10 status ấn tượng trên Facebook

Status số 1

"Ở đời, kiếm tiền giỏi mới là giỏi. Ngoại ngữ giỏi thì cũng chỉ đi làm thông dịch viên cho người có tiền mà thôi". - Nathan Lee (ca sĩ)

Status số 2

"Trong hành trình tìm cha cho con, lắm lúc người phụ nữ ấy đơn độc và cô độc đến tận cùng. Trong tận cùng nỗi cô độc ấy thì hình ảnh một người cha cùng với mẹ bồng bế đứa con, cùng dạy dỗ, cho con đi chơi xa, dạy con bơi, dạy con học với ánh mắt yêu thương... đã là động lực để người mẹ phấn đấu kiên trì tìm nguồn sáng yêu thương cho con mình. Mặc dù niềm tin dần dần tắt...

Bây giờ, tự dưng nguồn sáng ấy loé lên. Một sự chân thật đầy tình yêu, bao dung và mạnh mẽ sẵn lòng đón hai mẹ con để yêu thương chăm sóc, mở lòng và tâm sự đúng như con đường độc đạo mà một mình mẹ đã cầm nến đi tìm. Tự nhiên xúc động quá...

Tại sao vậy nhỉ? Tai sao cũng người này mà trước đây, khi anh ấy bày tỏ yêu thương thì cô gái không hề để ý? Người phụ nữ ấy thay đổi về cách suy nghĩ, thay đổi cảm xúc, mục đích sống, hay là cô ấy hiểu được đâu là giá trị thật, đâu là sương khói sau bao nhiêu đổ vỡ của cuộc đời?

Cho dù sẽ ra sao, nhưng trước hết xin cám ơn người đàn ông thầm lặng với tình yêu to lớn đã dõi bước theo cô gái sau một quãng thời gian quá dài. Lần thứ hai trong đời, cô gái thèm được có một vòng tay ấm để chở che và nằm trong đó bình yên để ngủ. Nhưng khác một việc, lần này giấc mơ bình yên kia có cả con gái của cô. Một giấc mơ đẹp...". - Xuân Lan (người mẫu)

Siêu mẫu Xuân Lan và con gái.

Status số 3

"Có hai lý do khiến tôi từ hai năm trở lại đây không bao giờ tham gia vào các chương trình do nhà chùa tổ chức, cho dù là ca nhạc, từ thiện, truyền hình trực tiếp hay kêu gọi phong trào cho thanh thiếu niên Phật tử. Tôi chưa từng được đọc thông tin ở bất kỳ chùa nào công khai tiền cúng một năm nhà chùa thu được bao nhiêu, tiền đó dùng vào việc gì. Trong khi đó, một số chùa tôi thấy, sư trụ trì cho khắc bia ghi lại công trạng của mình đã xây được gì, hết bao nhiêu tiền... nhưng chẳng có dòng nào nói tiền đó từ đâu ra (tôi cược là không phải tiền túi của thầy, hoặc tiền lấy ra từ túi thầy nhưng trước đó từ đâu chảy vào thì không biết), cũng chẳng thấy bia nào ghi nhận tiền đóng góp của nhân dân trong những khoảng thời gian nhất định. Cá nhân tôi thấy tức mắt với các tấm bia kiểu đó.

Cách đây vài năm, tôi được mời tham gia hát trong chương trình tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội. Được mời đến và có mặt từ 6h chiều nhưng chờ mỏi cổ chương trình vẫn chưa được bắt đầu, lý do là vì sư trụ trì chưa xuất hiện. 21h tôi có show ở chỗ khác. Đến 20h hơn vẫn không ai dám cho tôi đi vì sợ phật lòng các vị sư. Chưa kể một số Phật tử trong ban tổ chức đi tới đi lui bắt tôi học thuộc lòng các câu thuật ngữ mà tôi không hiểu, bắt tôi ghi nhớ các phép tắc gì đó để chuẩn bị cho việc gặp các vị sư. Gần tới 21h tôi mới được 'ưu tiên' cho hát, sau đó hộc tốc phi sang chỗ diễn.

Tôi thỉnh thoảng vẫn đi chùa, vẫn đặt lễ nhưng đúng với tính chất thanh bông hoa quả, một chút tiền giọt dầu. Tôi kính Phật nhưng không kính tất cả các vị sư, vì nhiều lẽ. Xả một chút, mong các bậc đạo đức khỏi cần ném đá". - Thái Thùy Linh (ca sĩ)

Status số 4

"Phụ nữ đẹp:

18, 20, đẹp là do trời phú.

20 đến 30, đẹp là do biết cách học hỏi.

30 đến 40, đẹp là do rèn luyện có ý thức.

40 đến 50, đẹp là ở bản lĩnh sống.

50 trở đi, đẹp là yêu quái". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Status số 5

"Dear Quỳnh Trâm!

Mặc dù chị chưa biết em nhưng chị thực tình khuyên em nên bỏ Baggio càng sớm càng tốt - một người đàn ông đã cưới em và bây giờ thú thật rằng trong thời gian ấy từng quay lại lên giường với Andrea chỉ vì vài phút nông nổi. Sẽ không có người đàn ông nào yêu em 100% nếu như đã cưới em mà còn phát biểu rằng 'người làm tôi đau và nhớ nhất là Andrea'.

Có thể bây giờ anh ấy tỏ ra hối lỗi và mong sự thông cảm, nhưng chị tin chắc rằng người con gái duy nhất ở trong tim anh ấy bây giờ chỉ có Andrea. Chị cũng tin rằng tình yêu em dành cho anh ấy lớn hơn tình yêu anh ấy dành cho em, điều này chẳng có gì sai, nhưng tình cảm chỉ mạnh ở một phía như thế thì em sẽ đau khổ dài hạn đấy, em biết không...

Trong tình yêu, nếu cá tính và cách sống không đủ mạnh để say mê, tôn trọng nhau như kiểu Brad Pitt - Angelina Jolie thì đó chỉ đơn thuần là một tình yêu chấp nhận, chịu đựng, mê say nhất thời. Chừng nào em còn lừa dối cảm xúc của mình, chừng đó em vẫn còn là nô lệ cho sự đau thương đến với bản thân em". - Dương Yến Ngọc (cựu người mẫu)

Status số 6

"Hơn 6 năm rồi... Không gì nhanh bằng thời gian. Nhưng sau tất cả những muộn phiền sóng gió, luôn có một người đứng chờ mình ở cuối bến bình yên". - Thủy Tiên (ca sĩ)

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trong bộ ảnh chung mới thực hiện.

Status số 7

"Vài chân lý mới ngộ ra được gần đây:

- Không xem cái gì là quan trọng nữa thì cuộc sống sẽ bớt lo lắng, buồn phiền...

- Làm gì cũng không nên quá lo lắng đến hậu quả mà ảnh hưởng tới quyết định hiện tại. Cứ để mọi thứ tự nhiên.

- Cả đời người ta tìm kiếm sự vui vẻ, hạnh phúc, nhưng thật ra ai cũng trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất rồi. Đó là thời con nít. Lúc đó ai cũng vui nhất vì có lòng tin vào điều kỳ diệu, và suy nghĩ đơn giản nên dễ thấy vui.

- 90% các nỗi sợ hãi trên đời đều là tự mình hù mình.

- Muốn vui vẻ, phải biết cách làm những người xung quanh mình vui.

- Cái gì làm mình bực bội thì tránh xa nó ra.

Đơn giản vậy, mà tới giờ mới hiểu!". - Lý Minh Tùng (quản lý)

Status số 8

"Anh bạn đi Singapore công tác, kể: Vô trung tâm thương mại mua cái áo, ra xếp hàng đón taxi thì thấy ba em trẻ trung thản nhiên vượt rào chen lên phía trước. Một người đàn ông đứng cạnh tỏ ra khó chịu, bảo không thấy người ta xếp hàng à, ra sau đi! Ba em phớt lờ, xổ một tràng tiếng Việt và cười nói um sùm, coi như không nghe, không biết gì. Người đàn ông quay sang, nói với anh bạn tui: 'The stupid people like these are either Vietnamese or Chinese' (mấy đứa ngu dốt này chỉ có thể là Việt Nam hay Trung Quốc)". - Lê Nguyễn Hương Trà (blogger)

Status số 9

"Gọi điện cho mẹ.

Mẹ hỏi đi chơi về chưa, tắm rửa chuẩn bị ngủ chưa.

Mẹ hỏi lịch học thêm thế nào, bảo cố gắng học cho giỏi.

Mẹ hỏi công việc thế nào, người ta có cần con không.

Mẹ hỏi ông trông xe bắt nạt con ra sao, dặn rằng dù thế nào vẫn phải nói năng lễ phép đấy.

Rồi mẹ nói dạo này không cần bố mẹ nữa hay sao thế. Mẹ gọi điện toàn không liên lạc được. Bố đi khám huyết áp tăng rồi. Nhiều tuổi nên bệnh tật kéo đến đấy.

Bố à, mẹ à. Con bao lần mong được ở bên bố mẹ. Lúc ăn món ngon, lúc xem bộ phim hay, lúc thấy cảnh đẹp, con đều nghĩ rồi con sẽ đưa bố mẹ thưởng thức từng thứ tuyệt vời trên thế gian này. Lúc con đau ốm, lúc bị người ta mắng mỏ, xem nhẹ, lúc con bị hiểu nhầm..., con chỉ muốn xách vali và đi. Nhưng con không muốn bố mẹ thất vọng, lo lắng. Và con không muốn làm một đứa con hèn kém.

Sự thật là dù thế nào, bố mẹ cũng chẳng bao giờ thôi lo lắng cho con cả. Bố mẹ à, con không lớn nữa đâu, nên bố mẹ đừng già thêm nữa nhé...". - Sally Sali (nhân viên marketing)

Status số 10

"Trưa nay, chỗ bán bún ở góc Pasteur và Nguyễn Du bỗng nhiên xôn xao, người thở dài thương cảm, người chửi thề, văng tục. Góc xa xa, ngay ngã tư là một ông, chắc khoảng 60, đang ngồi khóc bên chiếc xe Wave Tàu.

Hỏi ra mới biết ông cụ chở xe ôm, cho 'một thằng nhìn tử tế lắm, mặc vest đàng hoàng. Nó yêu cầu ổng ghé vô cho nó ăn bún, ổng ngồi ngã tư đợi. Ăn xong nó té luôn rồi, không trả tiền cho ông cụ luôn'. Thiệt tui nghe xong muốn chửi thề, người ta nghèo khổ, già cả, chạy xe ôm thôi mà cũng quỵt của người ta mấy chục ngàn. Thấy ông cụ ngồi khóc thấy thương gì đâu, cuối cùng mấy bà bán bánh, bún, người bán chữ... mỗi người góp 10 ngàn, cho ông cụ 50 ngàn. Haiz...

Thiệt Sài Gòn như cái biểu tượng sân khấu vậy đó, luôn luôn có hai mặt...". - Phan Anh (phóng viên)

