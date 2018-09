10 status ấn tượng trên Facebook

'Những ngày sống cho mình dần khép lại, cánh cửa mới với vai trò và trọng trách nặng hơn, ý nghĩa hơn bắt đầu', Tuấn Hưng viết.

Status số 1

"Khi bạn bước qua ranh giới của sự được và mất thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể bạn được, cũng có khi bạn mất. Nhưng bạn sẽ thấy được hay mất gì cũng như nhau, đều là giá trị ảo! Vì cái gì của bạn, nó sẽ muôn đời là của bạn. Còn cái gì không thuộc về bạn, bạn hay cố tình đẩy nó vào giả thuyết 'được và mất' cho đỡ đau lòng. Mà cái gì không phải là của bạn thì khỏi suy nghĩ nữa cho bớt nhức cái đầu. Nó không bao giờ là của bạn đâu". - Xuân Lan (người mẫu)

Status số 2

"Sắp bước sang ngã rẽ mới của cuộc đời. Ngoảnh lại nhìn chặng đường đã qua, mỉm cười rồi lặng lẽ thở dài. Vận may đã đưa mình đi xa hơn cái tài năng mà mình vốn có, tồn tại nhờ siêng năng và cần cù đôi lúc biến mình thành cái máy làm việc không biết mệt. Loay hoay... Đã sắp sang tứ tuần.

Những ngày sống cho mình coi như dần khép lại, cánh cửa mới tinh của cuộc sống với vai trò và trọng trách nặng hơn, ý nghĩa hơn bắt đầu. Lại là cả một khoảng trời và thử thách mới đang chờ đợi. Khó khăn chắc chắn sẽ có, nhưng ta sẽ chắc chắn được chia sẻ với một nửa còn lại của trái tim. Và sẽ vì một nửa của mình mà xoá đi vết nhơ tuổi trẻ, khép lại vài tình bạn lẳng lơ và những tình anh em xa lạ, để có một đoạn kết đủ màu sắc của ký ức thời độc thân... Vui là chính". - Tuấn Hưng (ca sĩ)

Ca sĩ Tuấn Hưng và vợ sắp cưới.

Status số 3

"Vẫn biết có nhiều phận bạc, nhiều cảnh đời đau đớn, nhưng câu chuyện về cậu bé chết vì chính tay bố đẻ mình và người đàn bà khác đánh đập thì quá tàn nhẫn... Cứ nghĩ đến Tít nhà mình, cũng tầm tuổi ấy thôi, một cái tát mình còn không nỡ, mà sao em phải chịu đựng sự hành hạ tàn độc đến thế. Ngực mình cứ thắt lại, bất lực và đau đớn... Cầu mong cho con thanh thản và bình an ở nơi ấy, kiếp sau, con sẽ được đền bù lại, nhé con...". - Thảo Vân (MC truyền hình)

Status số 4

"Tôi nói rằng tạm rút khỏi showbiz một thời gian để tìm sự bình yên và không gian riêng cho mình không có nghĩa là giải nghệ showbiz vĩnh viễn. Vì thế, mong rằng mọi người đừng dùng từ giải nghệ. Tôi vẫn chưa có bất kỳ sản phẩm âm nhạc kinh doanh chính thức nào nên vui lòng đừng nói rằng PR sản phẩm nhạc Phật.

Việc tôi quy y cũng giống như nhiều Phật tử khác là để tâm mình hướng về những điều tốt lành nhất. Điều này không có nghĩa cứ vào chùa là xuất gia đi tu.

Thêm nữa, việc hát nhạc Phật không hề đem lại doanh thu hay lợi lộc gì cho bản thân tôi mà việc làm đó hoàn toàn do tâm và cảm thấy vui khi làm được điều gì đó có ý nghĩa. Vì thế, điều này không có gì gọi là chiêu trò. Nếu là chiêu trò thì phải có lợi nhuận thì mới nên dùng chiêu...". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)

Status số 5

"Sau khi ngồi trên máy bay tổng cộng 17 tiếng, Kỳ Duyên mới nghiệm rằng, một trong những hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống là được nằm duỗi chân, thẳng lưng, đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Bình dị quá phải không? Nhưng sao chúng ta ít khi để ý đến những thứ hạnh phúc dễ tìm xung quanh mình? Nên sáng nay khi bạn thức dậy đi làm, và dù công việc bận rộn hay áp lực tới đâu, cũng nhớ rằng bạn vừa được hưởng cái mà các cụ xưa vẫn nói chỉ có tiên mới có được. Đó là giấc ngủ ngon". - Kỳ Duyên (MC)

Status số 6

"Tình yêu kỳ lạ lắm, nay tưởng chừng như thiếu nhau thì không sống nổi nhưng mai lại có thể chán nhau ngay đấy thôi. Và vì chẳng biết ngày mai của mình ra sao, nên hôm nay chúng ta hãy cứ yêu, yêu như thể chỉ còn một ngày bên nhau thôi. Hãy dành cho nhau những cái siết tay thật mạnh, những cái ôm thật ấm và những nụ hôn thật nồng để ta biết rằng ta đã thuộc về nhau, mãi mãi". - Trương Quỳnh Anh (ca sĩ)

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh.

Status số 7

"Mình rất đồng cảm với việc chú Chánh Tín có nguy cơ bị mất căn nhà đã cầm cố cho ngân hàng nên muốn dùng 'sức mạnh truyền thông' để cứu vãn tình hình. Nhưng mình không đồng tình và không hiểu vài điểm sau:

1. Chú đổ việc thua lỗ của Dòng máu anh hùng là do các cháu mang phim đi dự thi liên hoan phim quốc tế, dẫn tới việc bị sao chép lậu khiến không bán được phim cho nước ngoài. Nhưng không đem phim đi dự thi thì sao bán được cho nước ngoài? Sau khi Dòng máu anh hùng bị lỗ, sao chú vẫn có tiền tiếp tục sản xuất thêm vài phim nữa, gần nhất là phim Hiệp sĩ guốc vông, mà phim nào cũng siêu lỗ?

2. Chú cho rằng ngân hàng lừa đảo chú trong việc tịch thu căn nhà - là tài sản đảm bảo cho khoản vay. Mình vẫn không thấy dấu hiệu lừa đảo gì ở đây?

3. Chú 'kể tội' Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân 'vô ơn' khiến vô tình hai người họ bị các anh hùng bàn phím ném đá. Có lẽ chú được 'hội thích ném đá' ủng hộ nhưng hội này với hội thích giúp đỡ người khác trước giờ không liên quan đến nhau! Mà chuyện này cũng đâu liên quan gì đến việc thua lỗ?

4. Các con chú ở nước ngoài sao lại để bố mẹ phải không nhà không cửa?

Không biết những điều này thật sự là chia sẻ của chú Chánh Tín hay chỉ là giật tít của truyền thông. Quan điểm của mình là: Bất kỳ ai đang gặp khó khăn cũng đều cần được giúp đỡ một cách chân thành. Nhưng cách tạo sự đồng cảm bằng việc đổ lỗi cho người khác là điều dễ tạo nên phản ứng ngược.

Hy vọng gia đình chú sớm vượt qua khó khăn này!". - Lý Minh Tùng (quản lý)

Status số 8

"12 năm trước, đang ngồi trong quán thì gặp một bé trai mặc đồng phục tiểu học, người đen đen chìa hộp kẹo ca su trước mặt: 'Anh ơi mua giúp em hai hộp cuối cùng này để em về nhà học bài được không anh?'. Mình thấy thương quá đành bớt ăn một đĩa bột chiên để mua cho em mau về học bài. Lòng vui như mở hội vì làm được việc tốt. Được một phút thì thấy em đến bàn bên cạnh: 'Anh ơi anh ơi bla bla...'. Thề từ đó đến giờ không mua cho ai cái gì để giúp đỡ cả.

Cách đây vài ngày ở trạm xăng, cũng một bé trai nhỏ nhỏ, cũng mặc đồng phục, cũng đen đen, cũng kẹo ca su trên tay, cũng anh ơi anh ơi. Mình thử mua hết và đứng chờ xem thế nào. Thấy em móc điện thoại di động Nokia đời 1.000 năm trước ra: 'Ba ơi con bán xong hết rồi, ba chở con về ăn cơm với gia đình nha ba'. Mừng cho em 1 mà mừng cho mình 10". - Milor Trần (nhiếp ảnh gia)

Status số 9

"Trong phim, người phụ nữ hay rời bỏ người đàn ông khi anh ta phá sản, hoặc ì ạch trong cuộc sống. Trước đây, mình nghĩ điều đó thật khổ. Bây giờ lớn hơn rồi mới rõ giá trị của niềm tin. Cái gì gọi là tình yêu cũng không sao bằng niềm tin được. Ừ thì anh không thể kiếm cơm cho em ăn, nhưng cũng xin là bờ vai cho em dựa. Người đàn ông nghèo không đáng sợ bằng việc ý chí đã chẳng còn. Niềm tin của người phụ nữ vào bờ vai của mình, một khi đã hết, thì tình yêu cũng chỉ là thứ ngày nối ngày cứ lê lết trôi đi". - Gào (nhà văn)

Status số 10

"Vinh quang hay khánh kiệt thường không phải tự nhiên mà có. Chúng do cả quá trình và rất nhiều yếu tố cấu thành. Đằng sau vinh quang, có thể là tài năng, là nỗ lực phấn đấu kèm thêm chút may mắn, nhưng cũng có thể là vô vàn thủ đoạn chiêu trò... Tương tự, phía sau khánh kiệt, có thể do xui xẻo, số phận, do cuộc đời bạc. Nhưng cũng có khi do chính bản thân kẻ khốn cùng góp phần tạo nên. Nhiều lần phát hiện ra sự thật nên giờ đây khi làm nghề, tôi luôn tự khuyên mình phải bình tĩnh tìm hiểu thật kỹ trước khi đặt bút khen hoặc khóc thương cho ai". - Trueman Vn (phóng viên)

Studs tổng hợp