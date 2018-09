10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Cả một ngành trang sức làm không xong cái vương miện cho Đại sứ đeo thì phát triển kiểu gì', Dương Yến Ngọc viết.

Status số 1

Đàn ông ngồi với nhau nói xấu phụ nữ. Phụ nữ ngồi với nhau cũng nói xấu phụ nữ. Cùng là phụ nữ, sao không thương nhau mà cứ phán xét nhau chi cho khổ, tự thân họ chẳng phải đã đủ bất hạnh sao?". - Thanh Vân (MC truyền hình)

Status số 2

"Vương miện của Lý Nhã Kỳ nhìn kỳ kỳ. Cả một ngành trang sức của Việt Nam làm không xong cái vương miện cho Đại sứ đeo thì không biết nó phát triển kiểu gì". - Dương Yến Ngọc (người mẫu)

Lý Nhã Kỳ đội chiếc vương miện gây chú ý tại buổi lễ trao danh hiệu Đại sứ Nữ hoàng Trang sức.

Status số 3

"Rằm tháng 7, xá tội vong nhân, nói chuyện chút về vong nhân.

Vong nhân không chỉ để nói về những người đã chết, những linh hồn lang thang vất vưởng. Vong nhân là những con người, những linh hồn, những bản thể đã quá xa rời bản ngã, trôi dạt trong nhân gian vô phương hướng. Bản ngã và trí tuệ như một sợi chỉ mỏng manh gắn kết với nhau xuyên suốt thời gian, xuyên suốt vô lượng kiếp. Con người ta bị ham muốn lôi kéo mà tuột tay khỏi sợi chỉ mỏng manh ấy, bị vô minh che lấp mà không nhìn thấy đường về với cội rễ của mình, đó là vong nhân. Đau khổ sau chồng lấp lên đau khổ trước, thù hận kiếp này mạnh mẽ hơn, chúng ta trôi tuột đi giữa những ham muốn vật chất, giữa danh vọng và quyền lực, giữa luyến ái mà cứ nhầm tưởng là tình yêu.

Thay vì cúng cháo, đốt áo giấy cho vong hồn, có lẽ hơn cả là nên thắp một nén hương và tĩnh lặng ngồi xuống, đóng lại các ngũ quan để quan sát thật kỹ càng. Chẳng phải để mạnh mẽ hơn, chẳng phải để nhìn thấy tương lai hay thôi vọng tưởng, mà chỉ đơn giản, trong sâu thẳm đâu đó, có tiếng nói cất lên cho ta chút niềm tin hơn để tiếp tục hành trình vượt qua những cõi u minh này". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Status số 4

"Nếu Lọ Lem quay lại nhặt chiếc giày thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa. Mọi sự được mất trên đời có nghĩa lý gì khi có ai biết tương lai sẽ ra sao. Đó là lý do mình luôn mỉm cười dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau... Vì mình tin chỉ cần bản thân sống tốt và chân thành thì điều tốt đẹp tự khắc sẽ đến". - Midu (diễn viên)

Status số 5

"Không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền lựa chọn hạnh phúc và cách sống tốt nhất cho mình. Trên thế giới có những người cha, người mẹ rất khó tính, thậm chí rất khủng khiếp, nhưng hãy nhớ rằng, họ vẫn là cha mẹ của mình. Hãy làm những điều tốt đến khi không còn có thể...

Ai ơi! Còn một mái nhà hãy biết trân trọng

Còn cha còn mẹ hãy biết yêu thương

Đừng đợi đến mùa Vu Lan mới lo báo hiếu". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)

Status số 6

"Chúc mừng sinh nhật... mình. Chúc mình một tuổi mới luôn có sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc mình luôn có những vai diễn tốt (và mình diễn tốt) để không làm mất thời gian của khán giả khi xem, không phụ lòng ủng hộ của những người yêu mến mình (chủ yếu là trẻ em và các cụ, hi hi). Mình ơi cố lên!

Dù mình biết mình không còn được nhanh nhẹn như trước, không còn sức sáng tạo như xưa..., nhưng mình yêu cuộc sống này, yêu những người đang miệt mài lao động và học tập, những người luôn cố gắng vươn lên, có thái độ sống tích cực... Mình mong không bao giờ thấy khó khăn mà chỉ coi khó khăn là thử thách, coi thóc mách là tò mò, coi trâu bò là nông cụ, coi người giàu sụ là chả có gì, coi mỳ là phở, coi người ở như người nhà, coi phà như cầu phao, coi nhà lao như resort...". - Xuân Bắc (nghệ sĩ hài)

Nghệ sĩ hài Xuân Bắc.

Status số 7

"Đẹp hay không đẹp về lý thuyết đều có chuẩn để đánh giá. Nhưng rõ ràng đẹp hay xấu phần lớn còn phụ thuộc vào bản thân người cảm nhận. Có thể với người này là xấu nhưng với người khác thì không xấu chút nào, và ngược lại. Chính vì thế, mình thấy đẹp là đủ. Đừng quá phân tâm trước lời bàn tán của người khác làm gì!". - Trueman Vn (phóng viên)

Status số 8

"Đàn ông mà tính khí đàn bà thì đáng thương hơn là đáng khinh". - Black Page (du học sinh Hàn Quốc)

Status số 9

"Con gái à... Em có thể yêu nhưng tuyệt đối không nên kết hôn với người không biết trân trọng những giây phút ở bên em nhé!". - Mitchie Nguyễn (chuyên viên điều hành)

Status số 10

"Tình yêu gây nhiều rắc rối, nói chung. Người ta hay nói rằng chúng ta nên cảm ơn tình yêu, nhưng theo mình nghĩ thì tình yêu nên xin lỗi chúng ta". - Joe Dâu Tây (blogger)

