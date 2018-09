10 status ấn tượng trên Facebook

'Con rất hãnh diện được gọi bố là bố. Bố đã bước vào cuộc sống của con và em lúc con 9 tuổi và em gái mới 3 tuổi', con riêng của Thu Phương viết cho Dũng Taylor.

Status số 1

"Bạn có yêu nước không? Nếu có thì bạn chỉ cần làm việc đơn giản này: Hãy mua vải thiều của Việt Nam để ủng hộ nông dân Việt. Người dân sẽ có mối để bán hoa quả. Chúng ta cũng được ăn thực phẩm an toàn. Mà như thế thì cũng không có cơ hội cho thương lái Trung Quốc ép giá nông dân Việt.

Nông sản Việt Nam ngon thì tại sao người dân Việt Nam không được ăn ngon nhất? Nhà nhà ủng hộ, người người ủng hộ. Ăn rau sạch, ăn trái cây sạch và ngon, giá hợp lý. Và giúp đỡ cho nông dân Việt Nam buôn bán. Trước mắt là vải thiều. Sau đó là những nông sản khác". - Xuân Lan (người mẫu)

Status số 2

"Con trai nói: 'Con rất hãnh diện được gọi bố là bố. Bố đã bước vào cuộc sống của con và em con lúc con mới 9 tuổi và em gái mới 3 tuổi. Có những điều bố nói cho đến hôm nay con mới thấu hiểu, cảm ơn bố. Trong ngày đặc biệt hôm nay, tuy bố không cùng chung vui cùng các con và gia đình trong bữa ăn, nhưng con muốn bố biết rằng con và Shirley rất thương bố, mong bố đừng vì công việc quá mà quên sức khỏe của mình. Bố còn nhớ năm trước bố đã nằm bệnh viện hai đêm vì lao lực không? Khi nào công việc rảnh rỗi, bố con mình đi ăn riêng nhé.

Yêu bố. Harry, con trai của bố'". - Dũng Taylor (quản lý, chồng ca sĩ Thu Phương)

(Dũng Taylor cảm động về những lời tâm sự tình cảm mà con trai riêng của Thu Phương dành tặng cho mình).

Vợ chồng Thu Phương rạng rỡ bên bốn người con.

Status số 3

"Đừng đánh giá thấp vai trò MC trong một chương trình! Nói một cách đơn giản, họ là người giới thiệu, mở đầu, chuyển tải nội dung chính và kết thúc theo tính chất của từng chương trình. Một mặt, họ là linh hồn của chương trình - vui, buồn, hồi hộp, thư giãn... đều do MC có thể điều chỉnh; mặt khác, họ là người gánh vác toàn bộ những sai sót của cả ê-kíp dựng chương trình, từ lỗi kỹ thuật tới lỗi biên tập (thường do một bộ phận làm và sau đó đưa cho MC dưới hình thức kịch bản)..., đơn giản vì họ sẽ phải xử lý mọi tình huống trên sân khấu dù bất kỳ điều gì có thể xảy ra.

Khi làm MC, bạn sẽ thấy rằng tất cả kiến thức xã hội, chính trị, những kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý tình huống, nói chuyện trước đám đông, kỹ năng hòa giải, đàm phán... sẽ cần được sử dụng một cách thông thạo và linh hoạt. Nghề MC không phải nghề đơn giản, nên xin nghĩ đến những điều này trước khi chỉ trích hay đánh giá thấp một MC chuyên nghiệp". - Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)

Status số 4

"Điều dễ làm nhất là trút giận, chửi rủa và ân hận. Điều khó làm nhất là im lặng và kiêu hãnh, kể cả trong im lặng.

Thương con thì chứng minh bằng hành động các bạn ạ. Võ mồm chẳng giải quyết được gì. Bố mẹ đánh nhau, con lãnh đủ". - Thái Thùy Linh (ca sĩ)

Status số 5

"Phải công nhận một điều, nước ngoài rất văn minh và trách nhiệm. Sự trách nhiệm thể hiện từ câu chửi, 'F.U', nghĩa là chửi thẳng vào mặt người cần chửi. Còn Việt Nam, sự vô trách nhiệm cũng thể hiện ngay từ câu chửi, không bao giờ chửi thẳng mặt, mà lúc nào cũng phải lôi mẹ người đó vào mới được.

Cho nên là, ghét ai thì cứ thẳng mặt mà chửi. Hận ai thì cứ thẳng mặt mà trả. Không phải bây giờ thì của để dành, mai sau trả cũng không muộn! Họ sống thế nào, họ sẽ ăn đủ những thứ đã cho đi!". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

Status số 6

"16/6... Chồng ơi, cảm xúc vợ đã ngưng đọng và dòng nước mắt chảy ra. Lời cầu hôn thật nhẹ nhàng, ngay tại ngôi nhà nhỏ của mình. Cảm ơn chồng. Có lẽ cuộc đời này, chồng là người yêu vợ nhất và đã cho con có một người cha luôn dạy dỗ, chăm sóc con mỗi khi vợ đi xa.

Ngả vào chồng, vợ cảm thấy nhẹ nhàng lắm! Giờ thì công việc, gia đình của vợ thật đẹp! Vợ và chồng cùng chăm sóc gia đình nhỏ của mình nhé!". - Kim Hiền (diễn viên)

Vị hôn phu của Kim Hiền yêu thương bé Sonic như con đẻ.

Status số 7

"Bạn có biết vì sao đàn ông sợ bạn gái hơn sợ mẹ? Tớ nghiệm ra, đơn giản thôi, vì bạn gái yêu bạn có điều kiện, còn mẹ bạn yêu bạn vô điều kiện. Không tin à? Nếu bạn không yêu bạn gái đủ, bạn sẽ bị giận dỗi. Điều kiện là bạn phải yêu cô ấy. Nhưng nếu bạn chẳng quan tâm đến mẹ, bạn vẫn được yêu thương...

Vậy thì làm thế nào?

Hãy yêu mẹ có điều kiện. Điều kiện đó là khi mẹ bạn còn sống...

Hãy yêu bạn gái vô điều kiện. Cho đến khi cô ấy vẫn là bạn gái của bạn...". - Dzũng Kim (nhân viên ngân hàng)

Status số 8

"Trước khi ra Hà Nội, ai cũng dặn đủ cả: Coi chừng chém, nghe giọng miền trong sẽ xem như Việt kiều... Thế nhưng mình bốn lần Bắc tiến, hai lần dắt theo con gái, taxi thậm chí còn dừng ở đối diện đường một chiều, chỉ hai mẹ con băng qua cho đỡ tốn tiền taxi. Lần rồi ở nhà khách Dân tộc, thậm chí còn được các bác xe ôm chỉ cho quán ăn mà theo bác ấy, người miền Tây như mình sẽ dễ ăn. Thế nên, đã là một Việt Nam thống nhất, phân biệt làm gì!". - Trần Thanh Trúc (độc giả Chơi blog chia sẻ)

Status số 9

"Mình đã tìm lại được giấy tờ rồi. Vì trên chứng minh thư, mình có dán hai số điện thoại của mình và của chị gái, hôm nay có người đã nhặt được giấy tờ và liên lạc với mình (đương nhiên tiền và điện thoại thì không còn).

Sau vụ này đã có thêm một số kinh nghiệm như sau:

1. Các giấy tờ, theo mình nghĩ, nên để ở nhà, photo công chứng để mang đi thôi.

2. Các giấy tờ đó nên ép plastic tất cả, vì trộm sẽ chỉ lấy tiền của mình, còn giấy tờ sẽ vứt xuống sông hết.

3. Quan trọng này, nên dán hai số điện thoại: một của bản thân và một của người thân (hôm nay họ gọi điện cho chị gái mình vì số điện thoại của mình không liên lạc được.

4. Cốp xe máy không an toàn đâu nhé. Cứ thử mà xem, đóng cốp lại rồi lấy tay bẩy lên sẽ lấy được đồ trong cốp dễ dàng.

5. Có việc gì nên trình báo với công an, các chú rất nhiệt tình. Mình cũng nghĩ tìm đồ đạc như mò kim đáy bể, nhưng các chú bảo: Đúng là mò kim đáy bể thật, nhưng trách nhiệm của người công an là tìm của cải của nhân dân để trả lại cho nhân dân. Sáng nay vì sợ đi một mình nên mình đã đi cùng một chú công an đến lấy lại giấy tờ, có lẽ vì thế cho nên không bị mất nhiều tiền để chuộc lại (mình chỉ đưa 100 nghìn coi như cảm ơn).

Hy vọng những điều trên sẽ giúp được mọi người". - Lý Trần (giáo viên)

Status số 10

"Cho phép mình bênh vực bạn nữ này một chút. Theo ý kiến cá nhân thì mình thấy bức ảnh này đẹp. Có gì đâu mà nhiều bạn chửi bạn ấy thế! Đâu phải cứ nhất thiết đẹp như Hoa hậu, dáng thon như siêu mẫu chụp với sen mới gọi là đẹp.

Hoa sen là biểu tượng của sự lạc quan, yêu đời, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Công bằng mà nói, bạn nữ này mập chứ không xấu. Nhưng bạn ấy không hề tự ti về ngoại hình của mình, trái lại dám chụp hình với hoa sen thì có gì sai. Bạn ấy mặc quần áo đàng hoàng mà, chứ có khỏa thân đâu mà bị chửi. Bạn ấy tự tin, dám nghĩ dám làm, cho dù kết quả thế nào. Tự tin về vẻ đẹp của mình là điều đáng được khích lệ. Vẫn còn hơn những người không bao giờ bước ra ngoài chụp hình ,chỉ biết ngồi chỉ trích dù chẳng biết gì ngoài camera 360". - Candy Vohieuphuc (blogger)

Bạn gái này bị nhiều Facebooker cười nhạo và "chế" ảnh chỉ vì thân hình tròn trịa.

