10 chiêu giảm bớt than vãn và hạnh phúc hơn

'Thay vì than vãn rằng bụi hồng kia có đầy gai, thì hãy hạnh phúc vì bụi gai đó lại có những bông hồng'.

Tất cả chúng ta đều hay than vãn, thậm chí nếu bạn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới thì thỉnh thoảng bạn cũng than vãn. Đôi khi chúng ta than vãn nhưng lại không nhận ra điều đó và hiển nhiên hiếm khi việc than vãn giúp ích được gì. Chắc chắn một lời than vẫn bình thường có thể ràng buộc hai người, những quá nhiều lời than vãn thì chỉ có thể làm tan vỡ mối quan hệ đó mà thôi.

Thật vậy, đôi khi bạn thấy than vãn là điều dễ hơn rất nhiều so với việc tìm cách giải quyết vấn đề, chẳng hạn như thay đổi công việc hay có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với ai đó. Tuy nhiên, theo tác giả Lauren Stewart, việc hướng tâm trí tới một viễn cảnh tích cực hơn và tập trung bản thân để chấm dứt sự than vãn thì mọi việc đều có thể được giải quyết.

Dưới đây là những bí quyết giúp bạn loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực để tập trung tìm giải pháp cho các vấn đề:

Thay đổi cách bạn suy nghĩ

Điều này chắc chắn là nói thì dễ hơn làm. Trí não của chúng ta có khuynh hướng thiên về những điều tiêu cực. Cũng giống như câu nói: "Thay vì than vãn rằng bụi hồng kia có đầy gai, thì hãy hạnh phúc vì bụi gai đó lại có những bông hồng", đầu tiên chúng ta cảm thấy phiền lòng bởi những cái gai ở bụi hoa hồng thay vì thấy được vẻ đẹp kỳ diệu của những bông hoa hồng đó.

Để làm được điều này thì đòi hỏi bạn phải luyện tập. Khi bạn nhận thấy mình đang nghĩ hoặc đang nói một lời nhận xét tiêu cực về một điều gì đó hoặc một ai đó, thì hãy dừng lại và buộc mình phải nói một điều gì đó tích cực để thay thế. Tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè để ngăn cản sự than vãn và giúp bạn nhận ra mặt tích cực của vấn đề.

Cho phép mình trút bỏ tâm trạng vào lúc thích hợp

Luôn luôn lờ đi những cảm xúc tiêu cực có thể gây ra ức chế cho bản thân nhưng nếu bạn thực sự đang trải qua một giai đoạn khó khăn, thì đừng ngại việc chia sẻ những cảm xúc của mình với một người bạn thân hoặc với thành viên trong gia đình hay tìm gặp một bác sĩ tâm lý. Đừng cảm thấy xấu hổ nếu bạn cần nói ra những cảm xúc tiêu cực.

Luyện tập yoga

Yoga là một phương pháp tuyệt vời để tập thể dục, thư giãn và học cách để cho tâm bình an. Yoga tập trung vào hơi thở, các cử động và thiền định có thể giúp bạn kiểm soát tâm trí và cơ thể của bạn. Tâm trí của chúng ta thường nhảy nhót theo hàng triệu hướng khác nhau. Yoga có thể giúp bạn bình tâm suy nghĩ và tích cực hơn với ý định của bạn.

Học cách không phán xét

Chúng ta thường than vãn về những người khác bởi ta nghĩ họ không đạt được như tiêu chuẩn mà ta mong muốn. Một khi mà bạn ngừng việc phán xét người khác khi chưa biết rõ về câu chuyện của họ, bạn cũng sẽ ít than vãn hơn về những việc mà người khác làm.

Ví dụ, luôn luôn than phiền về chất lượng phục vụ trong một nhà hàng thì không có ích lợi gì. Bạn không biết được những gì xảy ra trong một ngày mà người phục vụ bàn phải trải qua và những vấn đề xảy ra phía sau nhà bếp. Nếu bạn đặt mình vào vị trí của họ chỉ trong một phút thôi, bạn có thể sẽ trở nên rộng lượng hơn và cảm thấy bớt khó chịu về hoàn cảnh đó.

Liệt kê ra danh sách những điều mà bạn cảm thấy biết ơn

Dừng lại trong vài phút để suy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp và những con người tuyệt vời mà bạn đã gặp trong cuộc sống, điều đó sẽ giúp xua đi bất cứ sự than vãn ngớ ngẩn nào của bạn.

Thay đổi cách bạn muốn nhìn thấy thế giới

Lần tới nếu bạn cùng bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hay người yêu đang than vãn về một vấn đề nào đó, bạn hãy lên tiếng hoặc chọn cách im lặng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, bạn lên tiếng để dừng việc than vãn đó lại và thay đổi chủ đề tới một điều gì đó vui vẻ hơn; hay đơn giản bạn chỉ im lặng và đừng than vãn về điều đó.

Chịu trách nhiệm

Nếu một điều gì đó làm bạn thấy khó chịu, hoặc là bạn tìm cách giải quyết nó hoặc là bạn chấp nhận nó khi mà không thể thay đổi được điều gì, chứ tại sao lại than vãn làm gì? Than vãn là một hoạt động thụ động. Hãy chuyển sự than vãn đó thành hành động để giải quyết vấn đề hoặc đơn giản là chấp nhận nó và để cho tâm trí bạn tập trung vào một điều gì khác.

Liệt kê ra những điều làm cho bạn hạnh phúc

Đôi khi danh sách này có thể liệt kê ra rất dễ dàng, nhưng bạn cần phải có chiều sâu nội tâm để làm điều đó. Việc này, giúp bạn khám phá ra những điều bản thân hay than vãn nhất và tìm xem liệu bạn có thể thay đổi hoàn cảnh để khiến bạn hạnh phúc hơn hay không.

Dành thời gian chăm sóc bản thân

Sự căng thẳng và một lối sống bận rộn có thể thường xuyên chiếm lấy cuộc sống của chúng ta và làm phá vỡ tinh thần tích cực của bất cứ ai. Hãy dành ra chút thời gian cho bản thân bạn. Hãy dành thời gian xem bộ phim mà bạn muốn được xem, tắm nước nóng, tham gia vào các lớp học thể dục, đi chăm sóc móng tay, chơi các môn thể thao, hoặc làm bất cứ việc gì khiến cho bạn cảm thấy thư giãn và tiếp thêm sinh lực cho bạn... Chúng có thể sẽ đem đến cho bạn một cách suy nghĩ mới mẻ hơn.

Tự hỏi mình: "Tôi sẽ than vãn hay hạnh phúc đây?"

Hãy lựa chọn hạnh phúc, tập trung bản thân vào những điều tích cực và hãy trở thành một người tốt bụng! Đó là lựa chọn của bạn chứ không phải của một ai khác.

Văn Hiến