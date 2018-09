10 status ấn tượng trên Facebook

'Tôi nhận hết lỗi lầm, vì một lần sai trái để đến bây giờ, vợ tôi đã quá hy sinh và chịu đựng nỗi đau đó', Baggio viết.

"Nhớ người anh học cùng Bùi Thị Xuân quá... Cuộc sống thật ngắn ngủi. Biết ngày mai chuyện gì có thể xảy ra với mình... Vậy mà trong cuộc sống hàng ngày, con người lại có khi chán ghét nhau, phản bội, chà đạp, nguyền rủa nhau. Xã hội ngày càng phát triển, đâu đó cuộc sống thực dụng cũng phát triển theo. Dẫu biết chúng ta đang rất bận rộn chạy theo danh vọng và tiền bạc, nhưng hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về vợ, mẹ mình, người thân yêu của mình, để thấu hiểu, cảm thông và quan tâm nhiều đến họ. Biết đâu được ngày mai có thể là ngày mà tiền bạc đó, dang vọng đó có cứu được chúng ta chăng?". - Diễm My 9X (diễn viên)

(Diễm My chia sẻ tâm sự nhân 1 năm ngày mất của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh).

"Có lẽ đây là lúc tôi phải can đảm nhìn lại và đứng lên trước các anh chị 'dư luận' vì luôn chĩa mũi dùi vào người vợ thân yêu luôn kề vai sát cánh cùng tôi. Tôi nhận hết lỗi lầm, vì một lần sai trái để đến bây giờ, vợ tôi đã quá hy sinh và chịu đựng nỗi đau đó.

Con xin gia đình hãy luôn nghĩ tốt cho Trâm, vì Trâm vẫn luôn bên con, bất chấp những tổn hại trong cuộc sống.

Mọi người đừng la tôi quá ích kỷ khi muốn che giấu đi lỗi lầm của mình chỉ vì sợ phải đối diện với dư luận. Và một lần nữa tôi lại để chính người tôi yêu thương nhất chịu đựng nỗi sợ ấy.

Anh có lỗi, và anh mong em tha thứ, người vợ thân yêu!". - Saetti Baggio (diễn viên)

Vợ chồng Baggio - Quỳnh Trâm.

"Điện tăng, xăng tăng, giá cả tăng... May quá, vẫn còn một thứ giảm: Lòng tin!". - Chí Trung (nghệ sĩ)

"Đàn ông dù giàu có đến đâu, thành đạt cỡ nào, ăn chơi ra sao, từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người, thì cũng nên chọn cho mình một người phụ nữ vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt, hôm nay giàu có, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ hai bàn tay trắng, thì còn lại được gì?

Đời, chẳng ai học được chữ 'ngờ' đâu. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, những mối quan hệ, mua được đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.

Phụ nữ dù bao người đón đưa, bao người cung phụng, nhưng nửa đêm gà gáy, nếu bị bệnh, nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh? Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Chỉ cần một người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi.

Phụ nữ có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là phụ nữ. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến một người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.

Cuộc sống ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo. Đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn". - Hồ Quang Hiếu (ca sĩ)

"Đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ, vì điều đó chứng tỏ bạn yêu phải một người chẳng ra gì, hoặc bạn chẳng ra gì.

Lúc đầu, khi thấy Tâm yêu anh ấy, mình đã ngỡ ngàng rồi. Nhưng vì Tâm yêu thật nên mình không có ý kiến. Nói ra nói vào thì không hay lắm, nhưng nói thật, bỏ ra 200 triệu để yêu một người như Tâm thì hơi ít. Ý của mình ở đây là yêu nhau mà cứ dùng tiền ra để kể thì 200 triệu quá là buồn cười. Tâm thì yêu quá, còn anh Bảo thì vừa chịu chi vừa chiều người yêu nữa, ha ha. Nếu anh muốn khoe thì khoe nhiều hơn để lấy tiếng luôn đi anh. Đàn ông con trai mà đi kể lể thì quá ư là...". - Kelly (hot girl)

"Im lặng. Suy nghĩ và cảm nhận...

Cuộc sống rất công bằng, nên cho dù đôi khi có sóng gió hay chuyện buồn nào đó đến với mình, chúng ta hãy mạnh mẽ đối mặt và chấp nhận. Dù đúng, dù sai thì cũng là một kinh nghiệm giúp ta trưởng thành hơn. Quan trọng là sau đó, ta đừng vấp ngã vì sai lầm ấy thêm một lần nào nữa". - Bảo Thy (ca sĩ)

Ca sĩ Bảo Thy.

" 'Họ đều là những người to cao, có khuôn mặt còn rất trẻ...' (lời người dân Hoà Lạc).

Toàn là lính đặc công dù. Tuyển chọn từ những trai tráng mạnh mẽ nhất. Có được một đứa con trai như thế khó lắm và phải may mắn lắm...". - Trần Đăng Tuấn (nhà báo)

"Nhớ hồi xưa, có lần mình đi coi phim trễ, suất 10h40 thì 10h30 mình đến, nhân viên từ chối bán vé với lý do là trễ quá nên huỷ chiếu. Mình điên tiết, đòi gặp quản lý nói chuyện cho ra nhẽ, và dĩ nhiên trước áp lực của khách hàng thì rạp phải chiếu rồi. Mình hả hê vô cùng.

Hôm nay cũng đi xem, đi sớm mua vé nên tranh thủ phim chưa chiếu, đi toilet phát cho nhẹ người. Vừa bước vào thì thấy hai cô lao công chắc bằng tuổi mẹ mình đang ngồi ăn cơm hộp trong toilet nam bao nhiêu người đi ra đi vào. Hộp cơm, thịt chả thấy đâu mà rau thì muốn trào ra ngoài. Hai cô nói chuyện:

- Tối nay không biết tụi nó có coi suất cuối không nữa chị, trời mưa mà còn phải về khuya nữa, bệnh nó hành em mệt quá!

- Ừ.

Thấy buồn...". - Milor Trần (nhiếp ảnh gia)

"Khổ thân nhiều bạn sĩ tử khối C và D quá. Ai lại đi thi mà không chịu nghe ngóng thông tin gì hết vậy trời! Sáng nay khối C thi Địa lý trước, khối D thi Toán trước mà nhiều bạn tưởng thi Văn nên vô tư đi thi không mang theo máy tính. Báo hại các bạn sinh viên tình nguyện phải đi khắp nơi mượn máy cho thí sinh, nhưng cũng như muối bỏ biển vì chẳng bõ bèn gì.

Tận mắt chứng kiến cảnh các bạn sinh viên tình nguyện mồ hôi nhễ nhại, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mượn máy tính cho sĩ tử làm bài mà cảm động quá trời. Hóa ra, giữa cái cuộc đời đầy rẫy những bon chen, lọc lừa, lạnh lùng này vẫn còn rất nhiều tấm lòng đáng được trân trọng và cảm phục". - Hà Tùng Long (phóng viên)

"Mỗi lần xem World Cup lại thấy bản thân mình đã già đi biết bao...

World Cup 1998, khi Brazil thất bại 0-3 trước Pháp, Ro béo cúi đầu trước Zidane, cậu bé 12 tuổi là mình, đã khóc như mưa suốt tối. Cả mấy ngày hôm sau vật vờ ngẩn ngơ, nhất là thương anh Ro béo...

World Cup 2006, cả giải xem được một trận, khi Brazil thất bại trước Pháp (vẫn là Pháp), chàng trai 20 em cho đời một đống nợ buồn cả ngày hôm sau, đi phụ hồ mà ngơ ngơ, bị anh thợ mắng như con ở...

World Cup 2014, Brazil thảm bại kỷ lục trên sân nhà 1-7 . Vâng, là 1-7. Bảy vết dao cứa vào tim. Đâm thẳng vào tim!

Trước trận đã luộc vài cái chân gà bồi bổ, hết hiệp một, 0-5, chẳng muốn ăn. Nhưng lại nghĩ, sao phải thế? Nếu mình mệt mỏi đau ốm, liệu David Luiz với Neymar có chạy đến chăm sóc không? Thôi thì cứ nhẩn nha gặm chân gà, mỗi khi Đức ghi thêm một bàn lại nghiến răng cắn đứt chân...

Cuộc đời phải có lúc thảm bại mới thấy từ 'bình thường' đáng quý ra sao.

Brazil ơi, đứng dậy mà đi nhé. Mình sẽ vẫn dõi theo các bạn mãi mãi, kể cả các bạn có thua 69-0. Nhưng hết trận, mình lại trở về với cuộc sống, với công việc, với gia đình, bạn bè của mình thôi. Bóng đá hãy cứ chỉ là một trò chơi...

Life must go on...". - Dzũng Kim (nhân viên ngân hàng)

