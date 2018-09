10 status ấn tượng trên Facebook

'Cảm ơn con đã chọn bố mẹ làm học sinh, bố mẹ sẽ cố gắng học, rèn luyện để trở thành những ông bố bà mẹ thật tốt', Giáo sư Xoay viết cho cậu con trai mới ra đời.

Status số 1

"Tình yêu của tôi với tiếng Nga được ghi dấu bởi chuyến đi, sống, và học tập ở Odessa, thuộc Ukraine. Ở đó người ta nói, viết, trao đổi với nhau bằng tiếng Nga và cả tiếng Ukraine nữa. Tôi yêu nước Nga xã hội chủ nghĩa chứ không yêu nước Nga của Putin hôm nay với những điều luật coi rẻ quyền con người, xã hội, những bài báo bôi nhọ sự thật, đổi trắng thay đen.

Giờ này họ nói tiếng nói của phân biệt chủng tộc, giai cấp, ủng hộ cho việc đi xâm lược các quốc gia khác như nước Nga bây giờ đang làm với Ukraine, mảnh đất mà tôi từng yêu. Tôi không nói tiếng Nga nữa vì cảm thấy mình bị phản bội. Họ đã bắn vào quá khứ một viên đạn. Họ sẽ nhận được gì thì họ sẽ tự biết, nhanh thôi!". - Phạm Hoài Nam (đạo diễn)

Status số 2

"Học làm bố mẹ kể cũng khó, bạn cùng lớp Nguyễn Hồng Nga của mình thì hôm nay khổ sở đến phát khóc với màn dạy ông con bú. Còn mình thì mới chiều nay được ông con giao cho một bài tập khó: Thay bỉm.

Thấy ông con đang bú ngon lành lại khóc rất quyết đoán, mình suy luận có thể là bỉm đã bị ướt, mở ra, thấy một bãi phân xu, mình cũng hơi choáng, định gọi hộ lý nhờ thay hộ. Tuy nhiên với sự khích lệ của bạn Nga học cùng lớp, mình mạnh dạn gỡ bỉm ra, lấy bỉm mới và khăn ướt, sẵn sàng thực hành, ông con thì vẫn khóc rất quyết liệt, tỏ ý không hài lòng với sự lóng ngóng của mình... Chả sao, bố dốt thì bố học.

Xong phần vứt cái bỉm bẩn ra, lấy giấy ướt lau lau, ông con hứng khởi bồi thêm cho một bãi phân xu tướng nữa, học sinh bố cuống cuồng lấy khăn để hứng. Đang tối tăm mặt mũi, ông con lại tè vọt một phát, may học sinh bố né kịp, tí thì vào mặt. Nhanh tay vồ cái bỉm mới để hứng dòng tâm sự của ông con, thế là đi tong cái bỉm nữa...

Học sinh bố xác định đã thảm bại với thử thách đầu tiên, thế nhưng đang loay hoay gỡ gạc thì ông con lại bồi thêm cho bãi phân xu quyết định nữa, kết thúc bài tập hoành tráng... Mình khóc dở mếu dở thì may quá có cô hộ lý vào tắm cho ông con, vậy là nhờ luôn. Bài tập đầu tiên của học sinh bố đã trượt, cần phải học lại và thi lại, may ra mới qua...

Cảm ơn con đã quyết định chọn bố mẹ làm học sinh, bố và mẹ sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành những ông bố bà mẹ thật tốt của con. Trước mắt thì con cứ ị thoải mái đi, bố sẽ làm ngon thôi. Hic...

Có vợ tên Nga cũng hay, có gì không hài lòng, ông con sẽ khóc và gọi: 'Ngaaaa, Ngaaaa...', mình tên là Dũng nên không liên quan. Giờ thì đi ngủ tí đã...". - Giáo sư Xoay

Vợ chồng Giáo sư Xoay.

Status số 3

"Mỹ Tâm là một nữ ca sĩ Việt Nam mà mình xưa nay rất mến mộ. Cô ấy là người đã mở ra hướng đi mới cho nền âm nhạc nước nhà và luôn mang theo sự sáng tạo khi thực hiện bất kỳ dự án âm nhạc nào. Một nữ ca sĩ đa dạng và đa tài. Khi đọc xong bài viết 'Fan trách Mỹ Tâm kín tiếng đi nhận giải âm nhạc thế giới', mình cảm thấy có chút thất vọng thay cho Mỹ Tâm. Quan điểm của mình là chỉ cần ai đó có thể cống hiến điều gì cho đất nước Việt Nam thì hãy ủng hộ và hỗ trợ họ, vì ít ra họ đã tiên phong làm được điều vinh dự đó.

Mỹ Tâm hãy cố gắng lên nhé! Thủy Tiên tin chắc rằng Tâm sẽ còn mang lại cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều giải thưởng quý giá hơn nữa. Hy vọng một ngày nào đó, Tiên sẽ có cơ hội bắt tay với Mỹ Tâm để thực hiện một dự án âm nhạc đặc biệt trong tương lai". - Thủy Tiên (doanh nhân, vợ ca sĩ Đan Trường)

Status số 4

"Gửi nàng Hoa hậu Việt Nam tuổi Ngựa...

Vừa nghe câu chuyện nhân viên kể lại, mấy tháng trước, phát hiện ra Hoa hậu (bị rớt vương miện lúc đăng quang) tìm đủ mọi cách, bất kể là trả giá cao hơn bình thường, để thuê căn hộ của vợ cũ của... người yêu mình bằng được. Thấy vừa mắc cười vừa thương hại cho nàng quá! Lại thêm một con cờ bị sử dụng với chiêu thức 'Em sẽ là Ngọc Thúy thứ 2'.

Em ơi! Em nên dùng não để suy nghĩ cách giữ danh dự mình em nhé! Trách nhiệm của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam ở trên vai em. Đừng để phụ nữ Việt Nam, nhất là người đẹp lại thêm phần ô nhục vì em. Chớ dại thí cái danh hiệu ngàn vàng vào câu chuyên kiện tụng điên loạn này em à! Chị khuyên em chân thành đó. Giữ cái tiếng lành chút để còn vớt được chồng đại gia cho ấm thân đi em.

Chị đã tha cho em một lần, khi em ngu xuẩn đến mức bị lôi kéo cùng mẹ chị đi ra Sealink Rạng Đông với anh ấy. Em có biết em bị anh ta sử dụng cho chiêu trò hạ nhục gia đình chị không em? Nếu cái giá được trả là cả 5 căn biệt thự đó thì hãy làm em nhé. Không thì... mất giá của một Hoa hậu Việt Nam.

Lời cảnh cáo của chị dành cho em. Đừng bao giờ bén mảng vào việc có liên quan đến chị nhé.

P/S: Cái xe hơi em chạy vòng vòng Sài Gòn trước đây, nó đứng tên chị. May cho em là không bị gì để người ta lôi giấy tờ ra cho nhục nhã. Thiết nghĩ cỡ Hoa hậu Việt Nam mà phải lấy xe của cựu siêu mẫu chạy là sao? Chẳng nhẽ không bắt anh ta mua cho một cái riêng đàng hoàng cho xứng tầm Hoa hậu danh giá của mình được sao!". - Ngọc Thúy (cựu người mẫu)

Status số 5

"Ôi mấy bạn ơi, mình sợ quá! Nghe đâu có người hù dọa Thùy Dung, còn làm nguyên một bài sớ tấu về Dung nữa, sợ quá! Giờ mình phải làm sao đây? Các bạn bảo vệ mình nhé! Lúc này Dung rất cần các bạn bên cạnh vì biết đâu Dung bị hại thì sao?

P/S: I didn't know who she is and I don't care at all! (tạm dịch: Tôi không biết cô ấy là ai và tôi không quan tâm). Người xấu làm việc xấu thì sẽ bị trừng phạt thôi, phải không các bạn? Tự nhiên nhớ ra ca dao Việt Nam có câu: "Cái nết đánh chết cái đẹp" - một người đẹp mà tính cách bên trong không đẹp thì người đó không gọi là đẹp và không được mọi người yêu mến phải không cách bạn?". - Thùy Dung (Hoa hậu Việt Nam 2008)

Status số 6

"Đám cưới, phụ nữ chẳng ai không muốn! Nhưng nếu cố gắng có nó mà thật sự chỉ để vui lòng phụ huynh hoặc cho bằng bạn bằng bè thì không ạ! Em sẽ làm mẹ đơn thân mà thấy thoải mái thì đó là hạnh phúc. Hãy nhớ: Sống là cho bản thân mình!". - Andrea Aybar (người mẫu)

Người mẫu Andrea Aybar.

Status số 7

"Đọc status của nhạc sĩ Quốc Trung xong thấy thương các bạn phóng viên trẻ vô cùng. Không biết họ có mạo phạm đến gia đình người đã khuất hay không nhưng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ toà soạn giao cho (chụp ảnh nhanh nhất, chớp khoảnh khắc đắt nhất) thì phải làm thôi. Mỗi nghề đều đặc thù riêng và mọi sự tận tâm với nghề của mình, dù đó là nghề gì, thì cũng là một sự trân quý.

Trong cuộc đời này, ai cũng quan trọng như ai, đừng xem nhẹ người khác rằng họ không bằng mình hay vội vàng chửi bới người khác nếu mình không phải là người nuôi sống họ. Nên nhớ, nếu anh ăn cơm, người khác cũng phải ăn cháo để sống". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)

Status số 8

"Mệt nhất là tác nghiệp ban đêm. Tàu kiểm ngư mình tắt hết đèn đóm, lừ lừ bò vào. Tàu hải cảnh bên nó thấy động, bật đèn pha sáng quắc, soi nháo nhào mặt biển tìm kiếm, phát hiện tàu mình là tập trung mọi thể loại đèn chĩa vào trấn áp và bắn nước từ rõ xa.

Ban ngày, còn quan sát và nhìn biết nó chuẩn bị phun nước. Ban đêm thì chịu cứng, thấy nước mặn chát ập đến, dúi người xuống mặt boong, mới biết. May mà có mấy túi nylon vỏ thùng mắm làm đồ bảo quản, nếu không hỏng máy quay từ ngày nảo ngày nào rồi, he he". - Mai Thanh Hải (phóng viên)

Status số 9

"Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, rồi hơn tháng nữa là các sĩ tử lại bước vào cuộc chiến để giành lấy chìa khoá mở cánh cửa vào đời! Đã học, ra trường và đi làm rồi rẽ hướng, mình hiểu cảm giác lạc lõng, không biết đi đâu về đâu... Nhưng phải học để cầm được chìa khoá và tự mở cánh cửa cho tương lai của mình! Và khi cầm được chìa khoá trên tay lại phải đi tìm cánh cửa khớp để mở. Đó là cả một vấn đề lớn, nhưng cầm được chìa khoá vẫn hơn đúng không?

Mấy hôm nay nhiều bạn hỏi mình về cánh cửa đi vào nghệ thuật, thật sự là không biết trả lời sao. Tạt nước lạnh vào bạn thì quá tàn nhẫn, nhưng thật mình chỉ muốn nói, nên chọn học một cái gì đó cho có cái nghề, để mình giữ chìa khoá và chọn lựa cánh cửa để mở! Còn nghệ thuật thì bạn không là người cầm chìa mà sẽ bị nhốt lại trong phòng tối với nhiều cánh cửa chờ người khác mở cho bạn, và mỗi cánh cửa là một lối đi khác nhau, rồi sau đó sẽ không biết đi đâu về đâu.

Hãy thử làm cuộc thống kê: Bao nhiêu người nổi tiếng bước ra từ các trường 'nghệ thuật'? Có một sự thật thế này, người mẫu trẻ giờ cát-xê kiếm được hàng tháng chắc bằng lương văn phòng, hay ca sĩ mới thì xin đi hát miễn phí và phải bỏ tiền túi đầu tư, diễn viên trẻ thì bị chèn ép từ chết đến bị thương... Và kết quả là sau vài năm cống hiến tuổi trẻ, hai bàn tay vẫn trắng nhưng cái đầu và phía sau đen thui... (Hơi cực đoan nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn!).

Thiên đường hay địa ngục luôn có lối, chúng ta tự chọn và bước đi!". - Trần Quang Tuyến (stylist)

Status số 10

"Nếu sáng thứ hai bạn thật uể oải để bắt đầu một tuần mới, thì bạn nên biết rằng:

- Có những người phải thức dậy rất sớm, trang phục chỉnh tề và rất hồ hở để... phỏng vấn xin vào vị trí của bạn!

- Có những người cũng dậy rất sớm, trang phục chỉnh tề, chào vợ con đi làm, nhưng ra ngồi ở quán cà phê cóc nào đó. Anh ta bị mất việc đã hơn 6 tháng nay nhưng không muốn cho gia đình mình biết!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

