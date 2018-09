10 status ấn tượng trên Facebook

'Con người ta hạnh phúc không phải vì sở hữu nhiều, mà là vì đòi hỏi ít. Có một gia đình để yêu thương, một công việc để đam mê, tiền ít hay nhiều không quan trọng', Thủy Tiên viết.

Status số 1

"Nhớ ngày nào còn bé, đi khai giảng, lớp lớn phải xếp hàng ngay ngắn chờ các em lớp 1 bước vào. Khi các em lớp 1 bước vào là cả trường vỗ tay hát: 'Chào người bạn mới đến, có thêm một niềm vui...'.

Khi mình lớn lên, đi nhậu, đang ngồi trong mâm bỗng có thêm ai đến là cả mâm lại buông bát đũa hát: 'Chào một thằng mới đến, có thêm một thùng bia...'.

Có người nói: 'Đàn ông và trẻ con chỉ khác nhau về thể xác, còn tâm hồn thì như nhau', mình ngẫm thấy cũng có lý đấy chứ nhỉ". - Giáo sư Xoay

Status số 2

"Con người ta hạnh phúc không phải vì sở hữu nhiều, mà là vì đòi hỏi ít. Có một gia đình để yêu thương, một công việc để đam mê, tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là đồng tiền do chính tay mình tạo ra. Bao nhiêu đó là quá đủ cho một cuộc đời ý nghĩa và đáng tự hào...". - Thủy Tiên (ca sĩ)

Ca sĩ Thủy Tiên.

Status số 3

"Có mấy người hỏi ý kiến mình về vụ trinh nữ 27 tuổi, mình xin trả lời thế này:

Cách đây lâu lâu có một cô nhà văn hục hặc với mình về cuộc thi văn học 20 gì đó, lúc ấy mình bực lắm, rồi thỉnh thoảng mình cũng mỉa mỉa chút xíu cho bõ tức, kiểu để trả thù. Đàn bà mà, nhỏ nhen xấu tính mà.

Rồi có một lần, mình tình cờ gặp cô nhà văn ngoài đời thực. Cái giây phút mình nhận ra cô, mình đã tự bảo với lòng, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ gây sự với cô ấy nữa. Mình sẽ bỏ qua (nhưng chưa chắc đã tha thứ). Đàn bà mà, luôn biết cách cao thượng kiểu đàn bà". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Status số 4

"Tối qua, khi mình đi ngang phố Hàng Bông, vừa lúc đèn đỏ thì có hai thanh niên đi xe Wave ngổ ngáo phóng nhanh vượt đèn, quệt vào một bác lớn tuổi. Bác này mất lái, ngã nhào ra lòng ngã tư Hàng Da, Hàng Bông. Vừa lúc đó thì... Rầm! Xe hai cảnh sát cơ động rượt đuổi hai thanh niên kia chạy cũng rất nhanh đâm thẳng vào người bác ấy. Rồi thì bác lớn tuổi không thể tự đứng lên được nữa, dân tình bu quanh đông nghịt.

Hai thằng khốn nạn kia đã để lại hậu quả như vậy đó. Bài học cho hai cảnh sát cơ động cũng không nhỏ.

Thật đáng buồn". - Trần Quang Minh (MC truyền hình)

Status số 5

"Tôi đánh giá đàn ông dựa trên cách họ đối xử với nữ giới". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)

Status số 6

"Em cảm ơn anh Criss đã liều mình chọn em làm đồng đội, cảm ơn anh đã gánh lấy những khó khăn nhất, nặng nhọc, vất vả nhất trong suốt quá trình đua, đã cố gắng chịu đựng tính tình khó chịu của em, chăm sóc em trong thời gian dài. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ về nhất được một cái gì, nên chắc chắn lần về nhất này là nhờ có anh. Cảm ơn anh rất nhiều! Đặc biệt cảm ơn anh đã bay về đây và gây bất ngờ cho em ngày hôm nay.

Nói chung lúc về đích vui và ngợp quá không khóc nổi mà chả hiểu sao giờ lại cứ mít ướt, ngồi viết status này mà khóc như mưa". - Hương Giang Idol (ca sĩ)

Hương Giang Idol và "bạn trai tin đồn" Criss Lai giành ngôi quán quân Cuộc đua kỳ thú 2014.

Status số 7

"Chúng tôi cũng đã đi Sa Pa với nhau, cũng đã nắm tay nhau thật chặt vì quá sợ hãi khi đi đường Lào Cai lên Sa Pa, đường cua một cách khủng khiếp với sương mù dày đặc. Thậm chí tôi còn quay sang bảo anh: 'Thôi sống chết mặc bay, có xuống vực thì em với anh cũng vẫn ở bên nhau...'.

Và chúng tôi thật may mắn khi còn ngồi đây theo dõi diễn biến và mong cho chị khoẻ lại. Hy vọng anh ở nơi chín suối phù hộ cho chị được bình an. Sống chết cách nhau một gang một tấc...". - Bùi Vương Hà My (độc giả Chơi blog chia sẻ)

(Độc giả Hà My chia sẻ cảm xúc sau khi đọc thông tin về cặp đôi chia lìa trước khi cưới do gặp tai nạn ở Sa Pa).

Status số 8

"Người đẹp nói sai cũng thành đúng, người xấu nói đúng cũng thành sai. Nhiều khi quan điểm không sai nhưng do ngoại hình làm giảm giá trị của quan điểm. Xấu là cái tội, và béo lại là cái tội gấp đôi. Ví như nếu chẳng may một béo - một gầy hoặc một xấu - một đẹp vào cấp cứu thì chắc chắn, người gầy và bạn đẹp được đối xử tốt hơn nhiều". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)

Status số 9

"Trưa Sài Gòn mưa to. Đang trùm áo mưa chạy về tòa soạn thì xe hết xăng. Dắt một đoạn khá xa mới nhìn thấy một bà lão bán xăng lẻ ngồi co ro dưới gốc cây đối diện khách sạn Legend trên đường Tôn Đức Thắng. Đổ tạm một lít, định qua phía quận 4 đổ tiếp. Xong xuôi, vặn nắp xăng moi túi quần thì phát hiện do thay cái quần mới nên quên nhét tiền từ túi quần cũ vào... Thế là lục tung cả lên, từ cốp xe đến giỏ xách. Lục mãi chỉ có 10 ngàn. Định để xe ở đó rồi đi bộ qua cây ATM bên kia đường rút tiền sang trả thì bà lão nhìn rồi bảo: 'Nè cậu ơi. Xăng lẻ tui bán tới ba chục ngàn một lít nhưng nếu cậu còn 10 ngàn đưa cho bà già 10 ngàn cũng được. Mai mốt tiện đường thì ghé đưa thêm. Mà hông đưa cũng hông sao'. Không tin vào tai mình. Tui trố mắt. Bà lão nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa và nói tiếp: 'Giúp đỡ cậu, mai mốt cũng có người tốt giúp tui hà. Cậu đừng lo'.

Haizz... Đang lạnh mà nghe câu nói của bà, tự nhiên thấy ấm liền. Thật khó có thể ngờ giữa Sài Gòn mỗi ngày xảy ra bao nhiêu vụ lừa đảo cướp giật, người với người hơn thua nhau từng đồng từng cắc, mà vẫn còn những người như thế. Thật là quá tuyệt vời! Rút tiền đưa đủ nhưng hứa với lòng, mai mốt có cái bánh cái kẹo hay hộp sữa, tui chắc chắn trở lại thăm bà". - Trueman Vn (phóng viên)

Status số 10

"Điều tự hào nhất của một người đàn ông không phải là lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, mà là có một người phụ nữ tình nguyện ngủ bên cạnh mình cả đời này.

Điều tự hào nhất của một người phụ nữ không phải là có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, mà là một người đàn ông có thể vì cô ấy từ chối vô số người phụ nữ khác.

Đàn ông phải biết cưỡng lại cám dỗ. Phụ nữ phải biết cưỡng lại cô đơn". - Minh Phạm (độc giả Chơi blog chia sẻ)

