Bức ảnh hai em bé mắt xanh đang gây sự chú ý trên cộng đồng mạng. Danh tính hai bé được xác định là Lương Ngọc Thùy An, 4 tuổi rồi và anh trai là Lương Ngọc Bảo, 7 tuổi, đang sống cùng ông bà ngoại ở xóm nghèo trên đường Cô Giang, TP HCM. Bà ngoại bé cho biết, con gái bà có một mắt đen và một mắt xanh, sinh ra 2 đứa cháu An và Bảo có cả hai đôi mắt đều xanh biếc và bị câm điếc bẩm sinh. Khi thấy con bị bệnh tật như vậy, bố mẹ của hai bé đã bỏ con lại cho ông bà rồi đi nơi khác sinh sống, nhiều năm nay họ đã không màng đến sự tồn tại của hai đứa trẻ. Hàng ngày, Thùy An theo người dượng bị câm rong ruổi bán vé số mưu sinh còn anh trai Ngọc Bảo được đi học trong trường tình thương, tối đến cũng đi bán vé số cùng dì đến 12h khuya. Ảnh: Kenh14