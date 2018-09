Hoàng Thùy giản dị khi ở nhà cùng mẹ, cô trải lòng: "Mom asks me about England. She never have chance flight to oversea. I wish can show her the world one day soon! That's my gold dream!" (Tạm dịch: Mẹ hỏi tôi về nước Anh. Bà chưa từng đi máy bay ra nước ngoài. Tôi ước có thể đưa mẹ đi ngắm nhìn thế giới vào ngày không xa. Đó là giấc mơ của tôi).