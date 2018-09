10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Sau khi bạn ngoài 30 tuổi, đặc biệt là phụ nữ thì tham vọng của bạn lúc này sẽ là được mặc váy cưới', Lý Nhã Kỳ viết.

Status số 1

"Khi các thí sinh tham gia thi truyền hình thực tế được hỏi: 'Bạn nghĩ ai là người chiến thắng?'. Nước ngoài: 'Tôi! Tất nhiên là tôi!'. Việt Nam: 'Tôi thấy ai cũng xứng đáng vì tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết mình! Thắng thua không quan trọng!'.

=> Chúng ta lên truyền hình chỉ để nói xạo và làm màu. Đừng hỏi vì sao truyền hình của chúng ta 50 năm nữa vẫn thiếu thu hút". - Tăng Nhật Tuệ (ca sĩ, nhạc sĩ)

Status số 2

"Mỗi một thời điểm thì những suy nghĩ, quan điểm và mục đích sống của mỗi chúng ta sẽ khác nhau. Nếu như ở tuổi trẻ, bạn luôn mang trong mình sự khát khao, nhiệt huyết cũng như tham vọng khẳng định bản thân trong sự nghiệp và xã hội, thì sau khi bạn ngoài 30 tuổi, đặc biệt là phụ nữ thì tham vọng của bạn lúc này sẽ là được mặc váy cưới". - Lý Nhã Kỳ (diễn viên)

Diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Status số 3

"Nếu không biết yêu chính bản thân mình, làm sao bạn có thể yêu người khác?

Nếu không biết trân trọng tất cả những gì thuộc về mình, làm sao mình làm cho 'người ta' trân trọng mình?

Mình chỉ có thể hạnh phúc khi hạnh phúc ấy lan toả từ bên trong. Mình chỉ cảm thấy thực sự tự tin khi biết mình là ai. Mình chỉ có thể biết mình là ai khi học cách chấp nhận chính mình, cả cái tốt lẫn những cái chưa tốt của mình.

Ai bảo đàn ông không được khóc? Ai bảo là đàn bà thì phải chịu thiệt thòi? Hãy nhìn vào gương và nói: 'Có thể tôi không hoàn hảo nhưng tôi yêu thương chính bản thân mình!' ". - Hà Anh (người mẫu)

Status số 4

"Cảm ơn chồng... Hôm qua nhìn anh Vinh cứ đập tay rồi vỗ vỗ đùi mình, chả hiểu ông này múa cái gì. Sau đó chàng ta mới kể là các cô vũ công dạy kiểu múa qua phải qua trái rồi đập xuống đùi thế này đây. :)) Tưởng bị quên sinh nhật rồi nên mình định đi ngủ, ai dè gần cuối đêm có người lên gõ cửa gọi xuống làm mình bất ngờ xúc động quá!". - Thủy Tiên (ca sĩ)

Status số 5

"Người hạnh phúc là người biết mình đang đứng ở đâu và hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng, trong đời hình như không ai muốn hạnh phúc". - Don Nguyễn (ca sĩ, diễn viên)

Status số 6

"Đang ở Bangkok thưởng thức những ngày êm đềm bên chồng và những đứa bạn thân chơi từ nhỏ, vô tình đọc được cái vụ 'vi phạm pháp luật'. Mình chỉ muốn nói một điều: Vi phạm cái con khỉ khô ha! Nhà báo quan tâm thì mình xem như bạn bè, mình chia sẻ... Các bạn tự đăng chứ mình không tuyên bố! Hơn nữa mình không khám thai ở Việt Nam.

Ai có rảnh suy nghĩ tiêu cực thì suy nghĩ kỹ dùm! Chấm hết. Ký tên: Mẹ con Sol". - Đoan Trang (ca sĩ)

Ca sĩ Đoan Trang.

Status số 7

"Chẳng ai có thể mãi vấn vương về một chuyện, đau mãi về một cuộc tình và nhớ nhung mãi về một người. Cuộc đời là một con đường dài bất tận, dù đi nhanh hay không thì làm gì có ai đi lùi...". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)

Status số 8

"Nếu mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ, nếu công việc ai nấy luôn thuận lợi, nếu yêu nhau là được lấy nhau, lấy nhau là được hạnh phúc, bệnh tật chữa phát là hết... thì cuộc đời liệu có còn được gọi là 'cuộc đời'? Lắm lúc trớ trêu phức tạp một chút dường như cũng có cái hay của nó. No đủ thì làm sao biết được cảm giác thèm. Mà đã không thèm thì ăn làm sao có thể ngon miệng được". - Trueman Vn (phóng viên)

Status số 9

"Người yêu là gì?

Đó là một bác sĩ lúc nào cũng bắt bạn đội nón khi ra đường, không được uống cái này, không được làm cái kia, không được thức khuya hay làm việc quá sức, lúc nào cũng muốn bạn phải khoẻ.

Đó là một giáo viên luôn dạy bạn phải biết đúng giờ, biết lắng nghe khi người ta nói, biết đặt mình vào vị trí của nhau khi mâu thuẫn.

Đó là một đầu bếp hiểu tinh hiểu tế đến từng sở thích chi tiết của vị thực khách quan trọng nhất của mình hoặc là một tài xế nhiệt tình hơn bất cứ ông chạy xe ôm nào trên Trái đất.

Đó là một điểm tựa tinh thần cho ta trong cuộc sống đầy giông bão. Là bờ vai cho ta nương tựa, là cánh tay chìa ra khi ta vấp ngã, là vòng tay ôm dỗ dành khi ta khóc...

Đó là người ta yêu". - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)

Status số 10

"Your life:

'My mother said to me: 'If you become a soldier, you'll be a general; if you become a monk, you'll end up as the Pope'. Instead, I became a painter and wound up as Picasso'.

Assignment: Always be yourself and always strive to be the best version of yourself, whoever that may be. Most importantly, do it for yourself, not for anyone else". - Raisa Ostapenko (phóng viên người Nga)

(Tạm dịch:

"Cuộc đời của bạn:

'Mẹ tôi từng nói: 'Nếu con đi lính, con sẽ trở thành một vị tướng; nếu con chọn làm thầy tu, con sẽ trở thành Giáo hoàng'. Thay vào đó, tôi đã vẽ và trở thành Picasso'.

Phần việc cho mỗi chúng ta: Luôn là chính mình và cố gắng để trở nên tốt nhất có thể. Quan trọng hơn cả, hãy làm điều đó cho chính bản thân chứ không phải vì ai khác").

Studs tổng hợp