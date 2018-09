10 status ấn tượng trên Facebook

'Ba mẹ thương Sol quá đi thôi, cục cưng 3,5 kg của mẹ mà mẹ rặn 4 - 5 hơi là ra chào đời', Đoan Trang viết.

Status số 1

"Nếu một phần ký ức và tình cảm một ngày nào đó bị bay đi, hãy cố gắng nhớ và cảm nhận. Vì quá khứ là để nhớ mình từ đâu đến, không phải để lặp lại. Cuộc sống là làm cho tương lai xảy ra". - Sơn Tùng M-TP (ca sĩ)

Status số 2

"Theo mình, thay vì lo lắng hoặc chửi bới ông nọ bà kia hoặc thương vay khóc mướn với bệnh dịch sởi, mỗi ông bố bà mẹ nên có kế sách để đối phó với bệnh dịch và bảo vệ gia đình mình. Với mình thì sẽ là:

- Giữ cho nhà cửa sạch sẽ, thoáng khí.

- Cho cả nhà uống vitamin C, nước cam, nước chanh để tăng đề kháng.

- Cho trẻ con đeo khẩu trang ra đường, tránh tụ tập chỗ đông người trong những ngày này.

- Rửa tay nhiều lần trong ngày, súc miệng nước muối sáng và tối.

- Thời tiết miền Bắc những ngày này rất độc, cần để ý quan tâm đến trẻ con từ cách mặc quần áo đến chế độ ăn uống rồi giữ cho phòng thoáng và ấm khi các bé ngủ. Thay ga gối sạch ít nhất 3 ngày một lần (mình thấy nhiều gia đình nhà rất đẹp, rất sang nhưng ga gối và cách bài trí phòng các bé không sạch sẽ và hợp lý với trẻ con).

- Thường xuyên kiểm tra và lau mồ hôi lưng cho trẻ bé, các em lớn hơn thì cho mặc áo 100% cotton ở trong và thay áo ngay khi thấy trẻ ra mồ hôi.

- Khi bé bị sốt, đừng hoảng loạn, ghi rõ các triệu chứng và điện thoại hỏi bác sĩ gia đình. Không hiểu các bạn thế nào chứ mình thấy bác sĩ Việt Nam mình quen đều giỏi và hiểu biết, chứ không ác và vô lương tâm như truyền thông và mạng xã hội hay chê bai đâu. Mình thấy đúng là với bệnh dịch, mang trẻ vào bệnh viện chỉ tổ lây bệnh thêm và xuống tinh thần cho người lớn. Vì vậy, cần bình tĩnh và tìm hiểu kỹ. Con cái mình do mình nuôi lớn, vì vậy bố mẹ mới là người hiểu tính và tình trạng sức khoẻ của con cái nhất. Y học và bác sĩ chỉ là phương tiện và tư vấn, còn quyết định thế nào là do mình". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)

Hoa hậu Thu Thủy.

Status số 3

"Người đi xe đạp mong có một chiếc xe máy để chạy. Người có xe máy mong có một chiếc xe hơi để lái. Người có xe hơi lại mong được chạy xe đạp hay xe máy để cảm nhận sự thoáng đãng của không khí trong lành, thoải mái ôm và được ôm người yêu của mình. Ta nhận ra một điều, không phải cái gì đắt tiền cũng có thể mang lại sự thoải mái... Đôi khi sự bình yên chính là thứ mà mình cần và thích nhất trong một thời điểm. Có nhiều người rất giàu có nhưng lại chẳng bao giờ có hạnh phúc như những người bình thường. Vậy nếu là bạn thì bạn muốn hạnh phúc hay giàu có mà luôn cô đơn?". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)

Status số 4

"Cả tháng mẹ vào Sài Gòn chữa bệnh, dù ở chung nhà vậy mà số lần con gặp được mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi ngày giỗ ba sắp đến, trùng ngày con làm chương trình nên cũng không về đúng ngày được. Mẹ thì lúc nào cũng: 'Con cứ lo việc của con đi, sao không chịu ăn cơm đúng giờ?...' Cảm ơn ba mẹ và gia đình đã luôn thông cảm và hiểu cho con, luôn cho con cơ hội để sữa chữa những khuyết điểm của mình. Gia đình là nơi trái tim quay về...". - Vy Oanh (ca sĩ)

Status số 5

"Lần thứ n đi qua rồi đỡ cửa cho phụ nữ đi sau, chưa một lần nhận được lời cảm ơn nào. Có lúc chặc lưỡi nhủ: 'Thôi, lần sau kệ cái bọn xinh xinh đẹp đẹp đó', nhưng lần nào cũng vẫn làm cứ như một thói quen. Vừa rồi cũng vậy, nhưng đi sau là một bé gái chừng gần 10 tuổi. Đỡ cửa cho bé, bé nói: 'Cảm ơn bác'. Bị gọi là bác, mình cũng hơi cay mũi đấy nhưng thấy vui vui". - Trần Lập (ca sĩ)

Status số 6

"Hôm nay, ngày 14/4/2014, Vậy là Sol đã ra đời được 14 ngày...

14 ngày qua là một hành trình mới của mẹ. Tất cả đều quá mới mẻ, nhưng mẹ đã tập để nhanh chóng bắt kịp và thích nghi. Và rồi mẹ đã quen dần. Tuy rằng mẹ và Sol chỉ mới gặp nhau 14 ngày nhưng mẹ thấy như đã từ lâu, nhất là những lúc Sol nằm ngoan trong tay mẹ, tận hưởng dòng sữa của mẹ... Và rất là háu ăn, háu bú. Ba mẹ thương Sol quá đi thôi, cục cưng của ba mẹ, cục cưng 3,5 kg của mẹ mà mẹ rặn 4 - 5 hơi là ra chào đời.

Sol ra đời trong sự mong chờ của ba, của mẹ, của cả nhà ngoại, nhà nội, và của tất cả các cô chú, các dì, các anh chị đã luôn thương yêu và quan tâm đến cả nhà mình. Bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, bao nhiêu lời yêu thương, những món quà và những lẵng hoa đẹp đã gởi cho nhà Sol mà đến nay mẹ vẫn chưa thể trả lời hết tất cả.

Nhân đây cả nhà Sol xin cảm ơn các cô chú rất nhiều! Mẹ Sol sẽ sớm cập nhật những hình ảnh đầu tiên của Sol đến với các cô chú nha!". - Đoan Trang (ca sĩ)

Ca sĩ Đoan Trang.

Status số 7

"ASIAD và thiết bị dạy học.

Hoan hô quyết định hợp lòng dân: Xin rút đăng cai ASIAD 18. Thật tuyệt vời! Thế là chúng ta tiết kiệm được 150 triệu USD để làm việc khác.

Lại nghe Bộ Giáo dục thuyết minh chi tiết về dự toán 34 nghìn tỷ đồng cho 'dự án chương trình sách giáo khoa mới', cụ thể là: 100 tỷ đồng (khoảng 5 triệu USD) cho xây dựng chương trình và viết sách giáo khoa, 20 nghìn tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD) để đổi mới thiết bị dạy học, phục vụ cho chương trình mới… Những người có lương tri bình thường đều nhận ra những vô lý sau đây:

- Tiền chi cho thiết bị dạy học nhiều bằng 200 lần tiền viết sách giáo khoa.

- Tiền chi cho thiết bị dạy học có thể làm được 6 cái ASIAD.

Thử hỏi: Thiết bị dạy học là cái chi vậy? Sao nhiều tiền thế? Các thầy cô giáo đều biết tỏng câu trả lời: là thứ mua về để đắp chiếu, thầy và trò không dùng được, vì nó chỉ mất thì giờ và không giúp cho giờ học tốt hơn, hiệu quả hơn… Thế đấy!". - Phó giáo sư Văn Như Cương

Status số 8

"Vô tình bắt gặp một chị đi xe đạp bán xoài va quệt với chị kia đi xe máy. Xoài đổ lăn lóc hết ra đường. Mình và một số người nhặt xoài bỏ vô rổ giúp chị ấy. Một bé gái khoảng 5 tuổi mặc áo thun, quần dài màu hồng bước tới nhặt từng quả xoài đưa cho chị bán hàng. Phía trước, mẹ của bé nói lớn: 'Lên xe mẹ chở đi khám nhanh. Con đang cảm đó'. Bé gái quay qua nói với mẹ: 'Con giúp cô nhặt xoài đã'.

Mẹ bé: Bệnh không lo, lo gì vậy hả? Lên xe nhanh, không là mẹ lôi con lên đó!

Bé gái: Mẹ không thấy cô tội nghiệp sao?

Người mẹ không nói gì nữa. Bất chợt bước lại cùng bé gái giúp đỡ chị bán xoài. Sau khi gom đủ xoài, chị bán hàng đưa hai trái còn trong rổ chưa bị rớt ra đường cho cháu bé. Bé lắc đầu, mỉm cười, khoanh tay chào và lên xe theo mẹ...

Từ nhỏ các bé đã được dạy giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn và không cần đáp lại. Người mẹ ấy chắc sẽ rất tự hào về con gái". - Candy Vohieuphuc (blogger)

Status số 9

"Không có cơ sở khoa học nào chứng minh, không có bác sĩ nào công nhận chính thức tắm hạt mùi có thể đề phòng sởi. Nên mọi người đừng đổ xô đi mua nữa. Chúng ta phòng tránh cho con bằng việc tiêm phòng khi con đủ 9 tháng tuổi. Và nếu dưới 9 tháng thì hạn chế cho con ra ngoài. Đi làm về, mọi người nhớ rửa mặt mũi chân tay, thay quần áo rồi hãy tiếp xúc với con. Bác sĩ của mình cũng bảo không cần phải tắm hạt mùi.

Thời buổi này, ai cũng khó khăn, nghĩ sao mà lại bán từ mấy trăm ngàn tới nửa triệu/ kg hạt mùi. Thương nhân cùng nhau nâng giá, để cho những người nghèo, vì lo cho con cũng phải cắn răng, bóp bụng để mua. Mình đi chợ, có bó hoa 50 ngàn, chị lao công còn năn nỉ được mua nửa bó với giá 20 ngàn. Bây giờ, cứ bảo hạt mùi phòng bệnh cho con, vét sạch nhà cửa tranh nhau mua 1 kg. Làm giàu trên nỗi lo sợ của người khác là cách làm giàu nhanh nhất nhưng cũng thất đức nhất đấy các bạn ạ. Lợi dụng tâm lý bất an mà trục lợi, có cảm giác vui vẻ được không?

Thật là một ngày đọc được cả ngàn tin, nhìn được hàng ngàn chuyện, mong mỗi người góp một tay, mạng sống con người chứ có phải đồ chơi đâu mà giờ này còn tham như vậy chứ?". - Gào (nhà văn)

Status số 10

"Mùa nóng bàn chuyện lạnh.

Ngày nào đi làm cũng thấy bà con mở máy lạnh 10 tới 15 độ C, suy nghĩ nhức cả não mà không biết ai đó ướp lạnh như thế để làm gì? Nhớ có một nguyên lý vui vui thế này: 'Tiền không tự nhiên mất đi, nó chỉ chạy từ túi người này qua túi người khác'. Cái nóng chắc cũng giống vậy, khi bạn mở nhiệt độ phòng càng lạnh, điều đó có nghĩa là những ai kém may mắn không được ở trong phòng máy lạnh như bạn sẽ càng 'được hưởng' nhiều hơn cái nóng do máy lạnh xả ra.

Dù sao cũng phải thừa nhận là bạn may mắn hơn người ta vì được làm việc phòng mát, nhưng bạn cũng nên chịu khó bớt hưởng thụ đi một chút, để 26 - 27 độ cho anh em vé số, xích lô, đào đường, thợ xây... bớt 'hưởng' cái nóng do bạn đẩy ra. 27 độ C cũng đâu đến nỗi tệ lắm nhỉ". - Chi Hieu Nguyen XMan (độc giả Chơi blog chia sẻ)

