10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (6/7)

Hà Tăng tươi tắn xuất hiện trong nhà hàng mới khai trương của gia đình cô. Ngọc nữ viết: "The ones who say "you can't" and "you won't" are probable the ones scared that you will". (Tạm dịch: Những người thường can ngăn bạn bằng những câu: "Bạn không thể...", "Bạn sẽ không làm được" thường chính là kẻ sợ bạn sẽ đạt được những điều đó).