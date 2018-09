10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Ngày xưa đồ hiệu thích là mẹ dắt đi mua ngay. Giờ 28 tuổi mới biết đi làm là gì, cày một lúc 2-3 công việc', vợ Baggio viết.

Nhiều chị em cứ nghĩ rằng hết lòng phục vụ chồng con, không nhất thiết phải chăm sóc chính bản thân mình thì sẽ có hạnh phúc gia đình, nhưng đôi khi hạnh phúc gia đình lại tan vỡ vì người vợ ấy chưa biết yêu chính bản thân mình.

Đọc lại mail của một chị khán giả thấy thương quá. Sắp 8/3 rồi. - Mỹ Linh (ca sĩ)

Hôm qua nói chuyện với mẹ, khoe mẹ rằng giờ con của mẹ thay đổi rất nhiều rồi, giờ riết thành "bần cố nông" rồi. Ngày xưa còn ở với bố mẹ, chả làm gì ngoài đi học đi chơi về ăn lại ngủ, 1 năm shopping không biết bao nhiêu lần, túi xách đồ hiệu thích là mẹ dắt đi mua ngay. Thế mà giờ có gia đình riêng, 28 tuổi mới biết đi làm là gì, cày một lúc 2-3 công việc, áp lực có, bỡ ngỡ có, cái gì cũng một mình tự vượt qua. Khi biết kiếm được tiền rồi thì lại tằn tiện, hết dám nghĩ đến bản thân nhiều, thậm chí Tết cũng không dám sắm đồ mới vì nghĩ cả năm bố mẹ đã hay mua đồ gửi về rồi, không cần mua thêm. Giờ đây thích một cái túi, một đôi giày mắc tiền cũng đắn đo suy tới nghĩ tới lui, xong lại thôi, mua cái rẻ mà xài, tiết kiệm tiền cho tương lai...

Mẹ nghe tuy có xót con gái nhưng thấy được đó là cái hạnh phúc, nhẹ nhõm vì cuối cùng con gái đã trưởng thành, biết quý trọng mọi thứ. Chỉ có điều, mẹ mong con gái sớm bớt nóng nảy, bớt quan tâm nhiều đến những người không ra gì, tập thương lấy thân, bảo vệ sức khỏe..., vì con thương thân có nghĩa là đã thương bố mẹ rồi! Con yêu bố mẹ! - Quỳnh Trâm (vợ diễn viên Baggio)

Tiết lộ một số nhận định về phụ nữ:

- Đàn ông rất ngán phụ nữ nói nhiều, vì vậy muốn trở nên hấp dẫn, thay vì nói 10 câu, bạn chỉ nói 2 câu thôi.

- Phụ nữ bộc lộ bản chất rõ ràng nhất khi họ cư xử với con cái, cứ quan sát, bạn sẽ thấy ai dịu dàng, ai kiên nhẫn, ai nóng nảy, ai luộm thuộm, ai nghiêm túc, ai trách nhiệm, ai ghê gớm đáo để.

- Muốn biết một người phụ nữ biết cách chăm sóc bản thân đến đâu, hãy nhìn những thỏi son môi của cô ấy. - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Xem 50 Shades of Grey, tôi không thấy tình dục là vấn đề chủ yếu của phim, mà là mối tình nặng tim nặng óc của hai nhân vật chính. Rõ ràng là yêu, nhưng sao xa cách thế. Gần đó mà xa đó. Rõ ràng là lãng mạn, sao cứ tỏ vẻ lạnh lùng. Anh bị tổn thương vì cuộc đời, và anh cũng làm tổn thương cô gái của mình, yêu lắm và đau lắm. Cứ nghèn nghẹn. Xem xong tim đập nặng nề. Hình như mối tình của tôi cũng nặng nề như thế. Nhiều u uất quá...

Sao người ta yêu nhau mà không nhẹ nhàng với nhau được vậy? Cứ làm khổ nhau nhiều thế? - Xuân Lan (người mẫu)

Phương Tây, thiên tài toán học Alan Turing - người hoá giải hệ thống mật mã điện báo Enigma của quân đội phát xít Đức - giúp Thế chiến thứ 2 kết thúc sớm hai năm, cứu sống 14 triệu sinh mạng con người và là cha đẻ của công nghệ máy tính điện tử hiện đại. Sau chiến tranh, thiên tài này bị ép chọn lựa hình phạt “thiến" hóa học như một bệnh nhân tâm thần, để rồi chết dần mòn và chọn cách tự sát sau đó một năm do thừa nhận mình đồng tính, lúc đó mới khoảng 30 tuổi.

Ở phương Đông, thái tử buộc phải chọn cách giả vờ chặt đầu người tình để che giấu tình yêu đồng giới của mình, sau đó vẫn không thoát khỏi tù đày của xã hội.

Tại đâu đó, với những hình ảnh quen thuộc trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người phải giả vờ cưới vợ trong nước mắt và bi kịch để chứng tỏ với xã hội rằng mình là người "bình thường". Mỗi một thế hệ, một văn hoá, mỗi hoàn cảnh, đất nước... đều có những bi kịch nhận thức lệch lạc về các vấn đề đồng giới, phân biệt chủng tộc, đẳng cấp...

Mình thì đơn giản lắm, mình phân con người thành hai loại là người tốt và kẻ xấu. Già, trẻ, gái, trai, gay, les, giàu nghèo, địa vị... không nằm trong phân loại của mình. Với mình, ai cũng có quyền! Cuộc đời còn gì thi vị khi cố gồng mình trong vỏ bọc hèn nhát của hình ảnh mà những người khác muốn mình trở thành? Mình từng bỏ phí thời gian trở thành một người không phải là mình và mình cảm thấy rất hối hận.

Vậy năm mới chả chúc gì cao sang, chỉ chúc mọi người có thể mạnh mẽ để được sống là chính mình. Hãy ngẩng cao đầu khi bạn yêu một người chân thành, và dám chiến đấu vì nó. Chẳng có gì sai và đáng hổ thẹn với tình yêu chân thành và đủ mạnh. Chỉ thật sự xấu hổ khi sống mà không được là bản thân mình. - Huỳnh Minh Thuỷ (ca sĩ)

Mọi người chưa bao giờ say xỉn thì xin đừng phán kiểu "Đáng tội lắm. Trị cho nó chừa. Say mới lòi ra bản chất". Xin thưa, vấn đề là chúng ta cố đừng để say quá đà. Chứ quá đà rồi thì chẳng còn tự chủ hành vi nữa. Say xỉn thì một giáo sư vẫn có thể có hành vi khiếm nhã chứ đừng nói đến người vốn có tính ngang tàng...

Tui chơi với Trang mấy năm, không lâu nhưng tui hiểu. Lúc nào cũng bô bô miệng mồm, nói năng chẳng giữ lời, tính tình bộc trực pha chút lưu manh, có khi hành vi quá đà, nhất là ở chốn công cộng. Nhưng nghe ai có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thì nó là người đầu tiên xung phong. Anh em đi nhậu về nửa đêm, xỉn tè le nhưng thấy người cơ nhỡ, nó vẫn bảo "Anh trai quay đầu xe lại" để hỏi thăm và lấy tiền cho...

Làm sai thì phải xử. Nhưng cuộc sống này rất cần dư luận công tâm rạch ròi. Cái nào ra cái đó. Đừng kiểu giậu đổ bìm leo. Không biết rõ người ta thì tốt nhất đừng phán. - Ngô Thiên Chương (phóng viên)

(Phóng viên Ngô Thiên Chương lên tiếng về vụ người mẫu Trang Trần bị bắt vì hành vi lăng mạ công an).

Mấy hôm nay chúng ta đang chê bai bộ đồng phục mới của Vietnam Airlines. Ban đầu mình cũng thấy hệt như các bạn, xấu quắc so với bộ trước kia! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hình như mình trật lất! Bởi vì đây đâu phải là sàn diễn thời trang hay sân khấu, mà đây là vị trí công việc có nhiệm vụ phục vụ hành khách. Vì vậy, đồng phục phải phù hợp với vị thế và công việc đó! Bộ đồng phục mới tuy xấu hơn, nhưng ra dáng nhân viên phục vụ hơn và chắc chắn thoải mái, thuận tiện hơn cho công việc của họ.

Người Việt Nam ta xem tiếp viên hàng không là ghê gớm, cao xa lắm, nhưng đối với nước ngoài, họ chỉ là nhân viên phục vụ cao cấp mà thôi, vì thế khách hàng sẽ thấy hài lòng hơn nếu có đồng phục ra dáng phục vụ. - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Chị em đã hy sinh như thế nào?

Chị em chỉ vì chồng con mà đã thay đổi rất nhiều... Thế này nhé:

[. .] 5 tuổi

(. .) 13 tuổi

(.)(.) 18 tuổi

(. Y .) 25 tuổi

(^v^) 25 tuổi nhưng đi "bơm"

(oYo) 30 tuổi

././ 40 tuổi

l./.l 50 tuổi

Trong khi đó, anh em chỉ thay đổi:

( o,o ) hồi trẻ con

( o!o ) hồi dậy thì

( o,o ) hồi về già

Thế mà cứ tinh vi... Đàn ông quá đơn điệu. Xét cho cùng, đàn ông sinh ra trên đời chỉ làm nhiệm vụ phối giống thôi, phải không các mẹ? Đã thế lại còn lâu cai sữa... Chỉ vì cái thói không cai sữa mà chị em (.)(.) đã trở thành ././ Đã thế mà ra đường chỉ thích nhìn ( . )( . ) Đúng là toàn bọn vô ơn, các mẹ nhỉ! - Hiếu Chí Trần (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Mấy hôm nay rộ lên cái bài "Trả lại Bà Nà cho người dân Đà Nẵng", đọc mà thấy buồn cười. Mình đã đi dã ngoại nhiều nơi hoang sơ, vốn cũng rất đẹp và nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Đến đó nhìn thấy vết tích phá hoại cảnh quan, xả rác bừa bãi bởi những kẻ kém ý thức từng ghé qua. Mình ước giá như nó có sự quản lý và đầu tư sẽ tốt hơn.

Đâu có khác gì Đà Nẵng mười mấy năm về trước. Bãi biển toàn rác, kim tiêm của bọn nghiện hút, đi tắm còn bị trấn lột. Bà Nà cũng thế. Khung cảnh đìu hiu, một năm chả được nhiêu người cất công lên đó thưởng ngoạn bởi đường đèo hiểm trở. Nay đổ tiền vào đầu tư, biến Bà Nà thành một địa điểm du lịch đắt khách nhất Đà Nẵng, mỗi năm kéo theo hàng triệu lượt khách du lịch ở mọi nơi, đem lại nguồn thu lớn cho thành phố.

Tất nhiên song song với việc đầu tư là kinh doanh và quản lý. Các vị không hài lòng với phương thức kinh doanh, quản lý, các vị có thể ý kiến, nhưng đừng nhân danh người dân Đà Nẵng đòi lại Bà Nà Hills hay kêu gọi tẩy chay nó trong nỗ lực phát triển du lịch của thành phố. Đó là cái thói "được voi đòi tiên" xuất phát từ bản chất ích kỉ. Các vị muốn mạo hiểm, tiết kiệm hoặc không thích dịch vụ, nhưng vẫn còn rất nhiều người khác thích điều ngược lại. Cái gì là của các vị mà đòi? Thời còn khó khăn, thành phố chưa có khả năng quản lý chặt chẽ nên nhiều vị được tự do chơi bời, nhầm tưởng là miễn phí chứ chẳng có gì là miễn phí cả. Chơi là phải tốn tiền. Hãy làm quen với việc đó. Đi trên đường còn phải trả phí đường bộ nữa là. - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)

Nước ngoài thích dùng từ "porn" hơn là "sex". Và cái ý nghĩa của từ "sex" đối với người Việt Nam khác người Mỹ.

Việc tìm hiểu về "sex" là nhu cầu chính đáng và cần tôn trọng, không có gì phải phê phán và xấu hổ cả. Một cậu bé 18 tuổi nên được xem một bộ phim người lớn với bạn bè để khẳng định mình. Tình dục có khả năng làm cho con người trở nên trưởng thành và có trách nhiệm với xã hội. Việc giáo dục giới tính là điều kiện quan trọng hình thành nhân cách con người. - Phạm Thị Thảo (độc giả Chơi blog chia sẻ)

(Độc giả Phạm Thị Thảo lên tiếng sau khi đọc thông tin về vấn đề Việt Nam xếp thứ hạng cao trên thế giới về việc tìm kiếm từ khóa "sex").

