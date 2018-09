10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

Sau vụ lùm xùm bị bạn trai đánh trên phố, người mẫu Andrea khẳng định: 'Không bao giờ có chuyện quay lại với Yanbi'.

Status số 1

"Rất nhiều báo nói rằng Andrea đã làm lành với bạn trai. An chỉ muốn chia sẻ rằng hôm qua đã có buổi gặp mặt với bạn bè để tính cách nói chuyện với hai bên gia đình và xoa dịu dư luận vì An không thể không mệt mỏi hơn nữa. Còn chuyện quay lại thì "không bao giờ có". Bây giờ An sẽ chỉ nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại với công việc. Cảm ơn mọi người rất nhiều”. - Andrea (người mẫu)

Status số 2

"Lễ cúng 49 ngày của em có đầy đủ gia đình, họ hàng, bạn bè... đến thắp nhang và dùng cơm thân mật với nhau. Mọi người chỉ kể những chuyện vui về em, như nói về một người thân vắng mặt. Nhưng thật sự anh chẳng nhớ được chính xác kỷ niệm vui nhất của hai anh em mình là gì.

Ngày mai mới chính thức là tròn 7 tuần em chọn cách hiện hữu khác trong cuộc đời này, chắc sẽ có nhiều khán giả đến chùa thăm em. Trời mưa, chắc em đang rất vui!". - Lý Minh Tùng (quản lý cũ của Wanbi Tuấn Anh)

Ảnh chụp chung cuối cùng của quản lý Lý Minh Tùng và Wanbi Tuấn Anh.

Status số 3

"Trên sân khấu là vậy, nhưng ngoài đời chúng vẫn là những đứa trẻ nhỏ như con em chúng ta. Toàn người lớn buông những lời cay cú làm các con tổn thương, cha mẹ chúng tổn thương. Tụi nó ai chiến thắng chẳng được, chỉ vì sự yêu ghét của mình mà nhẫn tâm nói những lời đó với một đứa trẻ nhỏ, thử nghĩ ai đối xử với con cháu mình như vậy xem, có đau lòng không?". - Lưu Thiên Hương (nhạc sĩ)

Status số 4

"Sống ở đời càng lâu thì cảm thấy nhiều sự thật đôi khi rất phũ, dở thì bị chê, giỏi thì bị ghét, sống tốt đến mấy chắc cũng khó mà vừa lòng hết tất cả mọi người. Thôi thì, lấy những niềm vui nho nhỏ làm động lực mà tiếp tục chiến đấu vậy". - Công Vinh (cầu thủ bóng đá)

Status số 5

"Tới Bill Gates mà còn bị phá thì ôi thôi bó tay... Facebook bị một bộ phận người dùng làm vỏ ốc che đậy đi sự hèn kém của mình. Văn hóa Facebook Việt gần như bị nát rồi... Tâm lý bầy đàn hùa theo không rõ nguyên do khiến ta vừa nhức mắt vừa buồn lòng. Đừng để chúng ta bị thế giới sợ hãi và tránh xa trên Facebook chứ mấy đồng chí". - Ngọc Trai (MC truyền hình)

Status số 6

"Con trai của mẹ!

Cuộc sống cho mẹ gặp con là điều tuyệt vời nhất! Con đã tiếp cho mẹ niềm tin, cho mẹ thấy mình may mắn, thấy được mình cần làm gì cho đoạn đường tiếp theo. Đời lắm kẻ ác độc thích làm hoạ sĩ vẽ cuộc đời mẹ theo ý họ và các nét vẽ này mẹ chấp nhận bởi mẹ luôn mong là như vậy.

Càng lớn con càng giống mẹ: cách ngồi, cách khua tay múa chân, cách nịnh nọt người thân khi mắc lỗi và hay trầm tư như cụ già khi thấy những mảnh đời bất hạnh! Từ khi gặp con, mẹ đã thay đổi, đúng như người ta nói, khi phụ nữ có con sẽ đổi tính nết. Mẹ sợ ốm, sợ mẹ không còn được ôm con và yêu con... Mẹ sợ chết bởi mẹ cần sống và chăm sóc con.

Chim lợn chúng nó nói rằng 8 năm trước mẹ lén đẻ con ra nhưng không dám nói, bây giờ nói dối là con nuôi chứ thực chất là con đẻ. Mẹ cười và mẹ chấp nhận sự thêu dệt! Nhưng mẹ hứa sẽ rạch mồm đứa nào đụng đến con mẹ mà buông ra những lời thoá mạ con trai mẹ". - Trang Trần (người mẫu)

Người mẫu Trang Trần.

Status số 7

"Yêu nước - đối với nhiều người trẻ, dường như đó là một thứ tình cảm xa xỉ, là những hành động xa vời, là những trận đánh tận thuở xa xôi. Thực ra...

Cố gắng học hành để đầu óc thông minh, sống cuộc sống hiểu biết, tạo nên một xã hội lành mạnh, đó là yêu nước.

Chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp, làm giàu chính đáng, báo hiếu mẹ cha, giúp đỡ đồng bào, đó là yêu nước.

Không vứt rác bừa bãi, không phóng nhanh vượt ẩu, tôn trọng tính mạng của mọi người, đó cũng là yêu nước.

Mua hàng Việt Nam, tự hào hát quốc ca, biết ơn những người đã hy sinh mạng sống cho Tổ quốc, đó cũng là yêu nước.

Thậm chí, nói một câu tiếng Việt đúng ngữ pháp, viết một câu tiếng Việt đúng chính tả, đó cũng là yêu nước đấy!

'Yêu nước' không phải một cụm từ quá trừu tượng, xa xôi, bởi quê hương là những gì thân thuộc nhất...". - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)

Status số 8

"Thỉnh thoảng cãi nhau với chồng. Chồng mình giận bỏ đi, mình chạy theo, ngã cái bẹt. Chồng mình dừng lại, mình kéo tay, chồng mình giằng ra, quơ tay trúng mặt mình cái bốp. Thế là chồng mình coi như đánh mình nhé, hu hu..

Nhưng mà vợ chồng, đôi khi giằng co xô xát thế thôi. Đàn bà nhiều lời, lúc điên lên nói lắm. Có điều chồng mình không bao giờ nói chia tay hay tháo nhẫn cưới. Còn mình tức lên thì... nói vài lần. Theo mình nghĩ, chuyện nhà người ta thì không nên bình luận, vì người ngoài không rành đâu". - Gào (nhà văn)

Status số 9

"Với tài năng và nhân cách của mình, ca sĩ Trọng Tấn sẽ luôn sống trong lòng khán giả cho dù anh đã rời bỏ Học viện Âm nhạc Hà nội. Là một người anh ngoài đời và là người của biên chế nhà nước đã 35 năm, tôi hiểu Trọng Tấn khó khăn như thế nào khi đứng trước lựa chọn 'sinh tử' này. Tôi khâm phục sự dũng cảm của em! Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho việc sử dụng và đãi ngộ những nhân tài đích thực hiếm hoi của nghệ thuật. Trong giới nghệ sĩ còn nhiều, nhiều lắm những tài năng 'nhẫn nhịn' đang chìm nghỉm ở đâu đó trong cơ chế cào bằng của chúng ta hiện nay!". - Chí Trung (nghệ sĩ)

Status số 10

"Người đàn ông cần gì? Một người đàn bà đảm đang, yêu chồng thương con.

Người phụ nữ cần gì? Một người chồng yêu vợ thương con, luôn là vòng tay che chở cho gia đình". - Tuyen Dinh (độc giả Chơi blog chia sẻ)

