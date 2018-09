10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Tôi sợ đến một lúc nào đó, những tin người tốt, việc tốt lại trở thành tin nóng, gây ngạc nhiên, khi ấy xã hội mới thật sự bất thường', Phan Anh viết.

Status số 1

"Ai nói cứ phải dạy 'nửa chữ' mới là thầy?

Tôi học được nhiều điều từ tất cả mọi người xung quanh, từ những người thành đạt, giỏi giang cho đến những người bạn, những người lao động hồn hậu, những người mẹ… Tất cả đều giúp tôi nhìn ra ý nghĩa của cuộc sống này.

Tôi có thể dạy cho các em kỹ năng để vào nghề, hay cách suy nghĩ, quan điểm sống, những nghị lực để vươn lên là chính mình… Tôi chẳng cần ai gọi mình bằng 'thầy', cũng không nhất thiết phải nghe những lời chúc trong ngày 'nhà giáo'. Ngày hôm nay, chúng ta dành để cám ơn nhau, cuộc sống đã cho phép chúng ta sống, trải nghiệm và không ngừng học hỏi!

Happy Teacher's Day. Happy Learning's Day!". - Hà Anh (người mẫu)

Status số 2

"Phụ nữ cần gì?

Có nhiều người vẫn còn thắc mắc tại sau tôi và mẹ bọn nhỏ có với nhau hai mặt con khi ngoại hình khác biệt nhau như thế? Nhiều người cho rằng vì tiền tài, danh vọng hoặc cơm áo gạo tiền. Nhiều lần tôi đã giải thích nhẹ nhàng nhưng có nhiều người vẫn không hiểu hoặc không chịu hiểu. Nếu mẹ bọn nhỏ muốn chọn người đẹp trai thì sẽ không đến tôi, nếu mẹ bọn nhỏ muốn chọn người có tiền thì thiên hạ vô số đại gia, tôi thuộc loại trung hoặc tiểu gia thôi. Còn nói chọn người quyền lực thì càng không liên quan đến tôi vì tôi không thích sống theo kiểu dọa nạt, lấy mạnh hiếp yếu, lạm dụng quyền lực, kết bè, kết bạn, kết nhóm để mang lại quyền lợi cho cá nhân.

Nhiều người cho rằng vì tôi ngọt nên đã cưa ngã mẹ bọn nhỏ, xin thưa rằng lúc tôi quen biết mẹ bọn nhỏ thì tiếng Việt của tôi chỉ tạm sử dụng được thôi, cũng nhờ người thầy giỏi như mẹ bọn nhỏ nên bây giờ tiếng Việt của tôi tạm ổn. Vậy thì chúng tôi đến với nhau và ở được với nhau đến bây giờ là lý do gì? Xin trả lời, cho đến hôm nay, mẹ bọn nhỏ vẫn chưa nhận lời làm đám cưới với tôi, tuy đã có với nhau hai mặt con, nên hãy bỏ đi cái suy nghĩ có tôi để ở lại Mỹ. Tôi thường nói khi con người đang ốm đau và ngồi trước bát cháo thì họ cần cái thìa, cho dù có ngàn cái dĩa trước mặt cũng không giải quyết điều gì.

Con người muốn rất nhiều nhưng cần thì không bao nhiêu. Những gì chúng ta muốn sẽ theo từng giai đoạn của cuộc sống, chỉ có những gì chúng ta cần mới tồn tại vì trong lúc nào, thời điểm nào chúng ta cũng cần những thứ đó. Con người phải đủ lớn, đủ va chạm để phân định được những điều mình muốn và những điều mình cần.

Hôm qua mẹ bọn nhỏ chộp được tấm hình của mình và Hailey khi bố đang tâm sự với con gái, thật hồn nhiên và đưa lên Facebook kèm chú thích mà phần nào sẽ trả lời được thắc mắc của một số người: 'Đàn ông đẹp thì đầy. Đàn ông giỏi cũng nhiều. Đàn ông giàu không thiếu. Nhưng là đàn ông xứng đáng để người phụ nữ yêu thì chỉ có một. Là người đàn ông biết cách đặt người phụ nữ của mình vào tim và bảo vệ họ ở vị trí đó, trước những người phụ nữ khác'.

Cảm ơn mẹ bọn nhỏ đã chôp được tấm hình tự nhiên này. Mẹ và các con là nơi bắt đầu và cũng là điểm kết thúc". - Dũng Taylor (quản lý, chồng ca sĩ Thu Phương)

Chồng ca sĩ Thu Phương và con gái.

Status số 3

"Facebook hôm nay tràn ngập hai cái tên Công Lý và Công Phượng.

Để hợp lý lẽ trên đời phải đòi hỏi công tâm chứ không thì tài năng và bao công sức trui rèn thành ra công cốc hết.

Công an có minh oan cho Công Phượng như thỉnh cầu của Bầu Đức hay không thì công lý trước sau sẽ phân minh. Công luận quá nóng nảy sẽ làm em nó 'chột', dù cho em nó chẳng phải dạng công tử yếu ớt đâu. Công năng mạnh mẽ của truyền thông chống tiêu cực trong thể thao là tốt nhưng muốn cuộc chơi vào thế công bằng thì cũng không nên gắt quá. Điều trị bệnh nhẹ mà như nhồi cho uống thuốc quá liều có phát huy công dụng hay không?

Còn ông bạn Công Lý tự dưng bị vạ gió trời ơi đất hỡi, từ trò đùa đến bìa sách thật. Nhưng vấn đề thấy ra ngay từ công tác kiểm duyệt trước khi in ấn sách luật có sự lơ là công thức quy trình nghiệp vụ. Thời buổi công nghệ cũng chẳng phải đổ lỗi tại máy móc hay công nhân của công ty in trong vụ này đâu.

Thôi mong hai bạn một non một dừ này vẫn vững vàng cống hiến dù khó khăn chẳng hết bao giờ". - Trần Lập (ca sĩ)

Status số 4

"Facebook là một cái chợ.

- Người có máu kinh doanh rao bán những sản phẩm họ có.

- Kẻ dại khờ bán tâm tư cho người đời mà cứ tưởng rằng đang tìm sự thông cảm.

- Kẻ thích chơi trội bán thân bằng cách lộ hàng, quăng lựu đạn.

- Kẻ đê tiện bán bạn bè mình khi không còn hợp cạ.

- Kẻ cơ hội bán những ai họ có thể.

- Kẻ ngu ngốc rao bán người khác nhưng lại vô tình bán chính nhân phẩm của mình". - Hạnh Thúy (diễn viên)

Status số 5

"Việt Nam ta hay có kiểu nuôi cho béo rồi thịt.

Hôm qua bạn là đại gia, là doanh nhân thành đạt, người ta bỏ qua những sai phạm của bạn, cho đến lúc bạn to đủ thì người ta cắt cổ bạn cho máu chảy sang doanh nghiệp khác, cướp công và phủi sạch những gì bạn đã tạo dựng.

Tháng trước bạn được ca ngợi là thần đồng, là tài năng, là đủ thứ thì tháng này bạn bị quăng ra thành mồi câu view, cho thiên hạ nhâm nhi rỉa rói cũng là chuyện bình thường.

Mà xã hội nào cũng vậy thôi, chả cứ Việt Nam". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Status số 6

"Có một người hỏi tôi rằng, anh có nghĩ xã hội chúng ta đang phát triển bất thường khi những tin giật gân, bạo lực, những phát ngôn gây sốc lại được nhiều người liếc xem không?

Tôi bảo không! Thực ra, tôi sợ đến một lúc nào đó, những tin người tốt, việc tốt lại trở thành tin nóng, tin gây sốt, gây ngạc nhiên..., khi ấy xã hội mới thật sự bất thường". - Phan Anh (MC truyền hình)

MC Phan Anh.

Status số 7

" - Falcao khai gian tuổi, cả nước Colombia bênh.

- Suarez cắn người, bị World Cup đuổi, về đến quê hương, Tổng thống Uruguay ra tận sân bay ôm hôn thắm thiết.

- Rooney giẫm vào chỗ hiểm của Carvalho, bị CR7 xì bẩn dính thẻ đỏ, toàn dân Anh tẩy chay CR7.

- Việt Nam ta thì lập chuyên án điều tra, về tìm bố mẹ người ta như đòi nợ, phóng sự lồng nhạc như đang kể chuyện bắt Năm Cam, còn mặt phóng viên thì nghiêm trọng như đi đẻ... Tha cho em nó đi, em nó có 31 tuổi đi nữa thì nó cũng đang vực dậy chính cái nền bóng đá Việt Nam này cơ mà. Muốn sau này Việt Nam có cầu thủ được đá C1, đội tuyển được đá World Cup hay mãi mãi chực chờ đón Beckham sang thăm?". - Hieu Peter (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Status số 8

"Bà bán vé số hỏi ông già trong hẻm nhà tui: 'Tối qua sao cháy nhà vậy bác?'. Ông già nheo nheo mắt: 'Cái điện thoại nhà đó phát nổ'. Bà vé số: 'Ồ ghê vậy hả? Điện thoại sao phát cháy được ta?'. Ông già tiếp: 'Vậy mới ghê. Nghe nói điện thoại có xài điện. Bị chập điện hay sao đó'. Nghe xong bà vé số bỏ đi. Chưa ra khỏi hẻm, bà ấy đã bô bô cái miệng nói với mấy người nữa về cái nguyên nhân cháy.

Lát sau, anh mua ve chai đi ngang hỏi một anh trong xóm: 'Đêm qua sao cháy vậy ông anh?'. Anh này trả lời ngay: 'Nghe nói cháy cái TV do TV quá cũ'. Ông mua ve chai đi được vài bước thì gặp anh bán bánh mỳ dạo: 'Ông biết gì chưa, nhà cháy do cái TV quá cũ, ông về vứt cái TV của ông đi kẻo có ngày mang họa'.

Một lúc sau nữa, người hàng xóm đêm qua vắng nhà hỏi ông chủ nhà bị cháy: 'Sao cháy vậy bác'. Ông già lắc đầu: 'Chập điện nhưng cảnh sát không xác định được từ thiết bị nào'.

Tóm lại, thông tin là vậy đấy, chúng luôn có thể bị nhiễu, bị tam sao thất bản. Có khi chính người trong cuộc còn chưa rõ nhưng thiên hạ thì đã bàn lung tung. Chính vì thế, chỉ mới nghe thì chưa thể tin và bàn luận. Đặc biệt là không thể chỉ ngồi hóng mà đã vội lên án, đánh giá". - Trueman Vn (phóng viên)

Status số 9

"Xem show xong tự hỏi:

- Sao trên đời có người đẹp, thông minh, khéo léo, bản lĩnh... như vậy mà khổ vì tình là vẫn khổ vì tình? Ông trời nhất định không chịu lấy bớt một ít nhan sắc, một ít sắc sảo... để đổi lại một ít hạnh phúc?

- Đến bao giờ người ta mới thôi nói những lời cứa nát trái tim nhau?

- Sao cứ phải so sánh Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm, trong khi cả hai đều có phong cách, dòng nhạc và đối tượng khán giả khác nhau, chỉ giống ở cái sự xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ". - Vân An Đào (phóng viên)

(Phóng viên Vân An chia sẻ suy nghĩ sau khi xem liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà).

Status số 10

"Chuyến xe bus Hà Nội - Sơn Tây đông nghèn nghẹt.

Cô bạn gái đằng sau lưng tôi đứng dậy nhường cái ghế cô mất công bon chen với hàng cơ số người trong chuyến xe bus chật chội cho người già để lại hòa mình vào hàng người vừa đứng vừa xô dạt vào nhau.

Hành động của cô bạn là đúng đắn, chuẩn theo quy tắc 'văn minh lịch sự' khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Nhưng trong lòng tôi vẫn lợn cợn! Vì từ lúc cô bạn ấy đứng lên nhường ghế: 'Bà ơi, bà ngồi đây ạ', không một câu 'Ừ' chứ chưa nói đến một câu 'Cảm ơn'. Ừ thì đúng quy tắc là phải kính trên, phải kính trọng và giúp đỡ người già... Ở phương Tây, những câu như 'Sorry', 'Thank you' hay 'Excuse me' luôn là câu nói cửa miệng. Vậy sao ở phương ta lại tiết kiệm những con chữ đó quá vậy?

Nhân đây nói lạc sang dăm ba chuyện. Người lớn, người già luôn có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng đôi khi đi liền với sự bảo thủ, cổ hủ. Thiết nghĩ, ở lứa tuổi nào cũng nên mở rộng tâm trí để học hỏi, tiếp thu những cái hay và văn minh. Không cần cứ xài laptop, smartphone hay Facebook, Yahoo mới là văn minh.

Còn đối với cách cư xử với người trẻ, đừng áp đặt, đừng thở những cái thở thật dài rồi phủi bẫng một câu: 'Bọn trẻ chúng mày bây giờ hỏng hết' . Hỏng cũng có thể sửa được, chứ không phải nói nhẹ một câu rồi vứt bỏ và quy chụp rằng tất cả đều như thế. Mới hôm rồi trên TV, bác Bộ trưởng nào đó đổ lỗi cho làn sóng phim ảnh, ca nhạc Hàn Quốc làm con em Việt Nam có tư tưởng ăn chơi hưởng thụ bla bla. Rồi bố mẹ cũng vin cớ đấy để phán tội. Con em gái có mở tí nhạc Hàn đã bị dập tơi bời. Thấy hơi buồn cười.

Vẫn thấy thương thương cái cô bạn nhường ghế mà không được lấy một câu cảm ơn". - Nhung Kotex Ftu (sinh viên)

