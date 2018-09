Chú gấu trúc dễ thương được ngồi máy bay sang Nhật trong chiến dịch bảo vệ giống loài này. Chú gấu được gửi đến Nhật như một cách thể hiện tình hữu nghị. Vì lý do an toàn, gấu ta được ngồi máy bay như một hành khách cùng với chuyên gia chăm sóc của mình, chứ không hề bị nhốt trong lồng. Gấu ngồi đó, thắt dây an toàn, mặc một quần tã và ăn trúc. Theo Danmei Và Yaoi