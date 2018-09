10 status ấn tượng trên Facebook

'Thương không chịu được. Khổ thân anh ấy, bây giờ ai cũng khen sổ sữa, ú nù... Tăng 11 kg và chưa có dấu hiệu dừng', Diễm Hương viết.

Status số 1

"Con người ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi hiểu được rằng mình đang là điểm tựa của một ai đó!

Mình là một thằng sợ ngộp nước đến nỗi, mỗi lần đi cắt tóc gội đầu ngoài tiệm, lúc nhân viên rửa mặt mà nước chảy lên mặt là hít lấy hít để như thiếu oxy. Rồi thằng cu cũng vượt qua được nỗi sợ ấy để có thể lặn biển cùng vợ nó khi biết vợ nó cũng muốn lặn nhưng lại không dám thử một mình.

Lúc đầu, nó cứ phải trồi lên vài lần vì không quen thao tác nên không thở được, nhưng lúc xuống được bên dưới và nắm tay vợ thì nó đã thực sự vượt qua được bản thân!

P/S: Vì những người mình yêu thương, chúng ta có thể vượt qua được tất cả, chắc chắn là như vậy". - Anh Tuấn (ca sĩ, thành viên nhóm MTV)

Status số 2

"2h30 sáng.

- Bae, anh muốn ăn cái này.

- Cóc chín đó. Ăn củ sắn thôi cho mát đi anh.

- Nhưng anh thèm mà. Đã nói anh bị nghén...

Lúc khác: 'Em ơi, lấy mắm ruốc cho anh nha'. Chị bán trái cây trố mắt.

- Xã, anh ăn gì kỳ vậy? Cóc chín ăn muối mà. Với lại tối rồi...

- Anh thích. Anh thèm... Đã nói anh thèm mà, nghén mà.

- Uhm, chị lấy giúp em một mắm ruốc, một muối.

Thương không chịu được. Khổ thân anh ấy, bây giờ ai cũng khen 'sổ sữa', 'ú nù công tử'... Tăng 11 kg và chưa có dấu hiệu dừng.

'Giải thích theo hướng tâm lý học, nhiều người cho rằng việc đàn ông hiện đại nghén thay vợ là vì họ có xu hướng quá quan tâm đến người vợ và đứa con sắp chào đời của mình, thế nên cơ thể họ mệt mỏi như nghén. Đó có thể là do hai vợ chồng quá hiểu nhau, yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn. Những người chồng nghén thay này là những người đàn ông vô cùng yêu vợ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để được san sẻ mệt mỏi với vợ' (theo nguồn báo)". - Diễm Hương (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)

Hoa hậu Diễm Hương và chồng sắp cưới.

Status số 3

"Hôm nay, sau một buổi kẹt xe giờ cao điểm, mình đã quan sát và hiểu được người Việt Nam thế nào. Miệng vài người không ngừng la ó, chửi và chửi để được chạy. Xe hơi thì kẹt hai chiều mà xe máy cứ luồn lách, không nhích nổi xe hơi. Chẳng trách được thế giới ảo còn kinh khủng hơn thế nào... Bản thân có thể tự thay đổi môi trường sống, nhưng mình thương quê hương mình quá! (Mình có sự phân biệt riêng giữa quê hương và đất nước)". - Yến Phương (hôn thê của Lam Trường)

Status số 4

"Ý thức của tự do và tự lập

Một đứa trẻ 14 tuổi mỗi ngày bố đưa đến trường, bố thì tay xách nách mang như một người osin, con gái thì tay bỏ vào túi, đủng đỉnh đi phía sau như một tiểu thư. Một người 17 tuổi đứng lãnh đạo hàng ngàn người đòi nhân quyền, tự do. Bố mẹ nào không thương con và muốn con mình tốt đẹp, nhưng ông bà có câu 'Hổ phụ sinh hổ tử' và 'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh', con cái mình sau này ra sao và có làm được gì cho đời hay không là hoàn toàn lệ thuộc vào quá trình giáo dục của bố mẹ. Mình biết có nhiều bố mẹ dù con đã ở tuổi teen mà mẹ vẫn còn đút con ăn, tắm cho con... Họ nói rằng: 'Con của mình luôn là một đứa bé dù ở tuổi nào'.

Có người bạn hỏi tôi lý do người Hong Kong biểu tình chống đối chính quyền Trung Quốc. Theo hiểu biết của tôi thì khi Hong Kong được bàn giao lại cho chính quyền Trung Quốc thì rõ ràng đã có sự thoả hiệp, chính quyền Trung Quốc hứa sẽ tạo một chính quyền độc lập cho Hong Kong, để Hong Kong tự bầu chọn người lãnh đạo. Hứa thì nhiều nhưng thất hứa cũng nhiều, và chính quyền Trung Quốc đã thay đổi luận điệu này, đưa ra những ứng cử viên được 'Đảng' chọn trước cho dân Hong Kong bỏ phiếu. Nhóm biểu tình cho rằng, nếu tự do bỏ phiếu cho những ứng cử viên được 'Đảng' đào tạo và chọn lựa thì người dân không khác gì là một con rối. Đây là cốt lõi của cuộc biểu tình do người học sinh 17 tuổi này cầm đầu.

Mỗi tuần, Dũng đưa ra một đề tài xã hội cho các con cháu trong nhà suy ngẫm. Sau đó, Dũng hỏi ý và cách giải quyết của các cháu về sự việc đó. Đời sống không phải chỉ có cơm áo, gạo tiền, vật chất mà còn những thứ khác quan trọng hơn. Khi tay làm hàm nhai thì bắt buộc phải thực tế, nhưng nếu đã sống ở xã hội được gọi là vũ trụ của tự do thì nên áp dụng cái quyền tự do của mình để giúp ích cho hậu thế.

Trời cao có mắt. Trung Quốc vài năm nay cứ lo đi xâm lấn đất người, bây giờ đã có nội loạn rồi, lo mà giải quyết chuyện nhà đi. Vết thương chưa lành hẳn bây giờ lại rướm máu". - Dũng Taylor (quản lý)

Status số 5

"Làm mẹ đơn thân, không ai muốn! Là phụ nữ, ai cũng muốn có người đàn ông yêu thương che chở và san sẻ nhọc nhằn cho mình. Những người không may mắn thì phải tự gồng lên vừa làm cha vừa làm mẹ. Họ phải cay đắng bất chấp khó khăn để bảo vệ con.

Mỗi khi bế con không nổi, rã rời cánh tay, tôi ước có ai đó đỡ cho vài phút, có ai đó yêu thương con mình và chúng tôi sẽ là gia đình ấm áp. Nhưng thực tế thì không như vậy. Tôi phải mạnh mẽ vượt qua và ôm con sống tốt. Cho dù hoàn cảnh thế nào, tôi cũng phải thích nghi để lo cho con của mình.

Cô Hoa hậu này cũng vậy, hy sinh vì con, kiếm được đồng tiền để nuôi con thì bất chấp tủi nhục. Tôi vô cùng trân trọng!

Hãy dành cho những bà mẹ đơn thân một cành hoa hồng vì nghị lực và tình yêu vĩ đại của họ. Tôi xin tặng cả một bó hồng thật to cho các bà mẹ đơn thân. Cố lên các mẹ!". - Xuân Lan (người mẫu)

(Xuân Lan chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc bài báo về việc Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ nhọc nhằn làm bà mẹ đơn thân).

Status số 6

"Sao các bạn không sống thật với bản thân mình nhỉ? Bắt tối giả dối, tôi không làm được! Buồn vì các bạn chỉ thích những con người giả lả sống quanh mình!

Các bạn có thể buồn vì tôi sống không ngoan giống các bạn. Nhưng tôi được dạy rằng, cách tôi sống không phải là hư mà là sống với đúng bản thân mình. Tôi là người có sao nói vậy. Vẫn luôn như vậy. Vẫn mãi như vậy". - Hương Tràm (ca sĩ)

(Hương Tràm lên tiếng sau khi nhận phải nhiều chỉ trích về video cô thú nhận "Tôi khá tự tin khi làm chuyện ấy").

Giọng ca trẻ Hương Tràm.

Status số 7

"Có những buổi tối về đến nhà sau một ngày dài làm việc, bon chen tấp nập nhiều mệt mõi, lòng chỉ thật sự mong muốn sẽ nhìn thấy sau cánh cửa kia một nụ cười thật hiền, một cái ôm siết chặt, một bữa cơm đạm bạc rau cá nhưng ngọt dịu nghĩa tình. Sau bữa cơm, cả hai quàng vai nhau đi dạo, cùng ngồi nhấm nháp tách trà nóng rồi kể nhau nghe những gì buồn vui đã qua trong ngày. Và cuối ngày bình thản tựa vào vai nhau rồi ngủ thiếp đi trong bình yên...

Cuộc sống này chỉ cần những điều giản dị như vậy là đủ, nhưng không phải ai cũng biết, cũng nhìn thấy và trân quý điều giản dị đó. Và có lúc tôi tự hỏi: Phải đánh mất nhau thêm bao nhiêu lần thì người ta mới cảm nhận hết cảm giác đau đớn để rồi học cách gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có?". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)

Status số 8

"Đẹp là một lợi thế trong giao tiếp, nhưng các bạn cũng phải tỉnh táo, đừng vì thấy ai đó đẹp mà tin sái cổ những gì người ta nói. Tương tự, đừng vì thấy ai đó không có ngoại hình nổi bật rồi vội đánh giá tiêu cực về tính cách người ta. Thời nào cũng vậy, xấu hay đẹp cũng phải tiếp xúc mới nhận định được phần nào về người khác. Huống chi mới chỉ nhìn thấy dăm ba tấm avatar đẹp lung linh hay mấy tấm cởi quần cởi váy sexy rồi mặc định họ như thiên thần là rất vội vàng.

Ở cái thời mà một tấm hình chụp bằng điện thoại có thể chỉnh sửa khác 99% thì cảnh giác không thừa đâu... Đó là chưa nói một số em 'hơi đẹp' được nhiều người quan tâm là nói chuyện rất hỗn. Gì chứ đẹp mà hỗn là nhấn nút hết". - Hankoo Hàn Quốc Việt (phóng viên)

Status số 9

"Người nào càng không tự bằng lòng về vị thế của mình thì càng khoái khoe khoang!

Khoe khoang sẽ đem lại cho bạn một cảm giác thích thú, sung sướng vì mình cải thiện, làm tăng lên vị thế của mình trong mắt mọi người. Bạn sẽ nghiện cái cảm giác đó, và nó thôi thúc ghê gớm, buộc bạn phải thực hiện sự khoe khoang. Đó là nguyên nhân chính của các buổi tiệc 'rửa' xe, 'rửa' điện thoại mới...

Nếu mỗi tuần, bạn phải tìm cách khoe những điều gì đó trên 5 lần thì bạn đang có dấu hiệu nghiện khoe khoang! Điều đó cũng chẳng sao, đôi khi chỉ làm người xung quanh bạn bực mình tí thôi! Nhưng điều đó cho thấy bạn đang rất không hài lòng về vị thế bản thân hiện tại của mình, nên tìm cách nâng cấp, cải thiện nó. Điều đó sẽ làm bạn kém hạnh phúc trong cuộc sống.

Cũng như ma túy, khoe khoang chỉ giải quyết cơn thèm ngắn hạn, còn tự xây dựng giá trị bản thân lâu dài và thật sự mới là giải pháp cơ bản!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 10

"Đôi khi, cách tốt nhất để chữa lành vết thương là dũng cảm cắt bỏ đi ung nhọt. Có thể bạn sẽ mất đi một phần nhỏ cơ thể, nhưng phần còn lại sẽ an toàn và khoẻ mạnh". - Phan Anh (phóng viên)

