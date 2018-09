10 status ấn tượng trên Facebook

'Mẹ cười như thế, tóc vát sang một bên, nhìn trẻ ra bao nhiêu, cứ như trung học, à, như người mới đi làm', con trai Thảo Vân nói.

"Tự nhiên tối nay suy nghĩ và nhận ra rằng cuộc sống này vốn rất lạ! Vợ chồng cả nửa vòng Trái đất, vậy mà gặp nhau 3 năm, là bạn bè và lấy nhau vì cuối cùng cũng tìm được sự chân thành của tình yêu. Và điều đặc biệt là người phụ nữ này đã có cuộc gặp với người đàn ông chưa bao giờ biết cuộc sống hôn nhân là gì. Ông trời đã sắp đặt để chúng mình gặp nhau, ngày càng hiểu và trân trọng mối duyên này. Đơn giản mình có thể ngả vào anh mà yên tâm vì sự hiểu biết thế nào là mái ấm gia đình của người đàn ông quyết định lấy vợ". - Kim Hiền (diễn viên)

"Hai mẹ con đi ngủ, tự dưng bạn Tít lom lom nhìn mẹ rồi bảo: 'Mẹ cười lên cho con xem nào'. Cũng cười mỉm cái. Bạn ấy bảo: 'Nhìn mẹ lúc này rất trẻ, mẹ cười như thế, rồi tóc mẹ vát sang một bên, nhìn khác lắm nhé! Nhìn trẻ ra bao nhiêu, cứ như trung học bình thường, à, như người mới đi làm, như người mới biết lái ô tô! Như kiểu khoảng 31, 32 tuổi thôi! Khác hẳn buổi sáng khi mới ngủ dậy, lúc ấy nhìn như xác sống...'.

Lần đầu tiên được con trai khen trẻ, mẹ sướng, giữa đêm mà cười khành khạch. Còn vụ 'xác sống', tính sau". - Thảo Vân (MC truyền hình)

"Sau một đêm dài miên man 'vắt chân lên trán' suy tư về lời thách đố dội nước đá của Hương Thuỷ, tôi kết luận như sau: Trong đời mình không thích bất kỳ thứ gì có chữ 'đá' trong đó. Không muốn bị 'chọi đá', không thích dư luận 'ném đá', sẽ không bao giờ chơi 'đập đá' và càng ghét khi bị 'bồ đá'... Vậy tại sao mình lại tham gia vào trò chơi dội đá?

Nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại. Đây là cách gây sự chú ý rất hay cho một công tác từ thiện... Cuối cùng đành hỏi ý kiến con gái Yenli: 'Nếu bạn con thách con đổ nước đá, con có làm không? Vì bạn mẹ đang thách mẹ đây'. Em nhún vai trả lời ngay: 'Không. Và mẹ cũng không nên làm vì Cali đang hạn hán trầm trọng, mẹ không nên chơi những trò tốn nước không cần thiết'. Nói xong em bước lên lầu, để tôi đứng lại một mình. Hơi hổ thẹn với lương tâm. Thôi thì con 'dạy' đúng, mình phải nghe. Xin đóng góp bằng tiền thay vì bằng sức". - Kỳ Duyên (MC)

"Bên ngoài một trò chơi:

Những ai không quan tâm hoặc chưa hiểu trò này đừng khó tính quá mà vội chê bai người tham gia, muốn sống vui thì hãy thoáng một chút. Dội nước đá từ đỉnh đầu xuống đối với thanh niên thì vô tư, nhưng từ trung niên trở lên thì khó khăn hơn. Thế nên mới là 'thách'. Không câu nệ xấu xí, sang hèn mà dám chơi là được rồi.

Lưu ý:

- Đá cho vào thùng nước phải ngâm 15 phút mới đạt độ lạnh sâu. Thùng nước lạnh không ngâm đá thì nhẹ đô hơn, dễ thôi.

- Đổ ụp thùng nước đá một phát cũng dễ chịu hơn bị đổ từ từ.

- Bị đổ từ từ thùng nước đá ngâm lâu sẽ sốc hơn! Nhất là sẽ tê cứng gáy...

- Mặc nguyên quần áo đỡ sốc nhưng không cởi ngay sau đó dễ bị cảm.

- Nếu bị các vấn đề sức khỏe và các vấn đề phổi thì không nên thử.

Còn bên trong trò chơi này cũng không có gì to tát đâu. 'Thách' chỉ là cớ để nhân bản thêm một chút, đóng góp cho trẻ nghèo khó khăn mà thôi". - Trần Lập (ca sĩ)

"Trẻ con tin vào mấy thứ tình yêu sét đánh cho đến khi nó bị 'nhảy' mất cái bóp, hoặc điện thoại, hoặc đôi khi là cả chiếc xe. Hãy dạy dỗ các em một cách nghiêm túc là trừ phim ảnh và mấy thứ tiểu thuyết lừa tình ra thì tình yêu chỉ có thể nảy sinh vào một thời điểm duy nhất, là khi hai người đã có trên 50% sự hiểu biết cơ bản về nhau. Tất cả những trường hợp sét đánh đều là ảo giác". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)

"Mình thấy các phụ huynh có con đồng tính nếu mạnh dạn (bằng bản năng hoặc qua kiến thức khoa học) chấp nhận giới tính của con, họ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề xã hội đáng kể. Sống trong xã hội vốn đã vòng vo, lại luôn phải che đậy sự khác biệt thì càng nảy sinh nhiều bi kịch. Ai muốn cãi, thoải mái đi, quan điểm của mình tự nhiên, thiên nhiên âm - dương song hành hoà hợp là thuận. Đồng dấu là 'nghịch' rồi. Nhưng ta vẫn có thể giúp cho cái sự 'nghịch' ấy trở nên bình thường với những cái đầu văn minh, hành xử văn minh". - Hà Trần (ca sĩ)

"Liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly cho công bố thủ bút của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho phép bà sử dụng những ca khúc của ông (vụ này em gái nhạc sĩ tẽn tò nhất. Trước đó báo chí có phỏng vấn, bà Trịnh Vĩnh Trinh tự tin trả lời: 'Làm gì có chuyện đó'). Một báo hôm nay nhận xét: 'Bản viết tay mơ hồ, không có hiệu lực pháp lý' (theo ý kiến luật sư), và một báo khác hôm nay, cũng theo ý kiến các luật sư: 'Giấy tác quyền của Trịnh Công Sơn có giá trị pháp lý'.

Khoan bàn đúng sai trong cuộc tranh cãi bất tận này, khi hơi hướng đồng tiền chui vào những ca khúc bất hủ của Trịnh đã khiến cho tình yêu của công chúng dành cho ông thấy phiền muộn. Không biết ngày ấy, khi Trịnh Công Sơn sáng tác, ông có tiên đoán được ngày hôm nay những bản nhạc đang bị ruồi nhặng xâu xé không? Thương cho ông, thương cho những người làm sáng tác nói chung. May quá, mình chỉ là văn sĩ quèn (cũng đôi lần dính đến ba cái trò này nên rất thấm thía), chớ không sang trọng như Trịnh Công Sơn. 'Thương ai về ngõ tối'... Ừ, thương ai?". - Bùi Anh Tấn (nhà văn)

"Ngồi nói chuyện tào lao với đứa làm phụ hồ ở gần nhà. Nó kể ngày trước nó bị tai nạn, người ta vô thăm, mua sữa cho nó uống. Nhỏ lớn có lần nào được uống sữa thỏa thích vậy đâu. Tự nhiên nó chẹp miệng: 'Phải chi tao bị xe đụng thêm lần nữa, uống sữa cho đã...' Mình nghe vừa mắc cười vừa thấy đắng. Đâu phải ai sinh ra cũng đủ đầy đâu". - MBGĐ (độc giả Chơi blog chia sẻ)

"Các mẹ thương con thì thương, nhưng ngồi với khách cỡ tuổi con thì đừng khen con mình quá nha. Khi con còn nhỏ, nó không biết thì không phản ứng gì, nhưng khi lớn nó sẽ rất ngại đó. (Chưa kể khách cũng GATO mà không thể mở miệng nói 'Con cũng vậy mà' được).

Nãy ngồi coi ca nhạc, vô tình ngồi kế mẹ của một vũ công biểu diễn trong chương trình. Ban đầu cô chỉ chê 'MC như dở hơi', 'Mấy đứa con gái múa thế này mà gọi là múa'... Một lát sau, cô ngồi sát lại mình và khoe: 'Tớ là mẹ cái cậu kia'. Uhm, bạn vũ công đó mình cũng có biết. Bạn ấy rất tài năng nhưng chưa may mắn trở thành ngôi sao trong lĩnh vực này. Nói chung, dạo này mình cũng có để ý đến bạn ấy. Chưa kịp tìm hiểu về bạn ấy thì hôm nay chỉ cần ngồi coi ca nhạc kế phụ huynh trong vòng 30 phút, mình đã nắm được toàn bộ tiểu sử và thành tích của bạn ấy. Nghe mẹ bạn ấy khoe mà mình gật đầu mỏi cổ luôn.

Các mẹ nhớ nha các mẹ... Rất thông cảm cho việc các mẹ thích khoe con (vì ai mà không mê, không yêu con), nhưng đến nơi công cộng, các mẹ chịu khó tiết chế chút nha các mẹ ơi...

Con yêu các mẹ...". - Hankoo Hàn Quốc Việt (phóng viên)

"Hôm qua có bạn nào tag mình vô cái vụ lùm xùm này, tóm tắt như sau: Có em sinh viên Ngân hàng tốt nghiệp loại Giỏi, nộp đơn xin làm giao dịch viên ngân hàng, bị ngân hàng từ chối ngay từ vòng gửi xe, bức xúc quá gửi mail để phàn nàn.

Ý kiến mình thế này:

(1) Có thể vị trí giao dịch viên chỉ cần tuyển trung cấp, cao đẳng là vừa. Họ sẽ mãn nguyện, hài lòng với vị trí đó mà làm hiệu quả và lâu dài. Tuyển mấy bạn đại học thiên tài, đang mơ trưởng phòng với CEO nên coi khách hàng là muỗi thì toi!

(2) Để hoàn thành tốt một công việc thì năng lực là quan trọng nhưng thái độ mới là quan trọng nhất! Nếu bạn yêu quý, trân trọng công việc đó thì cho dù bạn có yếu kém thì cũng sẽ nhanh chóng tìm cách học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, nếu bạn là thiên tài nhưng đang không thích, khinh công việc đó thì bạn sẽ làm ra một kết quả rất kém.

(3) Tôi đã gặp rất nhiều em sinh viên mới ra trường, đa số là trường Việt Nam, có suy nghĩ mình là người tài và công ty thì toàn dốt, không biết sử dụng. He he, có lẽ lỗi phần lớn do các thầy của em truyền cho, vì các thầy về kinh tế mà phải đi dạy có nghĩa đa phần là mọt sách, thiếu thực tế ứng dụng, nên không được thuê mướn hay tự lập công ty mà kinh doanh, từ đó oán khí và truyền cho học trò của mình!

Vì thế, tôi mong các em mau trải qua, mau hết bệnh này..., nếu không các em sẽ rất vất vả trên con đường sự nghiệp của mình!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

