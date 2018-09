10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Thái Chiêm giàu không? Một ca làm ngực lời chừng 800 - 1.000 USD. Có ngày Thái làm 8 ca', đồng nghiệp bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái viết.

Status số 1

Những bình luận không nên có nhất trên Facebook:

- "Add friend đi": Nếu họ muốn, họ sẽ chủ động làm điều đó, đừng ép họ phải add bạn khi bạn có thể follow, họ rất bận và cũng không có nhu cầu kết bạn ảo!

- "Cmsn" hay "snvv": Đã có lòng chúc thì chúc cho thành câu, chứ chủ nhân của sinh nhật sẽ không vui chút nào khi nhận được những lời chúc đãi bôi ngắn ngủn cho có này của bạn đâu.

- Mỉa mai hay chê bai: Bạn đã không thích họ, tốt nhất đừng vào Facebook của họ, mất công gây thù chuốc oán, người ta block thì hết theo dõi! - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

Status số 2

- Bí quyết giúp bạn thành công tại Miss World Vietnam?

- Gò má cao và sự quyết liệt. Gò má cao giúp tôi khác biệt và nổi bật. Sự quyết liệt giúp tôi luôn kiên định với con đường mình đã chọn và mục tiêu tôi đề ra.

Ngày thứ 2 sau đêm đăng quang, tôi chẳng biết phải viết gì đăng lên Facebook sau gần 3 tháng tách biệt với mọi thông tin, liên lạc. Có lẽ cũng không cần phải nói quá nhiều nữa nhỉ.

Bài đăng đầu tiên chắc đơn giản dành để cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn các huấn luyện viên, ban giám khảo, ban tổ chức, các nhiếp ảnh gia, stylist, nhà thiết kế, ban biên tập, quay phim, âm thanh, ánh sáng, sân khấu... Đặc biệt là những khán giả luôn đồng hành, ủng hộ cuộc thi, nhất là luôn quan tâm dõi theo từng bước đi của Khuê.

Chiếc vương miện chỉ là khởi đầu, Khuê hy vọng trong suốt hành trình này, Khuê sẽ luôn nhận được sự yêu mến và công nhận từ tất cả mọi người. Khuê xin cám ơn! - Lan Khuê (Hoa khôi Áo dài 2014)

Hoa khôi Áo dài 2014 Lan Khuê.

Status số 3

Cơm và phở.

Có người ví vợ là cơm, bồ là phở. Nếu đúng như thế thì Dũng xin chọn cơm. Như lời bạn nói, phở dễ ăn hơn khi mệt mỏi, nhưng cơm thì chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào. Cơm là một điều tất yếu cho đời sống, phở là sự lựa chọn nhất thời. Cơm là điều chúng ta cần, phở là điều chúng ta muốn. Chỉ có những điều chúng ta cần mới là mãi mãi. Nếu nói đến những điều chúng ta "muốn" thì nhiều lắm, nhưng thật sự chúng ta có "cần" những thứ đó để sống hay không? Ông bà có câu "ham muốn" càng nhiều thì oan trái càng nhiều. - Dũng Taylor (quản lý, chồng ca sĩ Thu Phương)

Status số 4

Mấy hôm nay được chồng dậy sớm đưa đi làm 7h, mặc dù có những ngày tới trưa hoặc chiều anh ấy mới phải có mặt ở cơ quan. Hàng sáng, cứ thấy người người chen lấn xô đẩy nhau đến mức gây ra tai nạn giao thông; không chịu chờ đợi thêm 30 giây đèn đỏ; ôtô thì đi 1 bánh trên đường, 1 bánh trên vỉa hè vì không chịu được là đường quá nhỏ để có 2 làn xe ôtô... Một trong những lý do cũng là dân số quá đông tại thủ đô và mỗi gia đình khi có điều kiện là phải sắm cho mình một phương tiện giao thông riêng để "có sự chủ động"... Xã hội đã phát triển đến mức để có tâm lý này. Tuy nhiên, chưa đủ phát triển để mỗi người có ý thức chấp nhận chịu đựng được một sự bất tiện cá nhân nhỏ vì một cái gì lớn hơn (xã hội).

Vừa đi vừa nghĩ trong đầu là nếu mỗi chiếc ôtô và xe máy có thể kết hợp để chở trên 1 người thì có thể giảm số lượng phương tiện trên đường đang kể. Bên Mỹ và một số quốc gia khác có thói quen "carpool" vừa tiết kiệm tài chính, thời gian, và đỡ lượng xe lưu thông trên đường. Vượt qua được sự "bất tiện" ban đầu có thể đưa đến kết quả rất tốt mà - mấy hôm được chồng đưa đi làm, thấy tình cảm hơn nhiều. - Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)

Status số 5

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã nửa năm bố mình đi làm biền biệt, mấy tháng lặn mất tăm ở Hàn, khi ở nhà cũng chẳng khá hơn nhỉ! Bố chỉ kịp về ngả lưng một chút, lúc ấy, các em đang say ngủ và bố lại đi khi các em còn đang ngon giấc.

Chúng mình nhớ bố! Và mẹ cũng thấy hơi mỏi lưng.

Mẹ đi làm, đưa bạn lớn đi học, dẫn bạn lớn đi chơi, thức đêm ôm bạn bé, chăm bạn bé ăn, mẹ là nhiếp ảnh gia, là quan tòa, giúp việc, cô tiên, là phù thủy độc ác... Ôi! Mẹ thấy nhiều lúc mẹ thực sự đóng vai ác (vai này mọi khi bố hay đóng).

Thỉnh thoảng mẹ cũng phát điên với sự lèo nhèo, mè nheo của các em. Nhưng rồi lòng mẹ lại mềm nhũn ra bởi cái dụi dụi vào lòng của bạn bé, cái ôm siết của bạn lớn và câu nói: "Mẹ bế con như bế em Khải Nguyên đi!".

Năm mới bố vẫn vắng nhà, mẹ đưa các em đi chơi với bà, với dì Trang nhưng mẹ không buồn vì mẹ thấy chúng mình yêu thương nhau. Mẹ vui vì dạo này ít bị bà ngoại càm ràm, vì dì Trang đã lớn hơn, biết quan tâm đến gia đình, các em ngoan, rất "trật tự" khi bị mẹ kỷ luật và trên hết là mẹ biết bố cũng muốn về nhà thay mẹ làm "siêu nhân". - Đan Lê (diễn viên)

Status số 6

Chẳng biết chuyện này đúng sai đến đâu nhưng đọc xong thì lặng người và buồn. Mình nghĩ rằng ngoài xã hội có rất nhiều việc làm khác để mưu sinh. Nếu ai đó cảm thấy mình không thể có tấm lòng bao dung, không thể đủ kiên nhẫn và tình yêu thương để dạy dỗ những mầm non thì tại sao lại chọn nghề nhà giáo...? - Thúy Vinh (cựu người mẫu)

(Thúy Vinh lên tiếng về sự việc trong bài báo "Nữ sinh lớp 6 tử vong sau khi bị cô giáo phạt").

Status số 7

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái học dưới mình một năm, có một thời gian công tác chung, mình làm lớn hơn tí ở một bệnh viện tư nhân.

Bác sĩ Thái Chiêm trẻ, nhưng nhanh chóng trở thành cao thủ trong nghề thẩm mỹ, đặc biệt với cú "đặt túi ngực bằng nội soi". Nếu xét về chuyên môn thì chả có gì, nhưng về mặt marketing thì mình đánh giá là rất xuất sắc!

Thái Chiêm tan vỡ một lần, cô vợ sau hình như rất giỏi và đóng góp quan trọng cho Thái, và đặc biệt rất ghen!

Thái Chiêm giàu không? Để kể nghe: Một ca làm ngực trừ hết chi phí, lời chừng 800 đến 1.000 USD. Hồi đó có ngày Thái làm 8 ca.

Lâu ngày không gặp lại Thái, nhưng vụ Angela Phương Trinh thì mình thấy 99% là PR phối hợp, và cú này cũng rất hay! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Angela Phương Trinh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thời còn mặn nồng.

Status số 8

"Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn thì giá như ngôi sao TVB kia có một hành động nhỏ là hỏi thăm người phụ nữ ốm yếu đang nằm co ro ấy thì hình ảnh của anh sẽ đẹp hơn rất nhiều trong mắt khán giả và người dân Việt Nam sau chuyến đi này".

Đẹp hơn trong mắt người dân Việt Nam chi vậy? Để xin tiền à? Không cho quay lại ném đá? Hì hì, hồi Becks sang đây thì bảo không đoái hoài gì đến nền bóng đá Việt. Giờ Đức Chung thì "vô cảm" vì không quan tâm đến ăn xin. Thế giờ anh ta phải đi khắp Sài Gòn đầy rẫy người vô gia cư, dựng đầu họ dậy hỏi "Are you ok?" xong quăng cho ít đồng thì vừa lòng mọi người à? - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)

(Nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Sơn chia sẻ sau khi đọc bài báo với nội dung: Ngôi sao TVB Mã Đức Chung bị chê vô cảm tại TP HCM vì tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh đi mua sắm khi có một người phụ nữ ăn xin nằm co ro bên ngoài cửa hàng).

Status số 9

Xem lại "Điều ước thứ 7" trên VTV3. Mình rõ là dễ xúc động, nhìn cụ ông 83 tuổi móm mém gãi đầu cho vợ dưới hiên nhà mà cũng khóc. Ước đến năm bảy, tám chục tuổi, khi mắt mờ, răng rụng, cũng có người dùng ngón tay nhăn nheo, chai sần gãi đầu cho...

Tình yêu của những người già sống qua gần cả thế kỷ, lưu dấu thăng trầm của thời gian và đầy đặn những vui buồn sướng khổ - thực sự trở thành biểu tượng. Cái nắm chặt tay và ánh nhìn âu yếm của những người già, với mình, gây xúc động mạnh mẽ hơn bất kỳ nụ hôn nồng nhiệt nào của những người trẻ. - Diệp Chi (MC truyền hình)

Status số 10

Hôm trước nghe mấy đứa bạn mình bảo thích làm "single mom" vì nó là xu hướng thịnh hành của xã hội bây giờ. Mình bảo, nghĩ cho bản thân một thì hãy nghĩ cho con sau này mười. Sau này con nó lớn lên bị bạn bè trêu chọc không có bố, rồi con về hỏi bố đâu thì lúc đấy chắc khó trả lời. Mình tôn trọng ý kiến của mấy đứa bạn nhưng hãy chín chắn và suy nghĩ kỹ khi làm "sở thích" xu hướng này. - Tùng Lê Thanh (phóng viên)

