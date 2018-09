Bức ảnh chiến sĩ công an ngồi bón mỳ tôm cho người đàn ông ốm yếu bên vệ đường được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Danh tính người đàn ông được xác định là Đặng Văn Hồng (sinh năm 1960) quê ở xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Vợ mất sớm, con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn nên phải gửi con để lên Lào Cai kiếm việc làm. Do không tìm được việc, đói dẫn đến kiệt sức nên ông gần như ngã ngục bên đường, gần đền Thượng, Lào Cai. Tình cờ bắt gặp, thượng sĩ Phạm Ngọc Tú, hiện công tác tại Công an phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đã mua mì gói cho nạn nhân và thậm chí còn xúc từng thìa cho ông Hồng. Ảnh: Lê Thị Thủy.