Vụ việc xảy ra tại ấp Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đoạn video con dùng cán chổi đánh mẹ dã man xuất hiện vào ngày 3/4 khiến cộng đồng bức xúc. Người đánh mẹ là một thai phụ. Đáng nói là khi bị mời làm việc, người này có khai báo, do mẹ… ngu, nên phải dạy. Theo những người ở khu vực, thai phụ trên thường xuyên chửi mắng mẹ mình. Thấy vậy, có người can ra nhưng không được. Từ khi bị người con này hành hung, một người con gái khác đã đón mẹ mình về nhà chăm sóc.