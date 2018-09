10 status ấn tượng trên Facebook

'Mỗi năm Bằng Kiều chu cấp 100.000 USD cũng không lạ. Anh ấy phải lao động cật lực để nuôi vợ con dù đã ly dị', chồng Thu Phương viết.

Status số 1

"Lần đầu tiên ba mẹ đưa Sol đi ăn tối, Sol thích quá, mắt mở to nhìn quanh khám phá. Nhưng chắc tới lúc hơi mệt nên hơi nhăn nhăn. Thế là tình cờ ở đây mở nhạc của mẹ, Sol bắt đầu im lặng, rồi nghe Quạt giấy, Socola... Sol im re, cười... Trời đất, được đó con!". - Đoan Trang (ca sĩ)

Status số 2

"Nãy có cô em điện thoại bảo: Chị ơi, em bị thị phi, giờ thì em đã hiểu thế nào là bị ném đá, em ức lắm, chúng nó quy chụp vào câu chữ của em, cố tình hiểu sai, lờ đi những gì tốt đẹp, em phải làm gì hả chị?

Làm gì à, đây này: Tắt mạng rồi đi chơi đi, bận rộn vào, đừng lên Facebook nữa, đừng xua fan ra đánh nhau giáp lá cà, thiên hạ lại được xem kịch miễn phí. Đừng rủa xả mạt sát những người đang chửi mình, và cũng đừng để ai làm như vậy. Quan sát thật kỹ xem ai thực sự là bạn, ai chỉ là bọn lợi dụng mình, chụp màn hình, đánh dấu lại, lúc khác xử nếu có dịp, còn không thì quên luôn đi cho rảnh nợ.

Mình là người có nhân thân thật, cuộc sống thật, vì vậy chỉ nên đối phó với những người thật giống như mình, mà tốt nhất đem nhau ra đời thật xử cho công bằng. Đừng quan tâm đến bọn nick ảo". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Status số 3

"Tối qua, mình dừng xe chờ đèn đỏ ngã tư Đại học Y, bỗng thấy anh công an lừ lừ đi đến, ra hiệu cho mình kéo cửa xe xuống. Lập tức nhìn ngang dọc, thấy đèn đã bật, xe đỗ đúng làn... Sẵn có tí khó chịu nên lên giọng:

- Sao vậy em?

- Xe của anh bị cháy một con đèn rồi!

- Ôi thế à? Anh không để ý! (Nghĩ thầm: Phạt bao nhiêu đây?).

- Vâng! Anh thay đi, đi cho an toàn anh ạ!

- ... Cảm ơn em!

Chạy về đến nhà mà mình vẫn còn thấy khó tả! Một phần cảm thấy ngại vì thái độ ứng xử không phải ban đầu với một hành động tốt. Còn phần lớn thì ngạc nhiên trước việc làm lịch sự, thân thiện, nhân văn của anh công an! Và điều quan trọng hơn là băn khoăn khi tại sao chúng ta lại cảm thấy bất thường vì những điều đáng lẽ là bình thường?". - Phan Anh (MC truyền hình)

Status số 4

"Các bạn ơi, trong khi miệng các bạn nhồm nhoàm đồ ăn thì các bạn người mẫu của tôi phải nhịn ăn nhịn uống, hết tinh bột rồi đến nước ngọt, đủ mọi đồ ăn xa xỉ, chỉ vì muốn giữ nguyên cân nặng để khi lên sàn diễn có thể tôn vinh được trọn vẹn những tác phẩm của các nhà thiết kế. Họ làm như vậy để kiếm tiền trang trải cuộc sống, họ không ngửa tay ăn mày tình cảm của ai, vì thế nếu các bạn không đủ kiến thức để hiểu được công việc của họ thì hãy tỏ vẻ mình là những con người có học thức và được dạy dỗ đầy đủ các bạn nhé!". - Milor Trần (nhiếp ảnh gia)

Status số 5

"Đọc báo toàn thấy những người vợ sau khi ly hôn sao mà khốn khổ quá, nào là vẫn rất yêu chồng, nào là nhập viện vì quá buồn, bỏ ăn bỏ mặc cắt tóc quên đời...

Sao phải khổ thế chị em ơi? Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, chẳng phải bài hát nổi tiếng nhất hiện nay là Let It Go sao hả các nữ hoàng tuyết dễ tan chảy? Cứng rắn mạnh mẽ lên xem nào, phải để người ta phải hối hận vì đã mất mình chứ làm sao mà lại phải khổ sở nhường kia!

Lau nước mắt đi. Trang điểm đẹp vào. Váy áo điên đảo. Hít thật sâu. Cười thật tươi. Và bước ra đường". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

Status số 6

"Tôi cảm thấy bất công cho Bằng Kiều khi mọi người lên án, chà đạp anh ấy. Không một người đàn ông nào ở Mỹ muốn ly dị khi đã có ba đứa con cả, mỗi tháng trả tiền trợ cấp cho con và vợ bằng nửa số lương của mình rồi, đây là luật pháp. Nghe đâu Bằng Kiều mỗi tháng phải chi một con số tiền 'khủng' để nuôi vợ, nuôi con cho đến khi đứa bé nhất đủ 18 tuổi. Theo mức thu nhập của Bằng Kiều thì mỗi năm chu cấp 100.000 USD cũng không lạ, và anh ấy phải lao động cật lực để nuôi vợ con dù đã ly dị. Thử hỏi, có bao nhiêu gia đình hiện tại đầy đủ bố mẹ mà người chồng lại có trách nhiệm tài chính với vợ con như Bằng Kiều? Người đàn ông ở Mỹ có trách nhiệm tài chính cũng chưa đủ, họ còn phải đóng góp tinh thần cho giá trị gia đình, việc Bằng Kiều rất thương con là một điều mà đồng nghiệp ai ai cũng biết.

Mỗi cuộc hôn nhân, người đàn ông, đàn bà đều có quyền đi tìm hạnh phúc. Họ đến với nhau cũng vì lý do đó, và mỗi ngày họ cố gắng hoàn thiện hơn để các con được sống hạnh phúc với bố mẹ. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng may mắn, vì thế chúng ta nên tôn trọng quyết định của họ". - Dũng Taylor (chồng ca sĩ Thu Phương)

Status số 7

"Vì không muốn những ai yêu mến Wanbi bận lòng và để chấm dứt những tranh cãi không đáng có nên mình muốn phát biểu rõ ràng một lần:

Vai của Sơn Tùng M-TP trong phim Chàng trai năm ấy là Đình Phong chứ không phải là Wanbi, dù kịch bản phim lấy cảm hứng và bám theo câu chuyện về cuộc đời Wanbi trong tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc. Vậy nên những ai yêu mến Wanbi đừng bận tâm Tùng có ngoại hình hay phong thái giống Wanbi hay không, scandal của cậu ấy có ảnh hưởng đến hình tượng hiền lành của Wanbi hay không... Đình Phong là Đình Phong, Sơn Tùng là Sơn Tùng, Wanbi là Wanbi. Phim là phim, đời là đời! Và cũng không nên phản ứng gì thái quá khi bộ phim vẫn chưa ra mắt.

Ở góc độ cá nhân, mình chỉ mong mỏi sau khi ra rạp, bộ phim sẽ truyền được cảm xúc, cảm hứng về tinh thần và thái độ sống tích cực của Wanbi như đoàn phim cam kết... Và mình tin đạo diễn Quang Huy cùng tất cả mọi người sẽ làm tốt vai trò của mình!". - Lý Minh Tùng (quản lý cũ của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh)

Status số 8

"Người Việt Nam nơi công cộng, cái gì cũng giành, không bao giờ nhường nhau, từ xếp hàng, xe cộ, thang máy... Chỉ trừ uống bia rượu trên bàn nhậu là không có giành, ai phải uống đủ phần người đó, uống thiếu, uống chậm... là bị hạ nhục dữ lắm!

Suy ra, chỉ có trên bàn nhậu là nơi có văn hóa nhất!". - Candy Vohieuphuc (blogger)

Status số 9

"Trong cuộc sống, có nhiều lời thông cảm, chia sẻ, có thể cố tình hay vô duyên, nhưng còn hơn là sỉ nhục người khác!

- Xưa đi xe hơi, giờ đi xe máy, gặp lại bạn bè, sau khi dòm từ đầu đến đuôi chiếc xe, rồi thông cảm: Xe vậy đẹp hơn chiếc xe hơi ngày xưa, thời buổi kinh tế khó khăn, khối thằng vào tù, mày vậy là quá giỏi!

- Xưa trắng, mập, giờ đen ốm, xấu, gặp bạn bè, soi soi một hồi rồi thông cảm: Tao thấy mày đen ốm vầy đẹp, mập trắng nhìn bệnh, mà đứt mạch máu chết hồi nào không hay!

- Xưa làm giám đốc, giờ thất nghiệp, gặp bạn bè nó thông cảm: Tao thấy giờ mày sướng, tụi tao phải cày như trâu, còn đi tù hồi nào không hay...

Lịch sự trong giao tiếp là phải lờ đi cái vết thương của người ta, chớ không phải lấy cây tăm chọc vô ngoáy ngoáy!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 10

"Sắc đẹp là vũ khí lợi hại mà tạo hoá ưu ái cho phái yếu, cho nên đàn bà mà không đẹp là thấy thất thế một nửa...". - Franky Nguyễn (nhà thiết kế)

