10 status ấn tượng trong tuần

'Mẹ: Sao chóng mặt khó chịu quá. Tiểu Long: Mẹ ơi! Mẹ đánh con thật mạnh đi. Để con biết mẹ có khoẻ không? Con sợ mẹ đánh không đau', diễn viên Anh Thư viết.

Status số 1

"Tôi rất buồn mỗi khi đọc được đâu đó những lời kiểu: 'Sao phụ nữ phải nỗ lực trong khi đàn ông chỉ thụ hưởng? Buồn vì sao chúng ta cứ phải cân đong đo đếm chuyện chồng phải làm gì, vợ phải làm gì? Buồn vì sao hôn nhân là chuyện của mình nhưng mình lại coi nó là công việc để phân bì với nhau? Là cùng nhau không có nghĩa là anh và em cùng làm mà chỉ đơn giản là xắn tay vào mà làm, ai cũng được. Đến bao giờ người ta thôi so tị thì khi đó, mọi thứ sẽ là một. Nếu chồng bạn yêu bạn, anh ta sẽ lao vào cùng bạn. Bằng anh ta không yêu bạn thì bạn có nỗ lực thế nào cũng sẽ chẳng ai quan tâm", Hoàng Anh Tú (nhà báo).

Status số 2

"Kể với con một câu chuyện không đầu không cuối cách đây khá lâu.

- Mẹ: Đố con nha, có một người mẹ đánh đòn con trai mình vì cái tội không ngoan, cậu bé khóc quá trời, đố con vì sao cậu bé khóc.

- Con: Bị đòn đau quá nên cậu bé khóc phải không mẹ?

- Mẹ: Không phải đâu con, vì hôm nay bị mẹ đánh mà cậu bé không thấy đau gì hết, cậu bé lo lắng cho sức khoẻ của mẹ mình. Mẹ cậu bé đang bị bệnh nên không còn đủ sức đánh đòn cậu bé. Vì vậy mà cậu bé đã khóc .

Tối đêm qua, mình bị bệnh, mình nhăn nhó.

- Mẹ: Ây da! Sao chóng mặt khó chịu quá (đứng dựa vào tường ).

- Tiểu Long: Mẹ ơi mẹ! Mẹ đánh con mạnh thật mạnh đi mẹ.

- Mẹ: Sao vậy? Tự nhiên kêu mẹ đánh?

- Tiểu Long: Để con biết mẹ có khoẻ không? Con sợ mẹ đánh con không đau.

Vậy đó, con trai tui giống mẹ, to con già đầu mà lúc nào cũng ngây thơ. Tự nhiên thấy cảm xúc dạt dào và yêu con nhiều hơn", Anh Thư (diễn viên).

Status số 3

"Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi trở thành hy vọng của người khác mà vẫn chính là hy vọng của bản thân mình", Thanh Huyền (nhân viên văn phòng).

Status số 4

"Cuộc sống là một hành trình. Trong hành trình đó bạn sẽ gặp rất nhiều con người khác màu da, màu tóc, khác tiếng nói. Quan trọng là bạn biết ai cũng là con người và con người nào cũng không hoàn hảo. Khi bạn chịu nhìn từng con người với một trái tim rộng lớn, cuộc đời này trở nên đẹp hơn", Kyo York (ca sĩ).

Status số 5

"Sống trên đời, ai cũng có người yêu, người ghét và ai cũng giá trị như nhau cả. Nếu như nghĩ đến con mình sau này lớn lên và rồi sẽ đau đớn khi bị ném đá thì chắc các bố các mẹ sẽ không bao giờ làm tổn thương con nhà người khác cả.

Ai cũng có quyền không thích nhưng đừng nhân danh ai cả, đừng nhân danh bất cứ nhóm nào kể cả nhóm các mẹ bỉm sữa, vì xung quanh tôi, các mẹ bỉm sữa đều có học thức, họ ngày đêm chăm con, lo cho chồng con, họ quay cuồng với cuộc đời sao cho họ sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc đời này thôi scandal hả, họ cũng theo dõi nhưng dõi theo rồi để đó thôi, họ không ném đá ai cả. Còn những ai làm một vài điều không hay, chắc hẳn, họ đều có lý do, mà lý do cố hữu và chắc chắn là họ không được yêu thương đầy đủ và rất... đáng thương", Anh Tuấn Anh (phóng viên).

Status số 6

"Không có nổi vài mét vỉa hè cho trẻ con ra đường an toàn, đó là lỗi của quản lý quy hoạch. Nhưng tất cả các loại phương tiện đều sẵn sàng bấm còi inh ỏi khiến bọn trẻ giật bắn mình lên, thì đó là khuyết tật văn hóa chung trong gen dân tộc", Phạm Gia Hiền (nhà báo).

Status số 7

"Ở nơi này, người dân họ ý thức cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, của cải tạo ra nhiều không mang theo được nên già, trẻ, trai, gái họ mỗi ngày cầm chuỗi 2 buổi nhiễu và niệm rồi lạy sám hối những tội lỗi nghiệp chướng của mình, họ làm đủ ăn ngày 3 buổi vì họ biết có làm nhiều tiền thì khi chết họ chỉ mang theo phúc đức đã tạo chứ tiền bạc ngay cả thân xác mặc cho nó quần áo đẹp, trang điểm cho nó kỹ lưỡng rồi nó cũng già cũng héo, cũng bỏ mình đi.

Nên mình nghĩ cuộc sống mà mình tự cảm thấy hạnh phúc còn hơn cuộc sống chỉ có người ngoài nhìn vào cảm thấy hạnh phúc. Biết buông khi có là hạnh phúc, biết bỏ khi người ta chửi là hạnh phúc, biết khiêm cung sẽ là hạnh phúc, ai nói gì kệ, cười trước đã vì giàu hay nghèo rồi cũng cơm ăn ngày 3 bữa, có cái nhà ở, có cái xe đi, có công việc để làm rồi xong chết chẳng mang theo được cái gì cả, vậy thì hờn giận hay nói lời cay đắng làm gì. Ai không vui với việc mình làm mình sẽ sửa, ai ghét mình thì mình thương họ lại trả thù", Thủy Tiên (ca sĩ) chia sẻ trong chuyến hành hương về đất Phật.

Status số 8

"Sống biết tha thứ, biết nhường nhịn bạn sẻ cảm thấy thanh thản. Nhưng khi vượt qua giới hạn sự chịu đựng thì nó điều làm bạn cảm thấy ngu ngốc vì mình đã cho quá nhiều cơ hội cho người không biết quý trọng nó", Vũ Đức Hải (diễn viên).

Status số 9

"Ngồi cà phê với ông bạn Italy trong một quán ở Roma, mình bảo hắn:

- Tớ thấy đàn ông Italy rất hay giữ cửa cho phụ nữ đang đi vào hoặc ra khỏi quán. Họ galant thật.

- Cậu nghĩ thế nào thế, họ đâu chỉ mở riêng cho phụ nữ? Đàn ông đang đi ra cửa mà thấy đàn ông khác đang chuẩn bị vào hay ra, họ cũng giữ cửa cho đấy chứ. Ai bảo họ là gay đâu.

- Ừ nhỉ, thỉnh thoảng tớ cũng thế. Mà phụ nữ đôi khi cũng giữ cửa cho cả đàn ông không quen biết, đâu phải vì họ có tình ý gì. Tại sao thế?

- Họ làm thế là vì lịch sự. Nhưng họ làm thế không phải vì họ cần một lời cám ơn. Họ tin rằng, họ tôn trọng người khác là một trách nhiệm, lịch sự với mọi người là một bổn phận.

À, cuộc đời là thế. Ta tốt với một ai đó không phải vì ta sinh ra đã là người tốt, hoặc ta nghĩ rằng ta nên tốt với một ai đó để nhận lấy sự biết ơn, mà có thể ta nghĩ rằng, cần phải tốt với ai đó vì một lúc nào đó, sẽ có ai đó tốt với mình, khi mình cần họ.

Thế mới thấy, người văn minh họ rộng lượng thế nào. Mình đã từng hẹp hòi ghê gớm. Còn nhớ một lần vào Syrena ở Tây Hồ, mình đang đi qua cửa một quán cafe, thấy một cô gái cũng đang vào, mình lịch sự giữ cửa cho cô ấy. Cô nàng sang chảnh đi thẳng vào, chẳng thèm nhìn xem ai vừa làm gì cho cô ta. Mình chưng hửng quá, ấm ức mất một lúc. Chắc cô nàng nghĩ cái thằng vừa lịch sự với cô ấy là thằng khùng.

Thế rồi mình tự nhủ, "nhưng mình đâu có giữ cửa cho cô ta chỉ vì một lời cám ơn", Trương Anh Ngọc (nhà báo).

Status số 10

"Coi The Danish Girl xong mà mình lặng cả người. Mấy hôm nay mình nghĩ về bộ phim suốt. Tại sao người ta lại có thể làm ra những bộ phim gây ám ảnh đến vậy? Sao trên đời có những thứ tình yêu vĩ đại đến thế? Trước khi xem mình có đọc review cho rằng tác phẩm này là lời động viên mạnh mẽ dành cho cộng đồng LGBT qua thông điệp “Find the courage to be yourself”.

Ấy vậy mà khi xem phim mình lại gần như quên đi yếu tố giới tính. Bởi thông điệp về tình yêu còn lớn gấp mấy lần qua sự thể hiện xuất sắc của Alicia Vikander. Đáng lẽ nhân vật chính của bộ phim này phải là Gerda. Mình thật sự ám ảnh khi Gerda hét lên: "Hãy trả lại người chồng cho tôi" và câu nói của Lili trước khi chết: "Làm sao em có thể xứng đáng với tình yêu to lớn ấy?".

Đúng là không có gì vĩ đại hơn tình yêu. Khi thật lòng yêu ai đó mọi sự đổi thay ngoài ý muốn của họ cũng không thể làm phai nhạt tình cảm trong bạn. Nhan sắc, ngoại hình và cả hoàn cảnh vật chất cũng chính là những thay đổi không mong muốn. Do vậy, khi chia tay mọi lý do dù tốt đẹp, chính đáng đến thế nào chăng nữa cũng chỉ là sự ngụy biện cho một sự thật rằng họ đã hết yêu ta mà thôi", Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia).

