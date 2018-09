10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Mẹ ước thời gian quay trở lại, mẹ sẽ giấu con cho riêng mẹ, sẽ dang tay hứng sóng gió để con được bình yên', Thanh Thảo viết về cháu trai.

Status số 1

"Người này khen bạn xinh, người kia chê bạn xấu, còn hơn không ai ấn tượng với bạn. Hôm qua người ta yêu, hôm nay người ta hết, còn hơn người ta chưa từng biết bạn. Người ta tốt với bạn, suốt đời bạn biết ơn người ta, còn hơn bạn tìm cách trả ơn để rồi quên hẳn.

Giữa bao nhiêu người, gặp được một người, là thiên định. Gặp bao nhiêu người, giữ được một người, là nhân duyên. Bạn đời không đơn giản là người bạn có thể sống cùng, mà là người bạn không thể sống thiếu!". - Vân Hugo (MC truyền hình)

Status số 2

"Một chút băn khoăn và suy tư của mẹ giữa đêm, khi nhìn con ngủ thật ngoan, gương mặt con ngây thơ và đáng yêu lắm con biết không? Mẹ ước sao thời gian có thể quay trở lại, mẹ sẽ giấu con cho riêng mẹ. Mẹ sẽ dang tay ra hứng chịu sóng gió để con của mẹ được bình yên. Mẹ chẳng muốn con của mẹ trở nên nổi tiếng thêm nữa, tuy trễ nhưng còn hơn không bao giờ dừng lại... Con đẹp trai, thông minh, hay hot boy chỉ nên để dành riêng cho mẹ. Một chút ích kỷ nhưng mẹ không muốn khi con bước vào trường, con phải chịu ánh mắt soi mói của ai, cuộc sống ra sao, quá khứ thế nào.

Bỗng dưng mẹ ghét ai đó cứ nhắc đi nhắc lại những điều không nên nhắc, nhất là khi con kịp nhận thức mọi điều thuộc về con. Mẹ muốn con sẽ là đứa trẻ hồn nhiên vô tư nhất, có đầy đủ sự yêu thương, dạy dỗ tốt nhất, muốn con của mẹ không đối diện với bất cứ lời bình phẩm hay soi mói nào của người đời. Mẹ sẽ bảo vệ con của mẹ bằng tất cả những gì có thể để những tháng ngày sắp tới của con luôn bình yên. Mẹ tự hứa bằng mọi giá". - Thanh Thảo (ca sĩ)

Thanh Thảo và cháu trai Jacky.

Status số 3

"Flappy Bird - văn hóa GATO (ghen ăn tức ở) của người Việt và triết lý đàn cua trong thau.

Khi một đàn cua bị nhốt trong thau, giá như con này làm bệ đỡ cho con kia leo lên rồi cứ thế mà kéo nhau thì cả đàn sẽ thoát ra khỏi cái thau và không con nào còn ở vùng trũng... Tuy nhiên ở Việt Nam, chúng ta cứ thấy con nào nhoi nhoi lên chút thì nhất định phải gạt chân rồi lấy càng kéo cho mày té xuống bằng tao mới chịu...

Điều đó vừa xấu xí, vừa ích kỷ và vừa thể hiện sự né tránh nhìn nhận sự thật yếu kém của chính bản thân mình. Mình yếu kém và lười biếng nên không muốn chấp nhận có ai nổi bật và tài giỏi hơn mình. Nếu có ai thành công thì một là do nó may mắn, hai là do nó đạo ở đâu đó từ nước khác - trừ Việt Nam - chứ dứt khoát không thừa nhận là do nó giỏi". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)

Status số 4

"Sự im lặng không có nghĩa là xấu. Nó chỉ đơn giản là không muốn ồn ào và bị tổn thương thêm nữa mà thôi. Cuộc sống nhiều màu sắc, hãy hiểu đơn giản một điều, dù nghèo hay giàu thì chúng ta cũng cần có sự bình yên. Tôi rất vui vì mỗi ngày tôi được một sư thầy nhắc nhở không nên uống rượu và không sát sinh. Vui hơn nữa, trong buổi thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp sắp tới, một câu nói trong suy nghĩ của tôi về cách làm chủ đồng tiền được thầy tán thành và sẽ đưa vào làm chủ đề thuyết giảng. Mình chỉ có thể làm chủ chứ không bao giờ làm nô lệ của đồng tiền.

P/S: Không sát sinh thì mình đã làm được nhưng còn không uống rượu thì chưa làm được. Uống rượu không phải vì rượu ngon mà chỉ vì muốn quên đi những nỗi buồn... Bây giờ có niềm vui nhưng có lẽ chưa đủ. Phải nhiều hơn nữa mới được... Lao vào công việc sẽ vui ngay". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)

Status số 5

"Hôm qua đi xe ôm, đi lòng vòng mãi mới đến nhà và chỉ mất có 20 nghìn mặc dù khá xa. Cậu chạy xe nói chưa được về quê ăn Tết, mình hỏi lý do thì được biết xe ôm không phải là nghề của cậu ấy. Cậu này làm công nhân xây dựng, làm công trình cả năm rồi mà đến Tết công ty không trả lương, nợ tới... 64 triệu cho 8 tháng, đến 30 Tết mới ứng cho 3 triệu để vợ mua vé tàu về quê. Vậy là chàng công nhân xách xe chạy lòng vòng bắt khách, không dám đứng đầu đường vì sợ 'ăn tẩn' do cạnh tranh bến bãi.

Rõ khổ! Thời kinh tế khó khăn, đẩy con người ta vào cảnh như vậy. Tết nhất là ngày sum họp mọi nhà, vậy mà cậu này và nhiều, nhiều, rất nhiều gia cảnh khác phải chịu những cái cơ cực". - Trần Quang Minh (MC truyền hình)

Status số 6

"Có những tình yêu đi đúng theo cách thông thường mà người ta vẫn trông đợi: hò hẹn, tìm hiểu, phải lòng, yêu nhau, hờn dỗi, ghen tuông, làm lành, xây dựng tương lai, cùng chí hướng, nâng đỡ nhau lên... Nhưng cũng có những tình yêu đặc biệt, tức là không theo cái cách mà người ta vẫn nghĩ và nhìn nhận (kể cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc), và chính vì nó đặc biệt nên nó chỉ xứng đáng với những người đặc biệt, bất kể hạnh phúc hay cay đắng mà họ đón nhận từ thứ tình yêu ấy. Là người tầm thường thì đừng đu bám, không nên đâu.

Mình là một người bình thường nhưng không tầm thường, à không, mình là một người không tầm thường và rất không bình thường". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Hoa hậu Thu Thủy.

Status số 7

"Nếu Valentine này bạn cô đơn, thì cũng đừng buồn, vì chỉ có không hơn 3% con người đang ở bên người yêu thật sự trong ngày này! Bạn vẫn hạnh phúc hơn:

- 13% có người yêu nhưng không được ở bên cạnh.

- 19% yêu người ta mà người ta không biết hay không yêu lại.

- 36% ở bên cạnh người mà mình không yêu.

- 14% phải mệt mỏi từ chối những quà cáp, săn sóc từ người mình không yêu.

- 15% phải giả bộ khoe khoang về tình yêu chứ thật sự chả có gì.

Vì thế, hãy vui lên, ăn một thanh chocolate ngon, uống một ly vang, nghe một bản nhạc hay mà mình yêu thích và tận hưởng sự hạnh phúc của sự tự do...". - Anh Tư Sang (bác sĩ)

Status số 8

"Thật viển vông nếu bạn đòi hỏi sự chân thành tuyệt đối mà người khác phải dành cho bạn, trong khi bạn không bao giờ nghĩ đến việc mình đã và sẽ chân thành với họ". - Hankoo Hàn Quốc Việt (phóng viên)

Status số 9

"Nếu cha đẻ của Flappy Bird làm việc ở Silicon Valley (hoặc một nơi nào đó đại loại thế), câu chuyện của cậu sẽ khác rất nhiều. Ở đấy luôn sản sinh những Michael Dell, Larry Page hay Mark Zuckerberg, vì người ta không ùa vào đập chết họ, khi tài năng bùng nổ...". - Trương Anh Ngọc (bình luận viên bóng đá)

Status số 10

"Người đàn ông khôn ngoan là người luôn chọn những phụ nữ thông minh hơn mình nhiều lần làm bạn, chọn những phụ nữ khờ khạo hơn mình làm bồ và chọn những phụ nữ hiểu mình làm vợ...". - Chu Hải Quân (blogger)

Studs tổng hợp