10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (9/2)

Lê Bê La ôm con "than thở" vì nhà neo người: "Nhà gì chỉ có 2 má con. Chồng ra khỏi nhà khi vợ con chưa thức. Tối đi làm về khi vợ con đã ngủ say. May mà còn anh bạn nhỏ cứ líu ríu bên mẹ. Nhà neo người thế".