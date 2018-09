10 status ấn tượng trên Facebook

'Con hỏi mẹ nhớ nhất ở con cái gì, để nếu sau này mẹ mất trí nhớ, con sẽ làm điều đó để mẹ nhận ra con', Thảo Vân trích lời con trai.

"Chỉ khi nào chúng ta thực sự tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng danh dự của bản thân và tôn trọng người khác thì mới có thể thực sự thành công". - Công Vinh (cầu thủ bóng đá)

"Đêm qua, hai mẹ con nói chuyện, Tít hỏi về bệnh của mẹ:

- Mẹ ơi, thế bệnh của mẹ là thế nào?

- Là có thể mất trí nhớ con ạ, nhưng khi mẹ già cơ...

- Thế thì bình thường mẹ nhớ con nhất ở cái gì ạ?

- Con yêu mẹ.

- Thì con nào chả yêu mẹ...

- Con hay thơm mẹ.

- Thì con nào chả hay thơm mẹ ạ. Đây là con hỏi mẹ nhớ nhất ở con cái gì, để nếu sau này khi mẹ mất trí nhớ, con sẽ làm điều đó để mẹ nhận ra con...

Nói đến câu này, Tít mếu máo, còn mẹ nước mắt dâng đầy lên. Mẹ vội vàng nghĩ ra một chi tiết vui vui để cậu quên đi, thế là lại cười nói ngay được, nhưng mẹ thì sau đó vẫn còn thao thức mãi. Ôi con trai...". - Thảo Vân (MC truyền hình)

"Nỗi sợ là một phần cần thiết cho cuộc sống, nó giúp chúng ta sống có kiểm soát hơn và cẩn thận hơn. Chúng ta mới là người kiểm soát nỗi sợ hãi. Đến khi để tình thế ngược lại, nó sẽ là vật cản trở cảm xúc, tình yêu, niềm đam mê, thú vui, niềm tin và nghị lực của bạn.

Chúng ta có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng hãy đối mặt với nó và viết nó ra tờ giấy, đọc lại và tìm cách giải quyết. Hãy cân bằng giữa cảm nhận của mình và nỗi sợ của mình, xem cái nào khiến bạn hạnh phúc hơn thì làm.

Vì cuối cùng cuộc sống nên là sự đấu tranh với nỗi sợ để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình hơn là khuất phục và chấp nhận để nó dẫn đường cho cuộc sống của chúng ta". - Kimmese (ca sĩ)

"Ở phòng khách sạn sang trọng, có người nhìn vào thì sẽ gọi đây là 'hạnh phúc', nhưng cũng có người nói đây là 'cô đơn'. Vậy giữa hạnh phúc và cô đơn có khoảng cách rất mong manh, đó chính là 'cảm giác' ". - Lý Nhã Kỳ (diễn viên)

"Mỗi ngày, tôi đều tìm cách đưa mình lên bậc thang cao hơn. Tôi đã chọn kiếp sống lập dị, không bình thường, làm gì cũng phải có sự 'lố' nhất định. Tôi chọn hình ảnh đó để tạo sự khác biệt, để mọi người nhận ra mình giữa đám đông. Mà đã như vậy thì không bao giờ tránh khỏi va vấp. Sẽ có những luồng dư luận nói tôi không còn duyên như ngày xưa, nhưng cũng có nhiều ý kiến mới và tiếp nhận điều này lại nhận xét tôi thông minh hơn ngày xưa thì sao?". - Trấn Thành (MC truyền hình)

"Vài dòng nơi đất khách. Gửi con gái yêu!

Mẹ đáp chuyến bay đi Mỹ và đang transit ở Bắc Kinh. Chắc con gái của mẹ đang thi, hôm nay sẽ thi môn Văn và Vật lý. Đây là tuần con vất vả nhất trong năm, vậy mà mẹ lại công tác đúng thời gian này. Mẹ thật buồn vì đã không xem xét việc quan trọng của con một cách nghiêm túc, mẹ chủ quan vì nghĩ cứ có việc là làm, mà quên đi con gái cần mẹ nhất lúc nào.

Con gái à, mẹ xin lỗi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ cuốn mẹ đi mãi. Trong lòng mẹ nghĩ phải có kinh tế dồi dào thì mới tốt cho con, khiến mẹ điên cái đầu vì công việc. Hai hôm nay, mẹ day dứt mãi. Tối qua quyết định xin lỗi con, nói ra những gì mẹ suy nghĩ. Mẹ biết ơn và cảm động khi con ôm mẹ, mỉm cười và nhẹ nhàng một câu: 'Con hiểu mà...'.

Thế thôi, con gái yêu à, mẹ chẳng cần gì hết, chỉ cần con trên đời thôi...". - Hiền Thục (ca sĩ)

"Thỉnh thoảng, dành chút thời gian mà bản thân xem là quý giá, để nhìn lại quãng đường đã qua, ngắm một vài sợi tóc đã bạc đi trên mái tóc mẹ cha, những nếp nhăn đã hằn tên ngày tháng... Bạn sẽ thấy, gia đình đáng quý biết bao nhiêu. Những con người yêu thương bạn biết mấy, rồi một ngày nào đó, cũng sẽ bị thời gian cướp đi. Hãy trân quý họ từng ngày, ngay từ hôm nay, khi bạn còn đang có thể.

Đừng lên mạng tranh cãi dăm ba chuyện tào lao, quan tâm đến câu chuyện dăm ba hào của cô này anh nọ, ngực to ngực nhỏ. Cũng bớt đi cái tính hay tò mò, nhòm vào ngó ra nhà người khác. Học cách mặc kệ đi, những thị phi không đáng bận tâm, làm ta lãng phí thời giờ.

Cha mẹ nuôi mình từ bé đến lớn, không kể công, không than khổ. Trưởng thành rồi, chăm sóc cha mẹ, ngay cả khi có khó có khổ cũng đừng buông tay. Cha mẹ không than, mình không có quyền than. Sống lấy chữ 'hiếu' làm đầu, chữ 'nhân' làm gốc rễ, đi đâu cũng không sợ thiệt. Vì trời biết, đất biết, lòng mình biết". - Gào (nhà văn)

"Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?

Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.

Là khi nhìn thấy người trong mộng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác.

Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.

Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.

Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.

Là khi người quan trọng nhất nói dối mình...

Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)

"Nếu bạn đã chọn con đường sự nghiệp là làm ăn kinh doanh thì người bạn đời của bạn cũng phải nên là một người làm ăn kinh doanh, hoặc tối thiểu cũng luôn say mê và ủng hộ. Bởi vì, sự cô đơn trên con đường của mình là điểm yếu nhất của những người làm kinh doanh, điều đó sẽ làm họ nản lòng và thất bại.

Nếu bạn không là người kinh doanh, bạn sẽ khó đồng cảm được cho những việc điên rồ, mạo hiểm, nợ nần tứ giăng, nhục nhã, bấp bênh..., và bạn cũng không cảm nhận đầy đủ sự sung sướng khi chiến thắng!

Vì thế, ai đã lấy nhầm một người chồng hay vợ có máu kinh doanh thì hoặc ly dị họ, hoặc cùng họ rong ruổi trên con thuyền làm ăn đó, không có cách khác đâu!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

"Đàn bà kiêu hãnh thì cô độc cả đời, đàn bà vô sỉ thì thấp kém cả đời. Tình yêu hay lòng tự trọng? Đáng tiếc, lý trí ở trên đầu thì luôn cao hơn trái tim". - Nguyễn Kim Chi (phóng viên)

