệm với ai cả ngoài gia đình tôi. Tôi không giàu có, tôi cũng phải vác balo chạy xe máy miệt mài đi làm để lo cho ba mẹ.

Sáng nay tôi gặp Ngọc ở toà soạn báo, bây giờ Ngọc đã mổ xong ngón tay và tất cả chi phí bệnh viện sẽ lo nên các bạn cũng nên yên tâm phần nào về Ngọc. Tôi có hỏi anh ấy cuộc sống bây giờ cần nhất là gì? Anh ấy trả lời: "Chỉ mong có một số vốn để làm ăn". Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xung quanh cuộc sống hiện tại. Tôi nhìn Ngọc rất lâu, chỉ trông chờ anh ấy nở một nụ cười của quá khứ. Chỉ khi bạn phóng viên đặt ra câu hỏi về kỷ niệm của chúng tôi trong "Đất Phương Nam" thì nụ cười ấy mới xuất hiện...

Bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã hoàn thành. Tôi sẽ không tham gia một chương trình hay trả lời một câu hỏi nào nữa, vì bây giờ những lời nói hay bất kỳ hình ảnh nào của tôi cũng trở nên thừa thãi và vô nghĩa.

Tôi đã đưa Ngọc đi làm một thẻ ATM cho riêng mình, tôi cảm thấy vui vì điều đó. Tôi có nạp cho Ngọc 500.000 gọi là số tiền may mắn... - Hùng Thuận (diễn viên)

(Diễn viên Hùng Thuận lên tiếng sau khi đọc bài báo với nội dung kể về việc anh từng chặn số điện thoại của Phùng Ngọc vì hỏi vay tiền anh).

Nhân vật An và Cò trong phim "Đất Phương Nam" do Hùng Thuận và Phùng Ngọc thủ vai.

"Con gái à, nếu sau này con có đi đâu, dù là event nhỏ hay chương trình lớn, hãy nhớ rằng đừng tự động ngồi hàng đầu nếu người ta không để tên con trên ghế" - mẹ tôi nói. Tôi lại hỏi: "Vì sao vậy mẹ?". "Con à, lỡ con đang ngồi hàng đầu nhưng đó không phải chỗ dành cho con, họ sẽ mời con đi chỗ khác, lúc đó có phải xấu hổ không? Ngược lại, khi con ngồi ghế phía sau mà được người ta mời lên hàng đầu ngồi thì sao? Có phải đó là vinh dự hơn không con?".

Đây là điều mẹ dạy tôi cách đây gần 10 năm. Qua lời mẹ dạy, tôi hiểu được con người ta hơn nhau không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền hay tài năng, mà hơn nhau còn ở cách ứng xử. Đã là người, ai cũng có cái tự cao của mình, cái tôi của mỗi người, không ai muốn đem ra so sánh hơn thua, thế nhưng đôi lúc không phải người khác sẽ nghĩ giống như mình. Vậy nên, con người ta như thế nào đều được thể hiện trên mọi hành động và cách sống của họ. Hãy sống để tự hào chứ đừng sống để bị cười chê. - Trúc Diễm (Hoa hậu Thời trang 2007)

Sao có mỗi cái vụ anh trai Tây ngồi xuống xỏ giày cho bạn gái thôi mà chị em cứ xuýt xoa khiếp thế nhỉ.

Trai Việt mình có thể không biết mở cửa xe cho phụ nữ nhưng cũng có nhiều hành động ngọt ngào và đáng cảm phục hơn nhiều. Thật! Văn hoá khác nhau thôi, chứ đừng chỉ thông qua hiện tượng mà phủ nhận toàn bộ như vậy là không công bằng. - Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Một ngày của "ông bố bỉm sữa" nhà em bắt đầu với tiếng chuông báo thức lúc trời chưa sáng hẳn. Bố em lao đến công ty họp hành, phi sang tiễn đoàn khách đi Bãi Lữ mấy ngày, rồi lại hộc tốc về đón em và mẹ đi khám lại, hết cả buổi chiều.

Đưa mẹ và em về nhà rồi, bố chẳng được ăn tối, lại tất tả lái xe lên Hoà Lạc để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn sáng mai. Bố thật là một tấm gương về sự chăm chỉ cho em học tập. - Thái Thùy Linh (ca sĩ)

Chiều nay con trai đi chơi với mấy anh chị. Mưa lốc quá to, mẹ ở nhà lo, dù biết con an toàn. Và thật bất ngờ khi con lấy máy của anh gọi về, hỏi mẹ tối phải đi làm mưa to thế này có nghỉ được không. Con bảo sợ, chỉ muốn về với mẹ, và con nhắc đi nhắc lại là mẹ có thể tìm cách nào xin hoãn việc vì lo cho mẹ, sợ nhỡ đi đường cành cây đổ vào xe... Mẹ khẳng định mãi là sẽ ổn mà đến tận khi gần cúp máy con vẫn nhắc lại là con lo cho mẹ, sợ mẹ gặp nguy hiểm...

Cúp máy rồi, nước mắt mẹ dâng lên. Cám ơn con đã biết lo cho mẹ, yêu con... - Thảo Vân (MC truyền hình)

MC Thảo Vân và con trai.

Người ta con đại gia còn đi làm thế này, mình bán đồ online thì có gì đâu. Ngày xưa mình còn đi bưng phở, làm quán nước mà có người còn bảo gia đình khá đi làm chi vậy em, để công việc cho người cần hơn. Giờ bán hàng online thì lại kêu lấy chồng ca sĩ làm mất mặt chồng. Nghe cáu ghê!

Tư tưởng một số người Việt Nam mình thích ăn sung mặc sướng, đặc biệt là thích phụ thuộc vào người khác. Mẹ mình bảo, có bao nhiêu tiền mẹ lo đều cho bốn đứa đi học, coi như đó là tài sản kiến thức mẹ cho. Sau này dùng nó để nuôi sống bản thân. Đừng ỷ lại vào cha mẹ, lúc vấp ngã không có cha mẹ thì chẳng có ai nâng.

Mình thấy tự lập tự chủ vẫn hay hơn, nó giúp bản thân mình rèn luyện và học hỏi được nhiều thứ, nhất là nhịn nhục để cố gắng. - Yến Phương (vợ ca sĩ Lam Trường)

(Yến Phương tâm sự sau khi đọc thông tin cậu út nhà chồng Hà Tăng đang làm nhân viên bán quần áo).

- Cậu từ đâu tới, Nhật à?

- Không.

- Hàn Quốc?

- Không.

- Thái Lan chăng, nhưng cậu không giống Thái Lan lắm nhỉ?

- Không phải Thái Lan.

- Thế chẳng nhẽ cậu là người Trung Quốc?

- Không. Tớ là người Việt Nam.

- Việt Nam à? Cũng giống Trung Quốc thôi.

- Giống là giống thế nào. Nhìn đi, tớ đẹp trai hơn chúng nó, cao hơn chúng nó và ẩm thực của bọn tớ ngon đến mức không thèm mở nhà hàng tùm lum như các cửa hàng đồ ăn Tàu bên này, mà chỉ nấu ăn tại nhà để đãi những người không biết Việt Nam là gì.

- Vậy à? Thế đặc sản ẩm thực của các cậu là gì?

- Phở và nem. Hôm nào qua nhà tớ ăn đi.

Trò chuyện ngắn với một cậu bạn của bạn là người Italy. Hắn không hề biết gì về Việt Nam cả. Một trong những cách cho hắn nhập môn về Việt Nam trước tiên không phải là đưa cho hắn một cuốn sách lịch sử về chiến tranh, mà cho hắn ăn đồ Việt. Tình yêu thường đến đầu tiên qua dạ dày. - Trương Anh Ngọc (nhà báo)

Đi vệ sinh trong toilet quán nhậu, nghe bên ngoài có tiếng chuông điện thoại, sau đó là tiếng phụ nữ. "Alo con gái hả? Mẹ nè. Con còn thức hả? Con nói với ba, tối nay mẹ được khách cho hai chục ngàn. Chút về mẹ mua cho hai cha con hộp bắp xào với hai trứng vịt lộn". Đoạn thoại ngắn ngủi mà sao thấy yêu quá! - Ngô Thiên Chương (phóng viên)

Hôm đó, có một bà mẹ đơn thân đăng trong một group mà tôi tham gia, hình chụp status của con gái cô ấy với nội dung hơi ganh tỵ một tí khi nghe bố (chồng cũ của cô ấy) sắp có em bé với vợ mới. Và cô ấy bực tức đến phát điên, nói rằng chồng cũ làm tổn thương con bé con. Trong group nhiều người khuyên giải, phân tích, can ngăn nhưng cô ấy chẳng giảm sự giận dữ bao nhiêu.

Theo tôi thống kê, sau khi ly dị thì hơn 95% các cặp vợ chồng Việt Nam đều căm thù nhau, đặc biệt người phụ nữ thì có thể lên đến 99%. Sự căm thù đó do:

(1) Hai bên kết thúc hôn nhân quá trễ khi mâu thuẫn đã tạo thành sự căm thù.

(2) Sự kết thúc không chuyên nghiệp dẫn đến tranh giành không công bằng về tài sản, con cái.

(3) Cuộc sống sau ly dị không vui vẻ hạnh phúc và đều có tâm lý đổ lỗi cho người kia.

(4) Sự không tương đồng về cuộc sống và hạnh phúc của hai người sau ly dị dẫn đến sự ganh ghét, tại sao tôi thì khổ mà nó thì hạnh phúc?

Và khi đã căm thù, giống như bạn đeo một chiếc kính loạn thị trên mắt vậy, bạn sẽ nhìn mọi thứ xung quanh bị biến dạng, căm thù càng lớn thì độ biến dạng càng cao. Và khi đó, cái gì bạn cũng sẽ ghép tội được ngay và luôn!

- Phụ cấp trễ: Đồ vô trách nhiệm, con không lo, lo lấy tiền chơi gái.

- Dạy con tí, nó giận: Đừng có hại con tôi, hại đời tôi chưa đủ sao?

- Không đến thăm con đúng hẹn: Vô trách nhiệm, thua con thú.

- Thăm con nhiều hơn: Muốn đầu độc nó, mua chuộc nó chống lại tôi hả?

Vân vân và vân vân... Tất cả mọi thứ đều trở nên tiêu cực và độc ác cả. Kể cũng không sao cho hai người, nhưng nếu nhìn vào bọn trẻ thì sự căm thù đó sẽ như là thuốc độc ăn dần mòn tâm hồn của tụi nó!

Tôi không thể nói các bạn đừng căm thù nhau nữa vì điều đó là gần như không thể, nhưng chỉ muốn cho các bạn hiểu rằng bạn đang thiêu đốt, tẩm độc vào tâm hồn con bạn mà không hề nhận ra vì bạn đeo cặp kính loạn thị 100 độ rồi!

Vậy thì hãy đừng tác động gì nhiều đến con bạn, càng ít càng tốt là đỡ hại cho nó đấy! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

