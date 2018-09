10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (4/4)

Tú Vi chia sẻ cảm xúc sau khi sinh con: "Mấy hôm nay vừa chăm vợ sau mổ, vừa chăm con, chồng học thay tã, quấn khăn cho con, bồng con, chạy qua chạy lại, lấy này lấy kia cho vợ, cho con, cũng không phải vì chồng làm được những gì, mà là vì cách chồng làm những điều đó, đau đớn gì vợ cũng thấy đáng! My love, my friend, my husband, the father of my child, my life".