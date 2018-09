10 status ấn tượng trên Facebook

'Bạn ao ước được là tôi, tôi lại ao ước được là Angelina Jolie', Kỳ Duyên viết.

"Dừng xe đèn đỏ. Nghe bên cạnh có tiếng khựng xe chết máy. Một giọng thảng thốt nhẹ cất lên: 'Anh ơi, em rơi dép rồi'. Mình ngoái sang thấy một cụ ông chừng 70 chở một cụ bà cũng chừng đó tuổi trên một chiếc Honda đời ơ kìa. Cụ ông gắt to: 'Rơi mãi thế'!. Mình phì cười, tiếp tục chú ý.

Cụ bà cười hề hề nói vớt: 'Ngay tê tề' ('Ngay kia kìa', từ địa phương của Thanh Hóa). Rồi cụ bà thu người lại cho cụ ông rút chân qua để xuống xe. Cụ ông bỏ xe, bỏ bà cụ ở đó, lật đật đi ngược lại gần chục mét để nhặt chiếc dép rồi quay lại xỏ vào chân cụ bà.

Dòng xe lại trôi trong mưa nhẹ lất phất và chắc dòng đời cũng vậy. Sống tới bạc đầu để mà 'đi phượt' nhặt dép cho nhau cũng hay đấy chứ. Hạnh phúc luôn ở đây đó gần thôi. Ngay tê tề". - Trần Lập (ca sĩ)

"Tôi để ý mỗi khi đăng hình đi ăn, đi chơi thì bao giờ cũng có vài bạn viết là 'Chị sướng quá, ước gì em được là chị', hay 'Chị hạnh phúc quá, ước gì em được một phần của chị'. Đó cũng là tâm lý bình thường. Chúng ta ai chẳng có lúc nhìn những hình ảnh của người nổi tiếng và ước ao ta có cuộc sống như vậy. Bạn ao ước được là tôi, tôi lại ao ước được là Angelina Jolie (cô ấy đẹp, giàu, có tài... nhưng quan trọng nhất là cô có Brad Pitt).

Nhưng bạn ơi, người giàu, người nổi tiếng cũng có tất cả những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống như bao nhiêu người. Đôi khi nỗi buồn và áp lực còn nhiều hơn người thường. Chẳng thế mà bao nhiêu tài tử, ca sĩ nghiện ngập, trầm cảm, chết vì dùng thuốc quá độ. Ta vẫn thường nghe người nổi tiếng này tự tử, nhà giàu kia nhẩy lầu, có ai bao giờ nghe đến người ăn mày nào tự tử đâu (hoặc có mà không ai biết đến). Tài tử Jim Carrey từng nói: 'Tôi nghĩ mọi người nên trở nên nổi tiếng, giàu có và làm tất cả những gì họ mơ ước để thấy rằng đó không phải là câu trả lời' ". - Kỳ Duyên (MC)

"Cuộc sống ai cũng tỏ vẻ tốt với nhau, thế nhưng khi hoạn nạn mới biết ai là người thương mình nhất. Cho dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ thì điều đó cũng ý nghĩa. Thật may mắn khi mình cũng đã nhận ra được điều đó...". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)

"Tôi đã mất hơn 3 năm để được mọi người biết đến như một 'hot girl' có chỗ đứng, một cô gái tuổi teen 'có sức ảnh hưởng tới giới trẻ'. Và giờ khi đã trưởng thành, con đường thực hiện giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp mới được một năm. Nó khó hơn nhiều... Có thể là 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, tôi mới được mọi người công nhận là một diễn viên, nhưng tôi vẫn tin rằng cứ cố gắng, nỗ lực hết sức, làm việc có tâm, thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong những năm vừa qua, đam mê chưa một lần được thoả mãn vì cơ hội chưa đến, và cũng không có nhiều tiền. Đôi khi phải dồn lịch để làm được càng nhiều việc càng tốt dù biết sẽ vất vả quá sức, đôi khi phải nhắm mắt nhận những công việc mà biết chắc nếu làm thì sẽ hứng không biết bao nhiêu gạch đá, thậm chí bị chửi, bị gán cái mác 'nữ hoàng PR'. Tất cả cũng chỉ để kiếm tiền. Vì tôi biết, nếu tôi có tiền, tôi có thể nuôi được đam mê. Thay vì ngồi chờ cơ hội đến, tôi sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình". - Chi Pu (hot girl)

"Không còn gì khó chịu hơn khi nhìn thấy một bạn nữ cố trưng lên người người toàn hàng hiệu Hermes, Dior, Herve Leger..., mặt kiêu kỳ ra vẻ sang trọng danh giá, tín đồ thời trang có gu nhìn đời qua cặp kính Chanel nhưng nhìn tổng thể thì như một mớ hổ lốn, không liên quan màu sắc, cái lọ xọ cái chai, cộng thêm cái cách kiễng chân thể hiện đẳng cấp của mình.

Đẳng cấp không nằm ở món đồ hiệu bạn mang, nó thể hiện ở gu thời trang của bản thân đó". - Huỳnh Minh Thuỷ (ca sĩ)

"Suy nghĩ quyết định thái độ!

Bản thân mình vốn cũng không thiếu gì tật xấu nhưng đã luôn cố gắng đọc về những điều hay, chiếu vào cuộc sống, rồi một ngày chính mình nhận ra rằng quá trình hoàn thiện bản thân đang đến lúc nào không hay.

Cảm xúc con người ai mà không đầy đủ đau khổ, tuyệt vọng, chán chường, sầu thảm cùng cực..., song nếu biết đối mặt bằng cách bình thản đón nhận nó, sống chung với nó, sẽ có lúc bạn mỉm cười vì bỗng thấy nó thật nhẹ nhàng, sẽ sớm tan vào hư vô.

Đừng giận, đừng thù oán, đừng căm hận ai gieo cho bạn những nỗi đau, những sự tổn thương. Hãy thương họ vì chất chứa trong lòng những hạt giống ác nghiệp ấy cũng đã tội cho họ lắm rồi! Còn ta, nếu cứ đủ từ bi hỉ xả, thì đất nào cho hạt giống ấy thành cây? Điều gì cũng có thể ra đi, hãy để yêu thương ở lại!". - Phan Anh (MC truyền hình)

"Đứng trước các câu chuyện dân gian như Tấm Cám, Trạng Quỳnh... mà chúng ta thấy có nhiều điều ranh mãnh, ác độc không muốn dạy cho con trẻ, thì phải bằng cách nào đây?

Việc sửa chữa lại nội dung khác, tôi cho là sự giấu giiếm và không dám nhìn thẳng vào sự thật! Hãy cho con trẻ biết truyện thật nó là như thế, Tấm làm mắm Cám rồi gửi cho mẹ ăn. Ba mẹ từng được học như vậy! Nhưng điều đó là ác, không phù hợp, con hãy nhận ra điều chưa tốt của ông bà ta và đừng noi theo nhé!

Hãy nhìn thẳng vào những điều chưa tốt của chúng ta và cha ông chúng ta, như thế may ra sửa chữa được!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

"Đang ở ngoài đường, đói quá bất chợt thấy bà cụ bán bánh cam. Mình mua ba cái mỗi cái 3 ngàn. Đưa tờ 10 ngàn nói cụ khỏi thối lại nhưng cụ nhất quyết không nhận. Bà cụ cẩn thận móc ra từ trong túi hai tờ 500 đồng, xếp thẳng đưa cho mình nói: 'Bà gửi con. Tuy bà nghèo nhưng bà còn kiếm tiền được nên con đừng làm vậy'.

Nhìn theo cụ. Một bà cụ tuổi đã khoảng 60 nhưng vẫn cặm cụi bưng thúng bánh cam đi bán cùng với chiếc xe đạp cọc cạch giữa trưa nắng với lời rao: 'Ai bánh cam không'. Vậy mà vẫn còn đó những kẻ có sức khỏe lại làm biếng lao động, đi ăn xin lừa gạt lòng tốt của người khác.

Có những điều đối lập nhiều khi khiến con người ta phải chết lặng thế này...". - Candy Vohieuphuc (blogger)

"Khi bạn không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, được nhiều người yêu thích, bạn sẽ thấy cuộc sống rõ ràng hơn. Những người ở bên cạnh bạn ngày một thưa thớt. Kể cả kẻ cận kề cũng bỗng tìm lý do để rời xa. Người thân thiết như chị em một nhà, cũng kiếm dăm ba lý do để ở bên người khác. Những người đến với bạn có mục đích, sẽ xa bạn có lý do. Lý do là bạn hết hạn sử dụng với họ!

Lúc đó, bạn sẽ biết ai thực sự tốt với mình. Ai ở bên bạn lúc bạn từ đỉnh cao sự nghiệp, tạm thời an phận, xa lánh thế gian. Bạn tìm ra giá trị của gia đình, khác xa sự xun xoe trước kia bạn từng có. Và bạn bè là những người luôn ở đó. Không la liếm lúc bạn đang thành công. Nhưng luôn gồng mình ở bên khi bạn gặp nhiều khốn khó.

Vì những con người đó, hãy cố gắng vươn lên. Mình quay trở lại trong hạnh phúc!". - Gào (nhà văn)

"Nhân chuyện đường Trường Chinh được uốn cong, xin kể câu chuyện đường sắt nối Moscow và St. Petersburg:

Nicholas Đệ nhất quyết định xây dựng tuyến đường sắt từ Moscow đi St. Petersburg. Không cần bàn bạc với Bộ này, Bộ kia, không cần hỏi ý kiến chuyên gia, ông quyết định rằng đoạn đường sắt này phải thẳng. Ông lấy một cái thước kẻ đặt lên tấm bản đồ và dùng bút chì vạch ra cái đoạn thẳng nối Moscow và St.Petersburg, rồi giao cho bộ phận thiết kế, thi công… cứ thế mà làm.

Ông không để ý rằng lúc bút chì đi qua ngón tay ông đè lên thước, nó phải lượn đi một chút, và vì thế nét vẽ đến chỗ ấy bị lồi ra không thẳng lắm... Các kỹ sư lấy làm lạ là tại sao con đường phải vòng đi 17 km tại vị trí ấy, nhưng ai cũng sợ, không ai dám hỏi nên cứ thế mà làm. Như vậy cái đoạn đường ấy bị cong vòng một chút vì… 'sợ'.

Biết đâu đường Trường Chinh bị cong thành hình ghi-đông xe đạp là cũng là vì... 'sợ' ". - Phó Giáo sư Văn Như Cương

